Дания закупит дальнобойные ракеты на фоне роста российской угрозы - СМИ

Дания планирует потратить миллиарды крон на высокоточные ракеты большой дальности для своих вооружённых сил, включая вооружение для своих истребителей F-35, выполняя обещание добавить наступательные возможности на фоне усиления обороны скандинавской страны против россии. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Правительство в Копенгагене закупит ракеты у двух поставщиков, сообщили источники, знакомые с соглашением. Пакет включает ракеты Joint Strike производства норвежской Kongsberg Gruppen ASA, а также ракеты Anthem компании Covenant, производство которых осуществляется в Германии, сообщили источники.

Правительство Германии также ведёт переговоры о деталях контракта на закупку с Covenant, сообщили источники.

TV2 ранее сообщал о соглашении и сообщил, что министр обороны Дании Йеппе Бруус проведёт брифинг для прессы позднее в четверг. Его министерство отказалось от комментариев. Представители Covenant и Kongsberg также отказались от комментариев.

Эта закупка Данией осуществляется после прошлогоднего решения добавить ракеты большей дальности и дроны в арсенал страны — шага, который премьер-министр Метте Фредериксен в то время назвала "сменой парадигмы" для страны, сосредоточенной на оборонительном оружии.

Правительство страны тогда заявило, что новые системы позволят Дании не только противодействовать воздушным угрозам, но и наносить удары по угрозам далеко за пределами своей территории. Фредериксен сказала, что целью является усиление сдерживания и предотвращение войны на фоне того, как россия занимает всё более агрессивную позицию в отношении Европы.

Дания резко увеличила военные расходы после того, как полномасштабное вторжение россии в Украину изменило среду безопасности в Европе, инвестируя во всё — от противовоздушной обороны и истребителей до дронов и боеприпасов.

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