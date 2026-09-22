Сибига сделал заявление по поводу слов Мадяра, упомянув "орбанизм" - Будапешт ответил сравнением с сельским футболом

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр с главой венгерского МИД Анитой Орбан обменялись репликами по поводу недавних высказываний главы венгерского правительства, пишет УНН.

Что сказал Сибига

Глава МИД Украины отреагировал после слов Петера Мадьяра относительно "Карпатской восьмёрки" и двустороннего энергетического сотрудничества.

"Мы удивлены безосновательно конфронтационными заявлениями Премьер-министра Венгрии в адрес Украины. Карпатская интеграционная инициатива направлена на развитие всего нашего региона, способствуя благосостоянию, взаимосвязанности и реализации взаимовыгодных проектов в восьми карпатских странах. Причины такого категоричного отказа Венгрии остаются неизвестными", — написал Сибига в X вечером 21 сентября.

"Не менее странным развитием событий стали заявления, ставящие под сомнение прямое, прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество между украинскими и венгерскими энергетическими компаниями, согласованное в двустороннем меморандуме", — продолжил Сибига.

Министр подчеркнул: "Когда политика вмешивается в прагматичное деловое взаимодействие, ничего хорошего из этого не выходит. Последние заявления из Будапешта оставляют нас в замешательстве. Складывается впечатление, что, хотя Виктор Орбан ушёл, его политика блокирования и изоляционизма продолжает процветать. Орбанизм в прошлом не принёс пользы ни Венгрии, ни более широкому региону — и не принесёт пользы никому впредь. Несмотря на эти заявления, мы в очередной раз подчёркиваем готовность и открытость Украины к развитию взаимовыгодного, прагматичного и основанного на взаимном уважении двустороннего сотрудничества с Венгрией".

Что ответил Будапешт

На пост Сибиги отреагировали венгерский премьер Петер Мадьяр и глава венгерской дипломатии Анита Орбан.

"Я помогаю вам. Утверждать, что суверенная страна является участником международного сотрудничества (Карпатской интеграции) без предварительной консультации или согласия соответствующей страны, абсолютно неприемлемо. Просто приведу пример: Привет, мы создали футбольную команду в соседней деревне. Мы не знаем друг друга, но вы в ней, и вы должны принести мяч", — ответил Мадьяр в X.

Ранее во время выступления в парламенте Мадьяр, как цитирует DW, заявил, что Венгрия не является участником формата "Карпатской восьмёрки", инициированного Украиной, "по уважительным причинам", однако не объяснил их. Он также выступил против строительства нефтехранилищ для нужд Украины на территории Венгрии, о чём договорились украинский "Нафтогаз" и венгерская компания MOL.

Мадьяр заявил, что не позволит строить в Венгрии нефтехранилища для Украины

"Премьер-министр Мадьяр чётко заявил, что Венгрия не присоединилась к инициативе C8, что является фактом. Более того, никакое международное энергетическое сотрудничество не может состояться без участия венгерского правительства. С момента прихода к власти новое венгерское правительство сделало немало жестов в сторону Украины. Поэтому здесь нет аналогии с обструкционистской политикой, которую проводил Виктор Орбан", — добавила глава МИД Венгрии Анита Орбан в X.