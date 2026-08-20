Жертвами массированной российской атаки на Киев стали уже 12 человек

Число жертв массированной атаки россии на Киев увеличилось до 12 человек, сообщил в четверг мэр столицы Виталий Кличко в социальных сетях, пишет УНН.

Еще один раненый умер в больнице. 12 погибших в столице на данный момент - написал Кличко.

Массированная атака рф на Киев: 11 погибших и более 30 пострадавших