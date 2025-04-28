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В Тернополе совершил самоубийство несовершеннолетний сын экс-депутата Владимира Бобко

Киев • УНН

 • 3234 просмотра

В Тернополе 17-летний сын бывшего депутата Владимира Бобко, Арсен, покончил с собой. Парень вернулся из Канады в Украину, чтобы быть с девушкой.

В Тернополе совершил самоубийство несовершеннолетний сын экс-депутата Владимира Бобко

В медиа появилась информация, что в Тернополе повесился сын бывшего депутата от Всеукраинского объединения "Свобода" Владимира Бобко Арсен. В полиции подтвердили факт самоубийства подростка, однако никаких подробностей не предоставили, сообщает УНН.

Детали

Сообщается, что во время полномасштабного вторжения уже бывший депутат Тернопольского райсовета от партии ВО "Свобода", спикер бывшего председателя Тернопольского областного совета, которого обвиняют в коррупции - Михаила Головко, Владимир Бобко вместе с женой и несовершеннолетним сыном Арсеном выехали в Канаду.

Каким образом военнообязанный мужчина сумел выехать из страны неизвестно. Уже из-за границы Бобко подал заявление о сложении депутатских полномочий.

Однако через некоторое время 17-летний Арсен Бобко вернулся в Тернополь, поскольку хотел воссоединиться со своей девушкой. На днях юношу нашли повешенным.

В полиции Тернопольской области подтвердили факт самоубийства, однако раскрывать какие-либо детали отказались.

Самоубийство юноши через повешение произошло еще на прошлой неделе. Никаких подробностей по этому инциденту мы не предоставляем

- отметили в полиции.

Вопрос, приедет ли отец хоронить сына, остается открытым.

Напомним

В Сумской области директор областного центра занятости совершил самоубийство, застрелившись из автомата. Полиция открыла уголовное производство и выясняет обстоятельства трагедии.

Мог покончить с собой: в Испании нашли мертвым 13-летнего подростка из Украины27.03.25, 16:57 • 21903 просмотра

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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