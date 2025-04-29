Во Львове двое подростков упали с 16 этажа: что известно

Во Львове двое несовершеннолетних упали с балкона лестничной клетки, расположенной на 16 этаже жилого дома, полицейские выясняют обстоятельства, передает УНН со ссылкой на Главное управление национальной полиции во Львовской области.

Детали

Инцидент произошел на улице Княгини Ольги во Львове.

Правоохранители в 18.20 получили сообщение от медиков о двух людях, погибших от травм, полученных в результате падения с высоты.

Предварительно установлено, что парень и девушка умерли в результате падения с балкона лестничной клетки, расположенной на 16 этаже жилого дома - говорится в заметке.

Правоохранители устанавливают личности погибших и обстоятельства происшествия. Сейчас известно, что парень и девушка - несовершеннолетние.

Также решается вопрос об открытии уголовного производства по п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух человек) Уголовного кодекса Украины с примечанием "самоубийство".

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