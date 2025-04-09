Метте Фредериксен

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27379 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 39193 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 46265 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 53445 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 65829 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 55942 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55341 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 118588 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81491 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 225448 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
58%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 85741 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 19222 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16166 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 14989 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 16629 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 85736 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 118588 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 225447 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402642 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395138 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10690 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 14990 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16166 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 19222 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74932 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Люди

Метте Фредериксен

Новости по теме

Рубио заявил, что США не говорили об аннексии Гренландии

Госсекретарь Рубио заявил, что США не планируют аннексировать Гренландию, подчеркивая уважение к самоопределению гренландцев. Он призвал Данию сосредоточиться на желании Гренландии к независимости.

Новости Мира • 4 апреля, 11:44 • 7624 просмотра

Трамп о планах аннексировать Гренландию: мы получим ее 100%

Дональд Трамп заявил, что аннексия Гренландии неизбежна, возможно, без военной силы. Он добавил, что страна важна для международной безопасности.

Новости Мира • 30 марта, 06:47 • 33882 просмотра

"Ссылка вице-президента неверна": премьер-министр Дании отреагировала на критику США относительно Гренландии

Премьер-министр Дании ответила на обвинения вице-президента США относительно недостаточной защиты Гренландии. Министр иностранных дел Дании раскритиковал США за тон.

Новости Мира • 29 марта, 12:39 • 20385 просмотра

Новая цель визита Венса в Гренландию: обзор авиабазы на фоне заявлений Трампа о важности региона для США

Вице-президент США Венс посетил космическую базу Питуффик в Гренландии после заявлений Трампа о важности региона для нацбезопасности. Дания критикует давление США и подчеркивает сопротивление.

Новости Мира • 28 марта, 12:06 • 29922 просмотра

В Гренландии прошли массовые протесты против заявлений Трампа об аннексии острова

В Гренландии прошли самые крупные в истории протесты из-за заявлений Трампа об аннексии острова. Тысячи людей вышли на улицы, демонстрируя единство в вопросе территориальной целостности.

Новости Мира • 16 марта, 08:27 • 20069 просмотра

Фредериксен не исключает возможности размещения ядерного оружия в Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не исключает возможности размещения ядерного оружия в стране. Она открыта к предложениям по созданию совместного европейского ядерного сдерживания.

Война • 6 марта, 13:16 • 16340 просмотра

Датский премьер раскрыла самый простой способ гарантировать безопасность Украины

Метте Фредериксен заявила, что членство Украины в НАТО является самой сильной и дешевой гарантией безопасности. Премьер призвала европейские страны увеличить поддержку Украины и предостерегла от временного прекращения огня.

Война • 24 февраля, 11:36 • 60781 просмотра

Швеция увеличит военную помощь Украине и анонсировала дальнейшие ограничения доходов рф от нефти

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил об увеличении военной помощи Украине после недавнего пакета в €100 млн на ПВО. Швеция также планирует ограничить доходы рф от экспорта нефти.

Война • 24 февраля, 11:29 • 25458 просмотра

Датчане поддерживают отправку своих военных в Украину в качестве миротворцев - соцопрос

53% граждан Дании поддерживают участие датских военных в миротворческой миссии в Украине. Большинство датчан также выступают за вступление Украины в ЕС (66%) и НАТО (68%).

политика • 21 февраля, 12:32 • 21773 просмотра

Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами 7 стран: что обсуждали

Президент Украины провел серию телефонных разговоров с лидерами ЮАР, Финляндии, Франции, Дании, Канады и Норвегии. Обсуждались вопросы безопасности, поставки оружия, санкции против агрессора и энергетическое сотрудничество.

Война • 21 февраля, 00:18 • 123976 просмотра

Европейские дела и настоящий мир: Зеленский провел телефонный разговор с премьером Дании

Президент Украины обсудил с Метте Фредериксен европейские дела и вопросы мира. Зеленский поблагодарил за поставки оружия и совместное производство.

Война • 20 февраля, 17:37 • 42561 просмотра

Дания выделит 50 млрд крон на срочное перевооружение из-за угрозы из России

Правительство Дании создает оборонный фонд на 50 млрд крон для быстрой закупки военного оборудования. Расходы на оборону в 2025-2026 годах превысят 3% ВВП страны, что является рекордом за последние 50 лет.

Новости Мира • 19 февраля, 18:45 • 30138 просмотра

«Это хуже, чем холодная война": премьер-министр Дании выступила перед парламентом с угрожающим предупреждением

Метте Фредериксен заявила, что текущая геополитическая ситуация хуже холодной войны. Дания планирует увеличить оборонные расходы и расширить полномочия оборонного ведомства.

политика • 18 февраля, 16:04 • 33093 просмотра

Зеленский созвонился с Макроном после экстренной встречи лидеров Европы в Париже

Президент Украины провел телефонный разговор с французским лидером после экстренной встречи в Париже. Стороны согласились, что Украине нужны надежные гарантии безопасности, а не хрупкое прекращение огня.

Война • 18 февраля, 00:35 • 35679 просмотра

Дания призывает Европу перевооружиться из-за угрозы от россии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о необходимости перевооружения Европы из-за угрозы от россии. Она подчеркнула важность не допустить распространения российской агрессии за пределы Украины.

Война • 17 февраля, 23:45 • 32354 просмотра

Главные европейские лидеры прибыли в Елисейский дворец для встречи по Украине

В Париже пройдет неформальная встреча глав правительств восьми европейских стран по Украине. На встрече присутствуют лидеры ЕС и НАТО, включая Макрона, Шольца и других высокопоставленных чиновников.

Война • 17 февраля, 15:34 • 54764 просмотра

Мир в Украине: президент Финляндии назвал три этапа для его достижения

Александр Стубб представил три этапа достижения мира в Украине на Мюнхенской конференции. План включает перевооружение Украины, международный мониторинг прекращения огня и долговременные переговоры.

Война • 16 февраля, 09:43 • 66370 просмотра

Премьер Дании: лучшее, что мы можем предложить Украине, - членство в НАТО

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что членство в НАТО - лучшая защита для Украины.

Война • 15 февраля, 11:44 • 26671 просмотра

Зеленский раскрыл ожидания от 16-го пакета санкций ЕС против рф

Украина ожидает от нового пакета санкций ЕС ограничений против российской нефти и теневого флота. Зеленский обсудил этот вопрос с премьер-министром Дании во время встречи.

Война • 14 февраля, 18:37 • 124820 просмотра

ЕС и НАТО обсуждают стратегию по Гренландии после заявлений Трампа: в планах - совместные действия с США в арктическом регионе

Лидеры ЕС поддерживают территориальную целостность Дании и выступают против планов США по Гренландии. НАТО предлагает усилить военное присутствие в арктическом регионе с участием северных союзников.

Новости Мира • 4 февраля, 08:36 • 25233 просмотра

Лидеры ЕС обещают ответить, если Трамп введет пошлины

Лидеры ЕС на встрече в Брюсселе обсудили возможный ответ на анонсированные Трампом новые пошлины для европейских товаров. Европейские руководители заявили о единстве в противостоянии торговым ограничениям США.

Новости Мира • 3 февраля, 14:02 • 23760 просмотра

Во Франции рассматривают возможность отправки войск в Гренландию - СМИ

Дания обратилась к Франции за помощью из-за опасений относительно территориальных претензий США на Гренландию. Министр иностранных дел Франции подтвердил готовность оказать военную поддержку по просьбе Дании.

Новости Мира • 28 января, 15:58 • 30263 просмотра

Трамп снова заговорил о Гренландии: напряжение между США и Данией растет

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности включения Гренландии в состав США для «защиты свободного мира».

Новости Мира • 26 января, 06:21 • 99871 просмотра

Гренландия хочет быть независимым государством - премьер

Премьер Гренландии Муте Эгеде объявил о подготовке проекта конституции для независимости от Дании. Дания признает стремление Гренландии легитимным, но стремится сохранить целостность королевства.

Новости Мира • 11 января, 18:52 • 25669 просмотра

Премьер Гренландии готов к переговорам с Трампом, который хочет контролировать остров

Муте Эгеде согласился обсудить с новоизбранным президентом США его стремление установить контроль над Гренландией. Остров, который является самоуправляемой территорией Дании, стремится к независимости, но готов к диалогу.

политика • 10 января, 21:41 • 30675 просмотра

Франция предостерегла Трампа от угрозы "суверенным границам" ЕС из-за его заявлений по Гренландии

Франция предостерегла Трампа от угроз суверенным границам ЕС после его отказа исключить военные действия в отношении Гренландии. Министр иностранных дел Франции подчеркнул, что ЕС не позволит атаковать свои границы.

политика • 8 января, 10:22 • 22368 просмотра

Премьер-министр Дании запаслась консервами из-за опасений кибератак со стороны россии

Метте Фредериксен подготовила свой дом к возможным кибератакам со стороны россии. Она призвала датчан также запастись водой, консервами и радиоприемниками на случай чрезвычайных ситуаций.

Новости Мира • 27 декабря, 12:35 • 16677 просмотра

Дания усиливает оборону Гренландии после заявлений Трампа

Правительство Дании объявило о выделении более 1,5 млрд долларов на оборону Гренландии. Решение принято после того, как Трамп вновь заявил о необходимости США владеть арктической территорией.

Новости Мира • 24 декабря, 20:00 • 31549 просмотра

Орбан хочет дождаться Трампа, прежде чем продлевать санкции ЕС против рф - Bloomberg

Виктор Орбан сообщил лидерам ЕС, что не готов продлевать санкции против России до инаугурации Трампа в США. На саммите ЕС премьер Венгрии призвал европейцев «проявить стратегическое терпение».

Война • 20 декабря, 08:44 • 22041 просмотра

Зеленский об обновленной ядерной доктрине рф: "путин показывает миру, что хочет уничтожить Украину и другие страны"

Президент Украины прокомментировал обновленную ядерную доктрину рф на встрече с премьером Дании. Зеленский отметил, что путин демонстрирует намерение уничтожить не только Украину, но и другие страны.

Война • 19 ноября, 17:42 • 24458 просмотра