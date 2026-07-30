Во Флоренции нашли рецепт «целебного» эликсира монахов с ингредиентами, которые позже использовали для Coca-Cola

В старинной аптеке монастыря Сан-Марко во Флоренции нашли документ с рецептом целебного эликсира XIX века, в состав которого входили листья коки и орехи кола – те самые ингредиенты, которые впоследствии использовали для создания предшественника Coca-Cola. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

Документ, который более столетия оставался скрытым, обнаружили во время упорядочивания исторического архива монастыря. О находке сообщили местная газета Toscana Oggi и ряд других итальянских СМИ.

По данным исторической реконструкции, американский фармацевт Джон Стит Пембертон через несколько лет использовал листья коки и орехи кола для создания своей «французской винной колы», которая впоследствии стала основой напитка Coca-Cola.

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В то же время никаких документальных подтверждений прямой связи между флорентийским рецептом и будущим напитком на данный момент нет.

Рецепт обнаружили во время работы с архивами монастыря

Пожелтевший документ середины XIX века нашел настоятель монастыря Сан-Марко отец Мануэль Руссо во время исследования архивов.

Я начал исследовать документы, хранящиеся в монастыре, и обнаружил, что это был один из самых популярных товаров в аптеке монахов – сказал Руссо.

В документе эликсир описан как тонизирующее средство, которое должно было помогать при физической и умственной усталости, головной боли и слабости. Рецепт предусматривал использование 30 граммов орехов кола и 10 граммов боливийских листьев коки, настоянных в литре спиртовой смеси. По предположениям исследователей, эти ингредиенты попали в Италию благодаря миссионерам из Латинской Америки и Африки.

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