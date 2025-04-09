Канцелярия Президента Украины

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25852 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

США восстановили предоставление безопасности помощи и обмен разведданными с Украиной. Решение принято по результатам встречи делегаций двух стран в Джидде.

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В ОП на старте переговоров с США заявили о готовности к "открытому и конструктивному" разговору

В Саудовской Аравии стартовала встреча украинской и американской делегаций. Украина заявила о готовности к открытому и конструктивному диалогу с партнерами.

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"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

Руководитель ОП Андрей Ермак сообщил о подготовке к встрече с американской делегацией в Джидде. Украинская сторона планирует обсудить защиту интересов и видение завершения войны.

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Украина завершает подготовку предварительного плана для обсуждения с США в Саудовской Аравии - ОП

Офис Президента Украины завершает подготовку предварительного плана по достижению мира для обсуждения с США 11 марта. План разрабатывается совместно с европейскими партнерами и будет включать конкретные гарантии безопасности.

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Из российской оккупации удалось вернуть в Украину еще 7 детей

В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть из оккупации семерых детей. Подробности о возрасте и обстоятельствах пребывания детей в оккупации не разглашаются.

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Соглашение о полезных ископаемых подпишут в кратчайшие сроки

Конгрессмен Брайан Фицпатрик и глава ОП Андрей Ермак подтвердили быстрое подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной. Документ должен укрепить экономическое партнерство между странами.

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Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина продолжает диалог с США по редкоземельным металлам. По его словам, процесс переговоров происходит в нормальном рабочем режиме.

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Ермак созвонился с советником президента США Волцом: говорили о сближении позиций

Руководитель ОП Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США Майклом Волцом. Стороны обсудили двусторонние отношения и важность визита спецпредставителя Келлога в Украину.

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21-летнюю девушку удалось вернуть после 10 лет жизни под оккупацией - Ермак

В рамках инициативы «Bring Kids Back UA» удалось вернуть домой 21-летнюю девушку, которая более 10 лет прожила на оккупированной территории. Девушка, которая выросла под давлением пропаганды, наконец воссоединилась с семьей в Украине.

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Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом

Президент Украины провел встречу с Китом Келлогом для обсуждения ситуации на фронте и гарантий безопасности. Стороны также рассмотрели вопрос возвращения пленных и новое соглашение по инвестициям и полезным ископаемым.

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Зеленский встретился со спецпосланником Трампа: пресс-конференция отменена

Президент Украины встретился с Китом Келлогом, но детали переговоров не разглашаются. Ранее американский спецпредставитель провел встречи с руководством ВСУ и Офиса Президента.

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В ОПУ работают над контрактами для мобилизованных: что изменится

В Офисе президента разрабатывают новую систему контрактов для мобилизованных с четкими сроками службы. Для призванных в 2022 году срок могут установить на 6 месяцев, в 2023 - на 9-10 месяцев.

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В ОП прокомментировали заявление Келлога о привлечении всех сторон к переговорам за 180 дней

Советник руководителя ОП прокомментировал заявление спецпредставителя США по привлечению всех сторон к переговорам за 180 дней. Лещенко отметил, что никто не может предсказать продолжительность этого процесса.

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Украина определила красные линии собственных интересов: Ермак раскрыл детали переговоров с США и опроверг слухи о встрече с РФ

Глава ОП Андрей Ермак обсудил с представителями США соглашение по редкоземельным ресурсам и определил красные линии интересов Украины. Он опроверг информацию о встречах с россиянами.

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Украина стремится привлечь американских инвесторов и гарантии безопасности - Ермак

Руководитель ОП сообщил о намерениях привлечь американских инвесторов в стратегические отрасли экономики. Украина также стремится получить сильные гарантии безопасности с участием США.

Война • 16 февраля, 11:29 • 54355 просмотра

Ермак: Президент встретится с путиным только при наличии четких гарантий безопасности

Президент Украины готов встретиться с путиным только при четких гарантиях безопасности и после подготовки совместного плана с Трампом. Украинская сторона не планирует никаких контактов с рф на международных мероприятиях.

Война • 14 февраля, 22:22 • 54266 просмотра

Ермак встретился со спецпредставителем Трампа по Украине - Зеленский

Руководитель ОП Андрей Ермак встречается со спецпредставителем США по вопросам Украины Китом Келлогом.

Война • 14 февраля, 11:11 • 26329 просмотра

Удалось вернуть восемь детей из временно оккупированного Крыма

С временно оккупированного Крыма вернули восемь украинских детей в возрасте от 5 до 17 лет в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Дети находились в детдоме, где подвергались психологическому насилию и подвергались пропаганде.

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Ермак и советник Трампа обсудили возможную встречу президентов Украины и США

Руководитель ОП Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США Майклом Вольцом. Стороны обсудили ситуацию на фронте и организацию личной встречи между Зеленским и Трампом.

Война • 4 февраля, 17:12 • 28304 просмотра

В ОП заявили, что законодательство по СЗЧ должно быть жестким

Заместитель руководителя ОП Ирина Верещук призвала военных, самовольно оставивших части, вернуться в течение ближайших 3,5 недель. После этого срока упрощенный алгоритм возвращения на службу будет недоступен.

Война • 3 февраля, 16:19 • 31520 просмотра

Дедлайн по ВЛК для ограниченно годных хотят перенести на 5 июня, законопроект уже в Раде - ОП

В Офисе Президента анонсировали перенос срока прохождения ВВК с 5 февраля на 5 июня. ТЦК, как допомлено, не будет штрафовать тех, кто не успеет пройти комиссию до первоначального дедлайна.

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Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля

В ВР готовят законопроект о продлении срока прохождения ВВК для ограниченно годных до 5 июня. Те, кто не успеет до 4 февраля, до принятия закона, не будут подпадать под административную ответственность.

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Изменение срока прохождения ВВК для ограниченно годных: законопроект зарегистрируют сегодня

В Верховной Раде сегодня зарегистрируют законопроект о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня для ограниченно годных. Рассмотрение документа планируется до конца февраля.

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Изменение срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в Раде начали процедуру регистрации законопроекта

Комитет по нацбезопасности начал регистрацию законопроекта о продлении срока прохождения ВВК до 5 июня для ограниченно годных. Лица до 25 лет могут быть освобождены от обязательного прохождения комиссии.

Война • 29 января, 19:50 • 49012 просмотра

В Украине могут изменить сроки медосмотра для ограниченно годных к службе

Власти рассматривают возможность продления сроков повторного медосмотра для ограниченно годных граждан. Из-за больших очередей и организационных проблем значительная часть из миллиона человек еще не прошла комиссию.

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Если бы все зависело от Украины, война завершилась бы завтра - Ермак

Глава ОП заявил, что война могла бы закончиться завтра, если бы все зависело от Украины и демократического мира. Однако путинская россия не отказывается от своих планов и продолжает агрессию.

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"Более 3800 обращений": Решетилова подвела итоги первых 20 дней в должности военного омбудсмена

Ольга Решетилова рассказала о первых итогах работы в должности военного омбудсмена. Среди основных проблем - отказ в направлении на ВВК, перемещение между подразделениями и невозобновление после СЗЧ.

Общество • 19 января, 14:57 • 33990 просмотра

Ермак провел в Париже важные переговоры по поддержке Украины

Руководитель ОП Андрей Ермак встретился с высокопоставленными чиновниками Франции для обсуждения военной помощи и гарантий безопасности. Стороны обсудили развитие сотрудничества, обучение военных и меры для достижения мира.

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