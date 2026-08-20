Массированная атака рф на Украину - Сибига призвал партнеров срочно предоставить перехватчики
Киев • УНН
После массированной ночной атаки рф Андрей Сибига призвал партнеров безотлагательно передать Украине перехватчики. Он добавил, что каждая задержка измеряется человеческими жизнями.
Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал партнеров безотлагательно предоставить перехватчики после недавней российской ночной массированной атаки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, передает УНН.
Детали
Мы знаем, кто из партнеров может предоставить эти перехватчики, и вновь призываем действовать без промедления. Каждая задержка измеряется человеческими жизнями
Министр добавил, что Украина информирует все государства и международные организации о последствиях этой атаки и призывает их немедленно принять конкретные меры для усиления давления на россию и укрепления поддержки Украины.
Этими ужасными военными преступлениями Путин стремится продемонстрировать свою полную безнаказанность. Каждая российская баллистическая ракета - это акт варварства. А каждый перехватчик, переданный Украине, - это проявление человечности и спасенные человеческие жизни
Напомним
После массированной российской атаки часть Киева осталась без электричества. ДТЭК вернул свет 50 тысячам семей, еще 40 тысяч домов ждут.