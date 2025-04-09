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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26054 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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В МИД заявили, что Украина видит шанс ускорить мир благодаря партнерству с США

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Российские убийцы остановятся только тогда, когда мы их остановим: Сыбига о ночной массированной атаке

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Президент Колумбии назвал «глупостью» соглашение Украины с США о редкоземах: МИД отреагировал

Президент Колумбии Петр раскритиковал Зеленского за соглашение о редкоземельных металлах с США и назвал украинцев «братьями» россиян. МИД Украины резко отреагировал на эти заявления, напомнив о борьбе Колумбии за независимость.

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