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Буданов объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках

Киев • УНН

 • 11698 просмотра

В Олешках началась гуманитарная миссия с двусторонним прекращением огня. Координацию обеспечивает Дмитрий Лубинец.

Буданов объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов 27 октября объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках на временно оккупированной территории Херсонской области, пишет УНН.

Началась важная гуманитарная миссия в Олешках. В районе проведения миссии объявлено двустороннее прекращение огня

- написал Буданов в соцсетях.

Что происходит на месте

"Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место – будет отвечать за координацию процесса. Мы с ним постоянно взаимодействуем", - сообщил руководитель ОП.

Буданов подчеркнул: "Критически важно, чтобы эта миссия по спасению наших людей прошла успешно и безопасно. Искренне благодарен всем, кто привлечен к проведению и обеспечению этой операции. Жизнь каждого украинца бесценна. Работаем дальше. Слава Украине!".

Лубинец, в свою очередь, еще ночью указал в соцсетях: "Олешки: начался режим тишины, украинская сторона выполняет свои договоренности. Сегодня в 3.00 по киевскому времени и 4.00 по московскому, на определенных территориях, связанных с проведением гуманитарной миссии, введен режим прекращения огня".

Это, по его словам, происходит в рамках гуманитарной миссии, которую мы проводим совместно с уполномоченной по правам человека в российской федерации яной лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп. "Стороны соблюдают договоренности, которых мы достигли как руководители переговорных групп с российской уполномоченной по правам человека яной лантратовой", - указал Омбудсмен.

"Я и дальше буду информировать общество о новостях, учитывая прежде всего безопасность гражданских лиц в Олешках и выполнение установленных договоренностей", - отметил он.

Генштаб обратился с важным предупреждением

Украина объявила с 03:00 27 октября по киевскому времени режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному выезду гражданского населения

Генеральный штаб ВСУ призвал граждан ориентироваться исключительно на официальные сообщения относительно гуманитарной операции.

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Мелания Трамп
Офис Президента Украины
Верховная Рада
Олешки
Кирилл Буданов
Соединённые Штаты