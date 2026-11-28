Новый состав Конгресса США, в котором с января 2027 года большинство будут иметь демократы, может принять законодательство, которое обяжет администрацию Дональда Трампа поддерживать Украину и Тайвань, а сенатор Тим Кейн предложил способ избежать президентского вето. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Во время Галифакского международного форума по безопасности в Канаде американские сенаторы провели встречи с представителями союзных государств, которые призвали Конгресс активнее поддерживать Украину.

По словам сенатора-демократа Энди Кима, иностранные чиновники просили американских законодателей говорить громче, поскольку в настоящее время единственным голосом США, который они слышат, остается Трамп.

Как Конгресс может избежать вето Трампа

Сенатор Тим Кейн предположил, что финансирование Украины можно включить в законопроект вместе с другими инициативами, в реализации которых заинтересован американский президент.

Если добавить финансирование Украины в законопроект вместе с другими вещами, которые нравятся Трампу, возможно, он решит не накладывать вето — объяснил Кейн.

Сенатор также убежден, что в следующем году Конгресс значительно решительнее будет выступать в поддержку НАТО и союзников США, даже если законодателям не удастся изменить политику американского президента.

В то же время часть американских законодателей и иностранных дипломатов сомневается, что новый Конгресс сможет эффективно сдерживать Трампа. Они опасаются, что президент будет блокировать принятые законопроекты или искать способы не выполнять их положения, как это уже произошло с законом о санкциях против россии, большинство предусмотренных которым ограничений Трамп отказался применять.

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