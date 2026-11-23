Крупнейшего производителя Coca-Cola в Европе заподозрили в завышении цен — штраф может достигать миллиардов
Киев • УНН
Еврокомиссия подозревает CCEP в ограничении трансграничной торговли Coca-Cola, Fanta и Sprite. Штраф может превысить 2 млрд евро.
Европейская комиссия начала антимонопольное расследование в отношении Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), крупнейшей компании по розливу напитков Coca-Cola в Европе. Регулятор подозревает ее в ограничении конкуренции, что могло приводить к повышению цен на Coca-Cola, Fanta и Sprite, передает УНН со ссылкой на Bild.
Детали
CCEP поставляет напитки в супермаркеты, магазины и на автозаправочные станции в Германии, Франции, Швеции, Испании и других европейских странах. Корпорации Coca-Cola принадлежит около 18% акций компании.
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По версии Еврокомиссии, CCEP могла препятствовать закупке продукции в странах с более низкими ценами и ее перепродаже в других государствах ЕС. Для этого компания, вероятно, использовала различия в упаковке, предоставляла скидки при условии отказа от трансграничных продаж и требовала отдельно согласовывать цены для каждой страны.
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CCEP пообещала полностью сотрудничать с Еврокомиссией. Если нарушения подтвердятся, компании грозит штраф до 10% ее годового мирового оборота, что может составить более 2 млрд евро.
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