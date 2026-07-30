Во Флоренции нашли рецепт «целебного» эликсира монахов с ингредиентами, которые позже использовали для Coca-Cola

$45.530.1851.050.37
ukenru
23:17 • 2530 просмотра
Россия считает мирную и объединённую Европу своим врагом и готовится к противостоянию — ЗеленскийVideo
22:16 • 7180 просмотра
Кремль планирует усилить удары по Украине после выборов в США, несмотря на предстоящие переговоры, — Bloomberg
22:01 • 7006 просмотра
Безумный камбэк МЮ, 6 голов ПСЖ и уверенная победа «Барселоны» в Лиге чемпионов: результаты матчей 3 ноября
21:43 • 7330 просмотра
Под Самарой вторые сутки горит одно из крупнейших нефтехранилищ рф в Европе после атаки украинских дронов
20:45 • 10296 просмотра
В Житомире после атак рф масштабные отключения света, ряд домов остался без воды и тепла
20:31 • 10356 просмотра
НБУ объяснил ослабление гривны в начале ноября — что происходит на валютном рынке
20:17 • 7510 просмотра
Почти миллиард евро — сколько Украине нужно на поддержку энергетики и ремонт конфайнмента ЧАЭС
19:59 • 9488 просмотра
Губернатор Нью-Джерси предостерегает порты от приема российского дизельного топлива
18:43 • 13137 просмотра
рф направила три дрона на подстанцию, критически важную для стабильной работы Хмельницкой АЭС — Шмыгаль
18:28 • 13658 просмотра
Полиция установила 16 активных участников столкновений в Петропавловской Борщаговке
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Промежуточные выборы в США — смогут ли демократы ограничить Трампа и что это означает для Украины
Эксклюзив
3 ноября, 14:07 • 28824 просмотра
россия осуществляет одну из самых масштабных атак на энергетику - Укрэнерго3 ноября, 14:55 • 10948 просмотра
В Брюсселе Украина, США, Европа и НАТО 4 ноября обсудят гарантии безопасности - Зеленский3 ноября, 15:05 • 13766 просмотра
СБУ установила около 100 участников столкновений в Петропавловской Борщаговке3 ноября, 15:23 • 13485 просмотра
В Берлине состоится встреча «Коалиции желающих» — Мерц назвал дату и ключевые вопросы3 ноября, 16:00 • 12344 просмотра
публикации
В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов — какими автобусами можно воспользоваться и работает ли метро3 ноября, 17:35 • 21828 просмотра
Промежуточные выборы в США — смогут ли демократы ограничить Трампа и что это означает для Украины
Эксклюзив
3 ноября, 14:07 • 28858 просмотра
Бронирование в обмен на мобилизацию: почему новая идея правительства вызвала критику
Эксклюзив
3 ноября, 11:27 • 44387 просмотра
"Шахтёр" — "Спортинг", "Атлетико" — "Бавария" — анонс 4-го тура ЛЧVideo2 ноября, 20:14 • 65258 просмотра
От 18-летнего дебютанта до абсолютного рекорда — как Ярмоленко шёл к 125 голам в УПЛPhotoVideo2 ноября, 17:35 • 73391 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Вигивский Иван Михайлович
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Европа
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян призналась, что 13-летняя дочь критикует её наряды и даёт советы по стилю23:06 • 534 просмотра
Трамп назвал Гренландию "величайшим подарком" для США от Европы22:05 • 1836 просмотра
Гонкуровскую премию получил роман об убийстве парижской натурщицы в 1949 году18:21 • 7902 просмотра
Disney готовит крупнейшее сокращение в этом году - хочет вложиться в контент3 ноября, 08:40 • 31934 просмотра
Уилла Смита заметили с бывшей женой в Австралии после завершения съёмок нового фильма3 ноября, 05:36 • 55399 просмотра
Актуальное
Отопление
Фокс Ньюс
Хранитель
Еврофайтер Тайфун
НАСАМС

Во Флоренции нашли рецепт «целебного» эликсира монахов с ингредиентами, которые позже использовали для Coca-Cola

Киев • УНН

 • 5944 просмотра

В монастыре Сан-Марко во Флоренции обнаружили рецепт XIX века с листьями коки и орехами кола. Эти ингредиенты позже использовал Джон Стит Пембертон для создания предшественника Coca-Cola.

Во Флоренции нашли рецепт «целебного» эликсира монахов с ингредиентами, которые позже использовали для Coca-Cola

В старинной аптеке монастыря Сан-Марко во Флоренции нашли документ с рецептом целебного эликсира XIX века, в состав которого входили листья коки и орехи кола – те самые ингредиенты, которые впоследствии использовали для создания предшественника Coca-Cola. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

Документ, который более столетия оставался скрытым, обнаружили во время упорядочивания исторического архива монастыря. О находке сообщили местная газета Toscana Oggi и ряд других итальянских СМИ.

По данным исторической реконструкции, американский фармацевт Джон Стит Пембертон через несколько лет использовал листья коки и орехи кола для создания своей «французской винной колы», которая впоследствии стала основой напитка Coca-Cola.

В Сахаре ученые обнаружили каменный круг возрастом более 7000 лет26.07.26, 13:22 • 17203 просмотра

В то же время никаких документальных подтверждений прямой связи между флорентийским рецептом и будущим напитком на данный момент нет.

Рецепт обнаружили во время работы с архивами монастыря

Пожелтевший документ середины XIX века нашел настоятель монастыря Сан-Марко отец Мануэль Руссо во время исследования архивов.

Я начал исследовать документы, хранящиеся в монастыре, и обнаружил, что это был один из самых популярных товаров в аптеке монахов

– сказал Руссо.

В документе эликсир описан как тонизирующее средство, которое должно было помогать при физической и умственной усталости, головной боли и слабости. Рецепт предусматривал использование 30 граммов орехов кола и 10 граммов боливийских листьев коки, настоянных в литре спиртовой смеси. По предположениям исследователей, эти ингредиенты попали в Италию благодаря миссионерам из Латинской Америки и Африки.

Ученые идентифицировали редкую окаменелость динозавра из Антарктиды, которая десятилетиями хранилась в ящике30.06.26, 02:55 • 5234 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Coca-Cola
Флоренция
Африка
Италия