Канцелярия Президента Украины

На встрече в Эр-Рияде Украина и США обсудили всеобъемлющее прекращение огня, особенно в отношении энергообъектов и Черного моря. Территориальные уступки не обсуждались.
Проект Минобороны Украины "Контракт 18-24" расширяется на дополнительные 11 бригад ВСУ и Нацгвардии. К программе присоединятся воинские части.
США восстановили предоставление безопасности помощи и обмен разведданными с Украиной. Решение принято по результатам встречи делегаций двух стран в Джидде.
В Саудовской Аравии стартовала встреча украинской и американской делегаций. Украина заявила о готовности к открытому и конструктивному диалогу с партнерами.
Руководитель ОП Андрей Ермак сообщил о подготовке к встрече с американской делегацией в Джидде. Украинская сторона планирует обсудить защиту интересов и видение завершения войны.
Офис Президента Украины завершает подготовку предварительного плана по достижению мира для обсуждения с США 11 марта. План разрабатывается совместно с европейскими партнерами и будет включать конкретные гарантии безопасности.
В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть из оккупации семерых детей. Подробности о возрасте и обстоятельствах пребывания детей в оккупации не разглашаются.
Конгрессмен Брайан Фицпатрик и глава ОП Андрей Ермак подтвердили быстрое подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной. Документ должен укрепить экономическое партнерство между странами.
Глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина продолжает диалог с США по редкоземельным металлам. По его словам, процесс переговоров происходит в нормальном рабочем режиме.
Руководитель ОП Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США Майклом Волцом. Стороны обсудили двусторонние отношения и важность визита спецпредставителя Келлога в Украину.
В рамках инициативы «Bring Kids Back UA» удалось вернуть домой 21-летнюю девушку, которая более 10 лет прожила на оккупированной территории. Девушка, которая выросла под давлением пропаганды, наконец воссоединилась с семьей в Украине.
Президент Украины провел встречу с Китом Келлогом для обсуждения ситуации на фронте и гарантий безопасности. Стороны также рассмотрели вопрос возвращения пленных и новое соглашение по инвестициям и полезным ископаемым.
Президент Украины встретился с Китом Келлогом, но детали переговоров не разглашаются. Ранее американский спецпредставитель провел встречи с руководством ВСУ и Офиса Президента.
В Офисе президента разрабатывают новую систему контрактов для мобилизованных с четкими сроками службы. Для призванных в 2022 году срок могут установить на 6 месяцев, в 2023 - на 9-10 месяцев.
Советник руководителя ОП прокомментировал заявление спецпредставителя США по привлечению всех сторон к переговорам за 180 дней. Лещенко отметил, что никто не может предсказать продолжительность этого процесса.
Глава ОП Андрей Ермак обсудил с представителями США соглашение по редкоземельным ресурсам и определил красные линии интересов Украины. Он опроверг информацию о встречах с россиянами.
Руководитель ОП сообщил о намерениях привлечь американских инвесторов в стратегические отрасли экономики. Украина также стремится получить сильные гарантии безопасности с участием США.
Президент Украины готов встретиться с путиным только при четких гарантиях безопасности и после подготовки совместного плана с Трампом. Украинская сторона не планирует никаких контактов с рф на международных мероприятиях.
Руководитель ОП Андрей Ермак встречается со спецпредставителем США по вопросам Украины Китом Келлогом.
С временно оккупированного Крыма вернули восемь украинских детей в возрасте от 5 до 17 лет в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Дети находились в детдоме, где подвергались психологическому насилию и подвергались пропаганде.
Руководитель ОП Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США Майклом Вольцом. Стороны обсудили ситуацию на фронте и организацию личной встречи между Зеленским и Трампом.
Заместитель руководителя ОП Ирина Верещук призвала военных, самовольно оставивших части, вернуться в течение ближайших 3,5 недель. После этого срока упрощенный алгоритм возвращения на службу будет недоступен.
В Офисе Президента анонсировали перенос срока прохождения ВВК с 5 февраля на 5 июня. ТЦК, как допомлено, не будет штрафовать тех, кто не успеет пройти комиссию до первоначального дедлайна.
В ВР готовят законопроект о продлении срока прохождения ВВК для ограниченно годных до 5 июня. Те, кто не успеет до 4 февраля, до принятия закона, не будут подпадать под административную ответственность.
В Верховной Раде сегодня зарегистрируют законопроект о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня для ограниченно годных. Рассмотрение документа планируется до конца февраля.
Комитет по нацбезопасности начал регистрацию законопроекта о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня для ограниченно годных. Лица до 25 лет могут быть освобождены от обязательного прохождения комиссии.
Власти рассматривают возможность продления сроков повторного медосмотра для ограниченно годных граждан. Из-за больших очередей и организационных проблем значительная часть из миллиона человек еще не прошла комиссию.
Глава ОП заявил, что война могла бы закончиться завтра, если бы все зависело от Украины и демократического мира. Однако путинская россия не отказывается от своих планов и продолжает агрессию.
Ольга Решетилова рассказала о первых итогах работы в должности военного омбудсмена. Среди основных проблем - отказ в направлении на ВВК, перемещение между подразделениями и невозобновление после СЗЧ.
Руководитель ОП Андрей Ермак встретился с высокопоставленными чиновниками Франции для обсуждения военной помощи и гарантий безопасности. Стороны обсудили развитие сотрудничества, обучение военных и меры для достижения мира.