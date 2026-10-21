От 120 до почти 200 тысяч гривен: где и когда украинцы смогут приобрести iPhone Duo

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В Украине новинку от Apple — iPhone Duo — можно будет приобрести в магазинах и на сайтах нескольких крупных ритейлеров бытовой техники уже 30 октября. Об этом сообщает УНН.

Заказать долгожданный смартфон можно будет в интернет-магазине АЛЛО. Ритейлер предлагает модели в белом (Star White) и тёмно-синем (Night Sky) цветах с объёмом оперативной памяти (ОП) от 256 и 512 ГБ до 1–2 ТБ.

Кроме того, в сети предлагают воспользоваться сервисом обмена и получить скидку на покупку нового устройства при обмене старого.

Сделать это можно будет уже 30 октября.

В интернет-магазине MOYO на запрос УНН о возможности приобрести новый телефон от Apple ответили следующее:

"iPhone Duo появится в Украине уже 30 октября. В этот день его уже можно будет забрать по предзаказу".

С датой начала продаж iPhone Duo пока не определились в "Цитрусе". Объясняют, что всё зависит от поставщика, который пока не определился с конкретной датой поставки.

"В настоящее время дата поставки данного товара не указана компаниями-производителем и поставщиком. Мы также вместе с вами ожидаем поставки данного товара", — ответила менеджер сети магазинов электроники.

Она также уточнила, что товар можно предварительно заказать на сайте.

"Как только смартфон станет доступен для продажи, менеджеры интернет-магазина начнут звонить клиентам, которые оставляли предзаказы", — сказала менеджер.

Кроме того, представительница "Цитруса" подчеркнула, что цена iPhone Duo станет известна только после того, как магазин получит смартфон для продажи.

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"Формирование стоимости товара зависит от большого количества факторов, в том числе от стоимости устройства на момент поставки. Если конечная стоимость товара вас не устроит, вы сможете отказаться от дальнейшего оформления заказа", — уточнила она.

Отметим, что даже в тех сетях, которые готовы начать продажу нового iPhone уже 30 октября, пока не установили цену на новинку. Она указана только на сайте сети магазинов eStore.ua. Там смартфон на 256 ГБ предлагают купить за 119 тыс. 999 грн, телефон на 512 ГБ стоит 132 тыс. 999 грн, а iPhone на 1 ТБ можно приобрести за 159 тыс. 999 грн. Дороже всего стоит iPhone Duo на 2 ТБ: за него придётся заплатить 198 тыс. 999 грн.

Apple предупредила о дефиците iPhone Duo на старте продаж: смартфоны раскупили за считанные минуты

Американская компания Apple сообщила, что её первый складной смартфон iPhone Duo будет доступен в ограниченном количестве в фирменных магазинах во время официального старта продаж 23 октября. Предварительные онлайн-заказы на новинку раскупили за считанные минуты, из-за чего некоторым покупателям придётся ждать доставки до января 2027 года.

В компании отметили, что в пятницу, 23 октября, покупатели смогут лично посетить магазины Apple Store, чтобы ознакомиться с новой моделью смартфона. При этом количество устройств, доступных для покупки без предварительного заказа, будет ограниченным. Представители Apple подчеркнули, что компания прилагает усилия, чтобы как можно быстрее обеспечить покупателей новыми смартфонами.

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Однако доступность iPhone Duo будет зависеть от страны. В частности, приобрести устройство без предварительного заказа смогут покупатели в США, Канаде, Австралии, Мексике, Великобритании и большинстве европейских стран. Однако даже на этих рынках количество смартфонов в свободной продаже будет небольшим. В то же время в материковом Китае, Франции, Индии, Японии, Южной Корее, Малайзии, Таиланде, Тайване, Гонконге и Объединённых Арабских Эмиратах магазины будут обслуживать только покупателей, оформивших заказ через интернет. Исключением станет Макао, где смартфоны можно будет приобрести без предварительного заказа, однако их запасы также будут ограниченными.

Почему возник дефицит iPhone Duo

Apple представила свой первый складной смартфон в сентябре 2026 года. Новинка стала выходом американской компании на рынок, где уже несколько лет представлены премиальные устройства Samsung и Huawei. По оценкам аналитиков, одной из причин ограниченных поставок может быть сложность производства iPhone Duo.

В отличие от традиционных смартфонов, новая модель оснащена специальным шарнирным механизмом, который обеспечивает складывание и раскладывание устройства. Его производство в промышленных масштабах требует более сложных технологических процессов. Эксперты предполагают, что Apple понадобится дополнительное время, чтобы нарастить объемы производства.

В то же время компания пока не обнародовала точных данных о количестве изготовленных смартфонов и общем объеме предварительных заказов.

Что известно о новом смартфоне

iPhone Duo стал первым складным смартфоном в истории Apple. Устройство получило внешний дисплей диагональю 5,4 дюйма и внутренний экран диагональю 7,6 дюйма.

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Начальная стоимость новинки на американском рынке составляет 1999 долларов за версию с накопителем на 256 ГБ.

Предварительные заказы на смартфон стартовали 16 октября, однако из-за значительного спроса сроки доставки отдельных конфигураций уже перенесли на конец января 2027 года.