Министерство иностранных дел Украины

Украина вызвала поверенного Китая из-за участия китайцев в войне на стороне России. В МИД подчеркнули, что это подрывает доверие к Пекину и ставит под сомнение их позицию относительно мира.
В МИД Украины отреагировали на слова Виктории Спартц относительно территорий. Спикер МИД подчеркнул, что вся украинская земля всегда будет украинской.
Президент Украины назначил Александра Нечитайло, бывшего посла в Малайзии, послом в Китай. У него большой опыт работы в МИД и владеет китайским языком.
Зеленский поручил активизировать контакты с партнерами по ПВО, особенно систем "Пэтриот". Россия использует акваторию Черного моря для ударов, поэтому необходимо усиление обороны.
МИД Украины призвал мир усилить давление на москву, чтобы остановить террористические атаки. Россия ответила на предложения США новыми ракетами и дронами.
путин демонстрирует двойные подходы, отправляя переговорщиков в США и одновременно наращивая военную мощь. Его стратегия направлена на затягивание переговоров и продвижение на поле боя.
Россия ударила по Кривому Рогу кассетной ракетой, убив 18 человек, среди которых 9 детей. МИД Украины назвал это сигналом Москвы Вашингтону.
В Энергоатоме заявили, что слухи о запуске ЗАЭС – это попытка легитимизировать оккупацию станции. Только украинские специалисты имеют право управлять ЗАЭС, подчеркнули в компании.
В МИД Украины заявили, что формирование переходного правительства в Сирии является важным этапом для создания демократической страны. Также это будет способствовать реформам, которых ожидает сирийский народ.
Киев заинтересован в партнерстве с США для достижения справедливого мира. Ранее МИД Украины получило от США текст соглашения о минеральных ресурсах.
МИД Украины выразил решительный протест из-за принудительной мобилизации украинцев в армию рф на оккупированных территориях. Также призвали мир усилить давление на кремлевский режим.
Кинофестиваль DOCVILLE в Бельгии отменил показ ленты Russians at War после обращения Посольства Украины. Фильм пытался изобразить российских военных "жертвами обстоятельств".
Украина достигла согласованности с внешней политикой ЕС на 95% в 2024 и 100% в 2025 годах. Следующим шагом является открытие переговорного кластера "Внешние отношения".
МИД Украины раскритиковал World Press Photo за сочетание фото украинского ребенка, травмированного войной, и российского солдата. Это пример ложной моральной эквивалентности.
россия манипулирует ядерной безопасностью, используя ЗАЭС для шантажа Европы. МИД призывает партнеров усилить давление для возвращения станции под контроль Украины.
МИД Украины подтверждает информацию о найденном теле 13-летнего украинца в Испании. Посольство Украины в Испании контролирует ситуацию и ожидает дополнительную информацию от компетентных органов.
МИД Украины призвал МАГАТЭ проверить ситуацию на ЗАЭС после повреждения дизельного резервуара. Украина отмечает неспособность россии обеспечить безопасность станции.
Олег Немчинов задекларировал более 1,2 млн грн зарплаты за прошлый год. У него есть квартиры во Львове и Киеве, а также электромобиль CHEVROLET BOLT EV.
В беларуси александру лукашенко провели процедуру вступления в должность президента - уже в седьмой раз.
В Мумбаи, финансовой столице Индии, открыто Генеральное консульство Украины. Это будет способствовать защите прав граждан и развитию бизнес-контактов.
В МИД Украины выразили обеспокоенность из-за новой вспышки насилия в Газе, которая привела к жертвам. Киев призывает к восстановлению режима прекращения огня и гуманитарной помощи.
В МИД отреагировали на оскорбления лукашенко в сторону Зеленского. Представитель МИД напомнил о соучастии белорусского диктатора в преступлении агрессии против Украины.
россия выпустила более 260 ракет и дронов по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины. Польша в ответ активизировала военную авиацию и системы ПВО.
Украина не вмешивается в переговоры между США и рф, но настаивает на принципе "ничего об Украине без Украины". 11 марта состоятся украинско-американские консультации в Саудовской Аравии.
Украинская делегация в ОЗХЗ предоставила доказательства 6900 случаев применения рф химического оружия за три года войны. Зафиксировано более 2100 обращений военных с симптомами химического поражения.
Представитель МИД Украины прокомментировал провокационные заявления кандидата в президенты Польши Славомира Менцена относительно Львова. МИД не расценивает эти заявления как официальную позицию Польши и оставляет за собой право на соответствующие меры.
Украина не получала официальных обращений от США о возможности рассмотрения «Стамбульских соглашений». Это опровержение прозвучало в ответ на заявление спецпосланника Трампа о близости к мирному соглашению.
Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что вся выделенная США помощь продолжает поступать в Украину. Заявления о замораживании продажи оружия не соответствуют действительности.
Украина и США доработали текст соглашения по недрам, убрав пункты о долге и двойном возмещении помощи. Фонд будет наполняться в Украине и использоваться совместно для инвестирования в реконструкцию.
Президент Колумбии Петр раскритиковал Зеленского за соглашение о редкоземельных металлах с США и назвал украинцев «братьями» россиян. МИД Украины резко отреагировал на эти заявления, напомнив о борьбе Колумбии за независимость.