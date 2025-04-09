Канцелярия Президента Украины

Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля

В ВР готовят законопроект о продлении срока прохождения ВВК для ограниченно годных до 5 июня. Те, кто не успеет до 4 февраля, до принятия закона, не будут подпадать под административную ответственность.