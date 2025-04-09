В Тернополе инспектор Службы образовательной безопасности обнаружила у 15-летней школьницы полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом, похожим на психотропное. По данному факту открыто уголовное производство.
Нацполиция ликвидировала преступную группу, обманувшую заказчиков на 11 млн грн, не поставив более 100 дронов для ВСУ. Мошенники брали полную предоплату и исчезали.
В Тернополе будут судить двух врачей за ненадлежащее исполнение обязанностей, что привело к смерти ребенка во время лечения зубов. Мальчик умер в реанимации после стоматологической операции.
С 24 марта в Украине заработают 40 камер автофиксации скорости, 36 из которых установят в новых местах, а 4 возобновят работу. Камеры появятся в разных областях.
СБУ и Нацполиция задержали 14-летнюю школьницу, завербованную рф для подрыва райуправления полиции в Тернополе. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
6 апреля в Черкассах состоится благотворительный забег Run4Victory Полумарафон. Собранные средства пойдут на поддержку 118 отдельной бригады ТрО и местных воинских частей.
В Тернополе местные жители сообщают о звуках взрывов и видимом пожаре в городе.
Михаилу Головко сообщили о новом подозрении относительно недекларирования квартиры, паркоместа и других объектов. Сейчас в ВАКС также рассматривается дело о получении им неправомерной выгоды от бизнесмена.
В реанимации умер трехлетний мальчик, которого доставили в больницу без сознания. Ранее ребенок получил травмы от падения со стола.
Тернопольский национальный медицинский университет объявил тендер на закупку 250 живых свиней для экспериментальных исследований. Бюджет закупки составляет 900 000 гривен, торги проводятся через систему Prozorro.
20-летний житель Тернопольщины во время празднования дня рождения напал на трех знакомых с ножом и топором. Пострадавшие получили серьезные ранения, один находится в реанимации в критическом состоянии.
Камеры зафиксировали, как воспитательница детсада №58 в Житомире толкала детей во время прогулки. Образовательный омбудсмен отреагировал на инцидент, воспитательницу уволили, начато служебное расследование.
На Аллее Славы в Терешковской общине неизвестный срезал плакат с изображением погибшего защитника Украины. Полиция открыла уголовное производство по статье «хулиганство» и ищет причастных.
На улице Коновальца в Тернополе обнаружили поврежденное пулей окно епархиального помещения УПЦ МП. Инцидент произошел между 18 и 21 января, полиция проводит расследование и изучает записи с камер наблюдения.
На Тернопольщине разоблачили командира, который выплатил солдату 1 млн грн за ремонт частного дома вместо службы. Подозреваемым грозит до 6 и 10 лет лишения свободы соответственно.
В селе Старый Почаев автомобиль Chrysler Raw Van врезался в бетонные плиты. В результате аварии погиб 4-месячный младенец, а родители получили травмы.
В Тернополе во время стоматологического лечения под наркозом умер мальчик в возрасте 1 год 10 месяцев. Врачу сообщено о подозрении.
В Тернопольской области поврежден промышленный объект, на Прикарпатье - объекты критической инфраструктуры. Спасатели ликвидировали пожары, пострадавших нет.
Утром 13 декабря рф атаковала объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области. Также зафиксированы удары по энергетическим объектам Львовской и Тернопольской областей, пострадавших нет.
В Тернопольской области зафиксирована ракетная атака врага с негативными последствиями. Жертв нет, критическая инфраструктура работает в штатном режиме.
Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ракеты из Хмельницкой области. Ракета направляется через Тернопольскую область в направлении Ивано-Франковской области.
Вследствие ракетной атаки рф по энергообъектам 50% потребителей Тернопольской области остались без электроснабжения. В регионе введено ограничение потребления с 1 до 3 очереди одновременно.
В Львовской ОВА сообщили о новых пусках российских ракет "Кинжал". Ракеты движутся с севера Хмельницкой области в направлении Тернопольской области.
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога, зафиксированы взрывы в Одессе и Хмельницкой области. В Киевской области работает ПВО, а над западными регионами замечено движение ракет.
В Тернопольской области восстановили электроснабжение после ночной атаки российских дронов на энергообъекте. Во всех регионах Украины применяются почасовые отключения из-за дефицита мощности.
российские войска атаковали БПЛА предприятие в Тернополе, что вызвало пожар. В результате атаки часть города осталась без света, пострадавших нет.
В Тернополе в результате атаки БпЛА поврежден объект критической инфраструктуры. Часть города осталась без электроснабжения, на месте работают спасатели и энергетики.
В результате атаки российского беспилотника "Герань" на жилой дом в Тернополе погиб мужчина, трое ранены. Жена погибшего находится в тяжелом состоянии, оценивается пригодность дома для дальнейшей эксплуатации.
В результате вражеской атаки на Тернопольщине погиб один человек, трое ранены, эвакуировано около сотни жителей. Повреждены здания и 20 автомобилей, на месте работают спасатели.
Вражеский дрон атаковал жилой дом в Тернополе, в результате чего погиб один человек и есть раненые. На месте происшествия продолжается тушение пожара и эвакуация жителей.