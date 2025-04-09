Госсекретарь Рубио заявил, что США не планируют аннексировать Гренландию, подчеркивая уважение к самоопределению гренландцев. Он призвал Данию сосредоточиться на желании Гренландии к независимости.
Дональд Трамп заявил, что аннексия Гренландии неизбежна, возможно, без военной силы. Он добавил, что страна важна для международной безопасности.
Премьер-министр Дании ответила на обвинения вице-президента США относительно недостаточной защиты Гренландии. Министр иностранных дел Дании раскритиковал США за тон.
Вице-президент США Венс посетил космическую базу Питуффик в Гренландии после заявлений Трампа о важности региона для нацбезопасности. Дания критикует давление США и подчеркивает сопротивление.
В Гренландии прошли самые крупные в истории протесты из-за заявлений Трампа об аннексии острова. Тысячи людей вышли на улицы, демонстрируя единство в вопросе территориальной целостности.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не исключает возможности размещения ядерного оружия в стране. Она открыта к предложениям по созданию совместного европейского ядерного сдерживания.
Метте Фредериксен заявила, что членство Украины в НАТО является самой сильной и дешевой гарантией безопасности. Премьер призвала европейские страны увеличить поддержку Украины и предостерегла от временного прекращения огня.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил об увеличении военной помощи Украине после недавнего пакета в €100 млн на ПВО. Швеция также планирует ограничить доходы рф от экспорта нефти.
53% граждан Дании поддерживают участие датских военных в миротворческой миссии в Украине. Большинство датчан также выступают за вступление Украины в ЕС (66%) и НАТО (68%).
Президент Украины провел серию телефонных разговоров с лидерами ЮАР, Финляндии, Франции, Дании, Канады и Норвегии. Обсуждались вопросы безопасности, поставки оружия, санкции против агрессора и энергетическое сотрудничество.
Президент Украины обсудил с Метте Фредериксен европейские дела и вопросы мира. Зеленский поблагодарил за поставки оружия и совместное производство.
Правительство Дании создает оборонный фонд на 50 млрд крон для быстрой закупки военного оборудования. Расходы на оборону в 2025-2026 годах превысят 3% ВВП страны, что является рекордом за последние 50 лет.
Метте Фредериксен заявила, что текущая геополитическая ситуация хуже холодной войны. Дания планирует увеличить оборонные расходы и расширить полномочия оборонного ведомства.
Президент Украины провел телефонный разговор с французским лидером после экстренной встречи в Париже. Стороны согласились, что Украине нужны надежные гарантии безопасности, а не хрупкое прекращение огня.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о необходимости перевооружения Европы из-за угрозы от россии. Она подчеркнула важность не допустить распространения российской агрессии за пределы Украины.
В Париже пройдет неформальная встреча глав правительств восьми европейских стран по Украине. На встрече присутствуют лидеры ЕС и НАТО, включая Макрона, Шольца и других высокопоставленных чиновников.
Александр Стубб представил три этапа достижения мира в Украине на Мюнхенской конференции. План включает перевооружение Украины, международный мониторинг прекращения огня и долговременные переговоры.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что членство в НАТО - лучшая защита для Украины.
Украина ожидает от нового пакета санкций ЕС ограничений против российской нефти и теневого флота. Зеленский обсудил этот вопрос с премьер-министром Дании во время встречи.
Лидеры ЕС поддерживают территориальную целостность Дании и выступают против планов США по Гренландии. НАТО предлагает усилить военное присутствие в арктическом регионе с участием северных союзников.
Лидеры ЕС на встрече в Брюсселе обсудили возможный ответ на анонсированные Трампом новые пошлины для европейских товаров. Европейские руководители заявили о единстве в противостоянии торговым ограничениям США.
Дания обратилась к Франции за помощью из-за опасений относительно территориальных претензий США на Гренландию. Министр иностранных дел Франции подтвердил готовность оказать военную поддержку по просьбе Дании.
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности включения Гренландии в состав США для «защиты свободного мира».
Премьер Гренландии Муте Эгеде объявил о подготовке проекта конституции для независимости от Дании. Дания признает стремление Гренландии легитимным, но стремится сохранить целостность королевства.
Муте Эгеде согласился обсудить с новоизбранным президентом США его стремление установить контроль над Гренландией. Остров, который является самоуправляемой территорией Дании, стремится к независимости, но готов к диалогу.
Франция предостерегла Трампа от угроз суверенным границам ЕС после его отказа исключить военные действия в отношении Гренландии. Министр иностранных дел Франции подчеркнул, что ЕС не позволит атаковать свои границы.
Метте Фредериксен подготовила свой дом к возможным кибератакам со стороны россии. Она призвала датчан также запастись водой, консервами и радиоприемниками на случай чрезвычайных ситуаций.
Правительство Дании объявило о выделении более 1,5 млрд долларов на оборону Гренландии. Решение принято после того, как Трамп вновь заявил о необходимости США владеть арктической территорией.
Виктор Орбан сообщил лидерам ЕС, что не готов продлевать санкции против России до инаугурации Трампа в США. На саммите ЕС премьер Венгрии призвал европейцев «проявить стратегическое терпение».
Президент Украины прокомментировал обновленную ядерную доктрину рф на встрече с премьером Дании. Зеленский отметил, что путин демонстрирует намерение уничтожить не только Украину, но и другие страны.