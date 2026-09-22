Украинка Таня Муиньо стала режиссёром новой рекламной кампании Apple для iPhone 18 Pro

Украинская режиссёрка и клипмейкер Таня Муиньо стала режиссёром новой рекламной кампании Apple для iPhone 18 Pro. Об этом свидетельствует публикация Apple в Instagram, передаёт УНН.

Оператором съёмки также выступил украинец Никита Кузьменко, а в кадре появилась украинская танцовщица Екатерина Бышова.

Детали

Новый рекламный ролик получил название Night Moves. Кампания посвящена возможностям камеры iPhone 18 Pro при съёмке в условиях слабого освещения. В видео показаны ночные сцены, танцевальные постановки и процесс съёмки на новый смартфон Apple. Одной из участниц ролика стала украинская танцовщица Екатерина Бышова. Оператором-постановщиком проекта выступил Никита Кузьменко, который уже неоднократно работал с Таней Муиньо над музыкальными клипами и рекламными проектами. В съёмках также принимали участие артисты из Парижа и Японии.

Музыкальным сопровождением рекламной кампании стала композиция американской певицы Slayyyter.

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Кто такая Таня Муиньо

Таня Муиньо — украинская режиссёрка и клипмейкер, которая работала с рядом мировых артистов, среди которых Lady Gaga, Harry Styles, Dua Lipa, Cardi B, Doja Cat, The Weeknd и BTS. Никита Кузьменко также неоднократно работал с Муиньо в качестве оператора. Среди их совместных работ — клипы для Dua Lipa, Doja Cat и других международных исполнителей.

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Контекст

Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в сентябре 2026 года. Одним из ключевых обновлений моделей стала 48-мегапиксельная основная камера с переменной диафрагмой, которая, в частности, должна улучшать качество фото и видео при слабом освещении.

Напомним

Два года назад Таня Муиньо создала новый клип для Леди Гаги, который набрал 1,5 млн просмотров.