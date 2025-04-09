В северо-восточной части Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8. Информации о разрушениях нет, эпицентр зафиксировали на глубине 72,4 км возле Тайбэя.
Акции Apple Inc. упали до самого низкого уровня с мая 2024 года из-за опасений по поводу пошлин США и Китая. Рыночная капитализация Apple снизилась до 2,59 трлн долларов.
Илон Маск снова раскритиковал советника Белого дома Питера Наварро, назвав его невеждой из-за заявлений о производстве Tesla. Белый дом разрешил "спарринг", признавая разные взгляды.
Филиппины и США начали совместные военные учения "Cope Thunder", которые продлятся 12 дней. Цель учений – повышение боеготовности и совершенствование совместных миссий в условиях угрозы Китая.
Тайванський фондовий ринок зазнав найбільшого одноденного падіння в історії через побоювання інвесторів щодо мит Трампа. Найбільше постраждали TSMC, Foxconn і MediaTek.
Министры иностранных дел стран G7 выразили обеспокоенность из-за провокационных действий Китая вокруг Тайваня. Они призвали к миру и стабильности в Тайваньском проливе.
Тайвань заявил о фиксации 59 китайских самолетов и 23 кораблей возле острова. Часть самолетов пересекла срединную линию пролива, что является неофициальной границей.
Президент США объявил о введении новых пошлин для отдельных стран. В частности, Китай - 34%, Евросоюз и Великобритания - 20%.
Китай начал второй этап военных учений вокруг Тайваня, Strait Thunder-2025A, для блокировки острова. Международное сообщество выразило обеспокоенность действиями Китая.
Вооруженные силы Китая проводят масштабные военные учения вблизи Тайваня. Целью учений является проверка боеготовности, блокирование ключевых районов и морских путей.
2 апреля в США вступают в силу новые пошлины, инициированные Трампом, которые могут привести к глобальной торговой войне. Пошлины в 15% коснутся стран с наибольшим торговым дефицитом.
Министр обороны США Гегсет заявил об обеспечении "надежного сдерживания" в регионе, включая Тайваньский пролив, из-за усиления давления Китая. Он поддержал Японию в осуждении "агрессивных" действий КНР.
Пентагон готовится к конфликту с Китаем из-за Тайваня, меняя стратегию. Европе придется самостоятельно защищаться от России, поскольку США переориентируются.
На чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне произошел инцидент. ISU извинился за показ флага Тайваня вместо эмблемы Китайского Тайбэя во время представления фигуриста Ли Ю-Сяна.
Экс-глава Intel считает, что обещанные TSMC $100 млрд не восстановят производство микросхем в США без исследований и разработок. Вся научно-исследовательская работа TSMC ведется на Тайване.
Согласно отчету, Китай имеет возможность поразить США обычным оружием и кибератаками. Также Пекин планирует к 2030 году вытеснить США в сфере искусственного интеллекта.
На фоне экономической напряженности между США и Китаем, Трамп намекнул на встречу с Си Цзиньпином. США ввели пошлины на импорт из Китая из-за обвинений в поставке химикатов для фентанила.
Япония планирует разместить ракеты дальностью 1000 км на острове Кюсю к 2026 году. Это делается для усиления безопасности юго-западной части острова Нансей вблизи Тайваня.
США обозначили Южную Корею как "чувствительную" страну. Сеул выразил обеспокоенность и ведет переговоры с Вашингтоном.
Несколько российских военных самолетов приблизились к зоне противовоздушной обороны Южной Кореи на восточном побережье. Несмотря на это, воздушное пространство страны не было нарушено.
Администрация Трампа готовит новые требования по безопасности и торговле для Японии, Южной Кореи и Тайваня. США могут требовать больше средств за размещение войск и угрожают их выводом.
США работают над ускорением поставок военного оборудования Тайваню, особенно для асимметричной войны. Тайвань рассчитывает на военную поддержку США для защиты от Китая, который усиливает давление на остров.
На атомной электростанции Мааньшань на Тайване произошел пожар в 50 метрах от основного оборудования. Пламя было быстро локализовано, станция продолжает работать в обычном режиме без угрозы безопасности.
Nvidia запускает программу «подтвержденного приоритетного доступа» для приобретения RTX 5090 и 5080 Founders Edition. Компания будет проверять настоящих геймеров через GeForce Experience и выдавать по одной карте на человека.
Дональд Трамп заявил об ожидании визита китайского лидера Си Цзиньпина в США. Президент также сообщил о возможности заключения нового торгового соглашения между странами и обсуждения вопросов TikTok.
Тайвань рассматривает возможность приобретения у США оружия на сумму от 7 до 10 млрд долларов. В пакет должны войти крылатые ракеты для береговой обороны, HIMARS и другое высокоточное вооружение.
Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином после инаугурации. Детали разговора не разглашаются, но Трамп подчеркнул хорошие личные отношения с китайским лидером.
Китай заявил о готовности обсуждать будущее Далай-ламы, если тот признает Тибет и Тайвань частями КНР. Тибетский парламент в изгнании отверг такие условия, назвав их искажением истории.
Минобороны Тайваня зафиксировало 6 китайских воздушных шаров в течение суток. Также было замечено 9 военных самолетов, 6 кораблей и 2 официальных судна КНР вблизи острова.
DeepSeek прошел проверку App Store и Google Play, но его безопасность еще анализируют. По словам Борнякова, приложение проверено маркетплейсами и вряд ли содержит шпионские программы.