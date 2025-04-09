Акции Apple Inc. упали до самого низкого уровня с мая 2024 года из-за опасений по поводу пошлин США и Китая. Рыночная капитализация Apple снизилась до 2,59 трлн долларов.
Forbes оценил, что после введения пошлин, состояние Трампа уменьшилось на $500 млн, достигнув $4,2 млрд. Наибольшие потери понесла Trump Media и коммерческая недвижимость.
Уоррен Баффетт увеличил свое состояние на $11,5 млрд в этом году, когда другие миллиардеры понесли убытки из-за таможенного ралли Трампа. Berkshire Hathaway Inc. упали меньше, чем S&P 500.
Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров за 2025 год. Илон Маск возглавил список с $342 млрд, опередив Цукерберга и Безоса, став самым богатым человеком в мире.
Восемь технологических миллиардеров потеряли около $266 млрд из-за политики Трампа. Илон Маск потерял $132 млрд из-за падения акций Tesla.
Билл Гейтс сообщил, что пожертвовал более 100 миллиардов долларов через свой благотворительный фонд. Основатель Microsoft планирует отдать большую часть своего состояния, оставив детям «не такую уж и огромную» сумму.
Миллиардер Уоррен Баффет объявил о намерении отдать 99,5% своего состояния на благотворительность. Средства получат четыре семейных фонда, которыми будут управлять его дети, но сами они не смогут работать в благотворительном фонде.
94-летний миллиардер Уоррен Баффетт заявил, что время является самым ценным активом, а не материальные блага. 99% своего капитала в $145,9 млрд он заработал после 50 лет, сделав ставку на долговременные инвестиции.
Goldman Sachs прогнозирует рост фондового рынка США до конца 2024 года после победы Трампа. Банк выделил ключевые секторы для инвестирования, включая химическую промышленность, автопром и оборонный сектор.
Инвесторы на мировых рынках ожидают результатов президентских выборов в США между Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Победа республиканцев может повлиять на инфляцию и процентные ставки из-за их политики тарифов и снижения налогов.
Berkshire Hathaway продолжает распродавать акции, включая долю в Apple и Bank of America. Компания Уоррена Баффета увеличила запасы наличности до рекордных $325 млрд на фоне предстоящих выборов в США.
Чжан Имин, соучредитель ByteDance, увеличил свое состояние на 43% до 49,3 млрд долларов. Несмотря на давление в США, глобальная прибыль компании выросла на 60% за прошлый год.
Фондовые рынки США, Европы и Азии резко упали на фоне опасений замедления экономики США. Индексы S&P 500 и Nasdaq снизились на 4,1% и 6,3% соответственно, FTSE 100 упал на 2,8%, а Nikkei 225 - на рекордные 12,4%.