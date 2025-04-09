Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры

DeepSeek прошел проверку App Store и Google Play, но его безопасность еще анализируют. По словам Борнякова, приложение проверено маркетплейсами и вряд ли содержит шпионские программы.