Министерство иностранных дел Украины

МИД о переговорах США и рф: мы не вмешиваемся в двусторонние диалоги

Украина не вмешивается в переговоры между США и рф, но настаивает на принципе "ничего об Украине без Украины". 11 марта состоятся украинско-американские консультации в Саудовской Аравии.