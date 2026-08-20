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Через масовану російську атаку 40 тисяч осель у Києві без світла

Київ • УНН

 • 3136 перегляди

Після масованої атаки рф частина Києва залишилася без електрики. ДТЕК повернув світло 50 тисячам родин, ще 40 тисяч осель чекають.

Через масовану російську атаку 40 тисяч осель у Києві без світла

У Києві виникли перебої зі світлом внаслідок масованої атаки рф, повідомили в ДТЕК у четвер, пише УНН.

Сьогодні внаслідок масованої атаки ворога частина Києва залишилась без електропостачання. Енергетикам вдалося повернути світло для 50 000 родин за резервними схемами. Ще близько 40 000 осель наразі без електроенергії.

- повідомили у ДТЕК.

Щойно військові та рятувальники нададуть дозвіл, енергетики розпочнуть ремонт пошкодженого обладнання, додали у компанії.

Жертвами масованої російської атаки на Київ стали вже 12 людей20.08.26, 08:20 • 17485 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКиїв
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
ДТЕК
Київ