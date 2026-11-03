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Германия запланировала 11,6 миллиарда евро помощи Украине в бюджете на 2027 год — Зеленский

Киев • УНН

 • 982 просмотра

Зеленский и Клёкнер обсудили поддержку энергетики и защиту от российских ударов. В бюджете Германии запланировали 11,6 млрд евро Украине.

Германия запланировала 11,6 миллиарда евро помощи Украине в бюджете на 2027 год — Зеленский
Владимир Зеленский и Юлия Клёкнер. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Бундестага Юлией Клёкнер. Во время встречи подробно говорили и о финансовой поддержке Украины в следующем году — в федеральном бюджете Германии запланировано 11,6 миллиарда евро помощи Украине, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

"Мы очень ценим немецкое лидерство в защите жизней наших людей, в поддержке нашей энергетики и совместной работе для того, чтобы Россия понесла ответственность за эту свою войну", — подчеркнул Глава государства.

Президент проинформировал о последствиях ежедневных ударов России по украинским городам и общинам. Постоянными целями РФ являются украинская энергетика и логистика. Сейчас очень сложная ситуация в нашей энергосистеме, серьезные отключения во многих регионах.

По данным ОП, Зеленский и Клёкнер обсудили, как Германия может поддержать нашу энергетику и помочь с дополнительной защитой от российских ракетных и дроновых ударов.

Во время встречи подробно говорили и о финансовой поддержке Украины в следующем году. Президент поблагодарил за то, что в федеральном бюджете Германии запланировано 11,6 миллиарда евро помощи Украине.

Германия готовит пакет военной помощи для Украины - Зеленский03.11.26, 16:55 • 3200 просмотров

"Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее закончить войну, но должны быть готовы защищать Украину и нашу независимость. Спасибо Германии за понимание всех наших потребностей, и рассчитываем, что решение будет принято", — отметил Глава государства.

Антонина Туманова

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