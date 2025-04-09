Метте Фредериксен

Зеленский об обновленной ядерной доктрине рф: "путин показывает миру, что хочет уничтожить Украину и другие страны"

Президент Украины прокомментировал обновленную ядерную доктрину рф на встрече с премьером Дании. Зеленский отметил, что путин демонстрирует намерение уничтожить не только Украину, но и другие страны.