Уоррен Баффет

Инвесторы готовятся к результатам выборов в США: на Уолл-Стрит настроения остаются лихорадочными - FT

Инвесторы на мировых рынках ожидают результатов президентских выборов в США между Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Победа республиканцев может повлиять на инфляцию и процентные ставки из-за их политики тарифов и снижения налогов.