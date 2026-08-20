Массированная атака рф на Украину - Сибига призвал партнеров срочно предоставить перехватчики

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал партнеров безотлагательно предоставить перехватчики после недавней российской ночной массированной атаки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, передает УНН.

Детали

Мы знаем, кто из партнеров может предоставить эти перехватчики, и вновь призываем действовать без промедления. Каждая задержка измеряется человеческими жизнями - заявил Сибига.

Министр добавил, что Украина информирует все государства и международные организации о последствиях этой атаки и призывает их немедленно принять конкретные меры для усиления давления на россию и укрепления поддержки Украины.

Этими ужасными военными преступлениями Путин стремится продемонстрировать свою полную безнаказанность. Каждая российская баллистическая ракета - это акт варварства. А каждый перехватчик, переданный Украине, - это проявление человечности и спасенные человеческие жизни - говорится в заявлении Сибиги.

Напомним

После массированной российской атаки часть Киева осталась без электричества. ДТЭК вернул свет 50 тысячам семей, еще 40 тысяч домов ждут.