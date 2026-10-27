Буданов объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках
Киев • УНН
В Олешках началась гуманитарная миссия с двусторонним прекращением огня. Координацию обеспечивает Дмитрий Лубинец.
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов 27 октября объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках на временно оккупированной территории Херсонской области, пишет УНН.
Началась важная гуманитарная миссия в Олешках. В районе проведения миссии объявлено двустороннее прекращение огня
Что происходит на месте
"Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место – будет отвечать за координацию процесса. Мы с ним постоянно взаимодействуем", - сообщил руководитель ОП.
Буданов подчеркнул: "Критически важно, чтобы эта миссия по спасению наших людей прошла успешно и безопасно. Искренне благодарен всем, кто привлечен к проведению и обеспечению этой операции. Жизнь каждого украинца бесценна. Работаем дальше. Слава Украине!".
Лубинец, в свою очередь, еще ночью указал в соцсетях: "Олешки: начался режим тишины, украинская сторона выполняет свои договоренности. Сегодня в 3.00 по киевскому времени и 4.00 по московскому, на определенных территориях, связанных с проведением гуманитарной миссии, введен режим прекращения огня".
Это, по его словам, происходит в рамках гуманитарной миссии, которую мы проводим совместно с уполномоченной по правам человека в российской федерации яной лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп. "Стороны соблюдают договоренности, которых мы достигли как руководители переговорных групп с российской уполномоченной по правам человека яной лантратовой", - указал Омбудсмен.
"Я и дальше буду информировать общество о новостях, учитывая прежде всего безопасность гражданских лиц в Олешках и выполнение установленных договоренностей", - отметил он.
Генштаб обратился с важным предупреждением
Украина объявила с 03:00 27 октября по киевскому времени режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному выезду гражданского населения
Генеральный штаб ВСУ призвал граждан ориентироваться исключительно на официальные сообщения относительно гуманитарной операции.