Европейская комиссия начала антимонопольное расследование в отношении Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), крупнейшей компании по розливу напитков Coca-Cola в Европе. Регулятор подозревает ее в ограничении конкуренции, что могло приводить к повышению цен на Coca-Cola, Fanta и Sprite, передает УНН со ссылкой на Bild.

CCEP поставляет напитки в супермаркеты, магазины и на автозаправочные станции в Германии, Франции, Швеции, Испании и других европейских странах. Корпорации Coca-Cola принадлежит около 18% акций компании.

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По версии Еврокомиссии, CCEP могла препятствовать закупке продукции в странах с более низкими ценами и ее перепродаже в других государствах ЕС. Для этого компания, вероятно, использовала различия в упаковке, предоставляла скидки при условии отказа от трансграничных продаж и требовала отдельно согласовывать цены для каждой страны.

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