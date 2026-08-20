Из-за массированной российской атаки 40 тысяч домов в Киеве остались без света
Киев • УНН
После массированной атаки рф часть Киева осталась без электричества. ДТЭК вернул свет 50 тысячам семей, еще 40 тысяч домов ждут.
В Киеве возникли перебои с электроснабжением в результате массированной атаки рф, сообщили в ДТЭК в четверг, пишет УНН.
Сегодня в результате массированной атаки врага часть Киева осталась без электроснабжения. Энергетикам удалось вернуть свет 50 000 семей по резервным схемам. Еще около 40 000 домов в настоящее время остаются без электроэнергии.
Как только военные и спасатели дадут разрешение, энергетики начнут ремонт поврежденного оборудования, добавили в компании.
Жертвами массированной российской атаки на Киев стали уже 12 человек20.08.26, 08:20 • 17265 просмотров