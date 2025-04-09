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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29432 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Нацполиция ликвидировала преступную группу, обманувшую заказчиков на 11 млн грн, не поставив более 100 дронов для ВСУ. Мошенники брали полную предоплату и исчезали.

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Из-за смерти ребенка при лечении зубов в Тернополе будут судить двух врачей

В Тернополе будут судить двух врачей за ненадлежащее исполнение обязанностей, что привело к смерти ребенка во время лечения зубов. Мальчик умер в реанимации после стоматологической операции.

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С понедельника в разных регионах Украины заработают еще 40 камер автофиксации скорости: где именно

С 24 марта в Украине заработают 40 камер автофиксации скорости, 36 из которых установят в новых местах, а 4 возобновят работу. Камеры появятся в разных областях.

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СБУ и Нацполиция задержали 14-летнюю школьницу, завербованную рф для подрыва райуправления полиции в Тернополе. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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Run4Victory: в Черкассах состоится масштабный забег в поддержку воинов

6 апреля в Черкассах состоится благотворительный забег Run4Victory Полумарафон. Собранные средства пойдут на поддержку 118 отдельной бригады ТрО и местных воинских частей.

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В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

В Тернополе местные жители сообщают о звуках взрывов и видимом пожаре в городе.

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Экс-главе Тернопольского облсовета Головко сообщили о новом подозрении

Михаилу Головко сообщили о новом подозрении относительно недекларирования квартиры, паркоместа и других объектов. Сейчас в ВАКС также рассматривается дело о получении им неправомерной выгоды от бизнесмена.

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В Одесской области умер 3-летний мальчик, которого ранее госпитализировали с травмами

В реанимации умер трехлетний мальчик, которого доставили в больницу без сознания. Ранее ребенок получил травмы от падения со стола.

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Медуниверситет Тернополя объявил тендер на закупку 250 свиней для экспериментов

Тернопольский национальный медицинский университет объявил тендер на закупку 250 живых свиней для экспериментальных исследований. Бюджет закупки составляет 900 000 гривен, торги проводятся через систему Prozorro.

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В Кременце молодой человек с ножом и топором напал на трех человек в развлекательном заведении

20-летний житель Тернопольщины во время празднования дня рождения напал на трех знакомых с ножом и топором. Пострадавшие получили серьезные ранения, один находится в реанимации в критическом состоянии.

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На Полтавщине неизвестные повредили мемориал погибшего воина: полиция ищет виновных

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В Тернополе неизвестные обстреляли помещение церкви УПЦ МП: что известно

На улице Коновальца в Тернополе обнаружили поврежденное пулей окно епархиального помещения УПЦ МП. Инцидент произошел между 18 и 21 января, полиция проводит расследование и изучает записи с камер наблюдения.

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Командир взвода платил подчиненному «боевые» за ремонт дома своей дочери

На Тернопольщине разоблачили командира, который выплатил солдату 1 млн грн за ремонт частного дома вместо службы. Подозреваемым грозит до 6 и 10 лет лишения свободы соответственно.

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Под Кременцом на Тернопольщине в ДТП погиб младенец в Тернопольской области

В селе Старый Почаев автомобиль Chrysler Raw Van врезался в бетонные плиты. В результате аварии погиб 4-месячный младенец, а родители получили травмы.

Общество • 21 декабря, 20:02 • 31413 просмотра

Смерть мальчика во время лечения зубов: в Тернополе врачу сообщено о подозрении

В Тернополе во время стоматологического лечения под наркозом умер мальчик в возрасте 1 год 10 месяцев. Врачу сообщено о подозрении.

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Из-за атаки рф в Тернопольской области поврежден промышленный объект, на Прикарпатье целились по критической инфраструктуре: ГСЧС показала ликвидацию последствий

В Тернопольской области поврежден промышленный объект, на Прикарпатье - объекты критической инфраструктуры. Спасатели ликвидировали пожары, пострадавших нет.

Война • 13 декабря, 11:18 • 23184 просмотра

Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время полномасштабной войны - ОВА

Утром 13 декабря рф атаковала объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области. Также зафиксированы удары по энергетическим объектам Львовской и Тернопольской областей, пострадавших нет.

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Ракетная атака рф в Тернопольской области: что известно о последствиях

В Тернопольской области зафиксирована ракетная атака врага с негативными последствиями. Жертв нет, критическая инфраструктура работает в штатном режиме.

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Еще одна ракета движется в сторону Франковщины - ПС ВСУ

Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ракеты из Хмельницкой области. Ракета направляется через Тернопольскую область в направлении Ивано-Франковской области.

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Половина Тернопольщины без света из-за ударов рф

Вследствие ракетной атаки рф по энергообъектам 50% потребителей Тернопольской области остались без электроснабжения. В регионе введено ограничение потребления с 1 до 3 очереди одновременно.

Общество • 13 декабря, 07:12 • 19681 просмотра

Еще одни пуски "Кинжалов" - Львовская ОВА

В Львовской ОВА сообщили о новых пусках российских ракет "Кинжал". Ракеты движутся с севера Хмельницкой области в направлении Тернопольской области.

Война • 13 декабря, 07:04 • 25527 просмотра

Воздушная тревога по всей Украине: в ряде регионов сообщают о взрывах и работе ПВО

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога, зафиксированы взрывы в Одессе и Хмельницкой области. В Киевской области работает ПВО, а над западными регионами замечено движение ракет.

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После атаки дронов на Тернопольщине восстановили электроснабжение всем потребителям

В Тернопольской области восстановили электроснабжение после ночной атаки российских дронов на энергообъекте. Во всех регионах Украины применяются почасовые отключения из-за дефицита мощности.

Общество • 3 декабря, 08:46 • 21103 просмотра

Удар по Тернополю: армия рф попала по одному из предприятий, возник пожар

российские войска атаковали БПЛА предприятие в Тернополе, что вызвало пожар. В результате атаки часть города осталась без света, пострадавших нет.

Общество • 3 декабря, 06:23 • 19176 просмотра

Ночной удар дрона в Тернополе повредил энергетический объект в Тернополе

В Тернополе в результате атаки БпЛА поврежден объект критической инфраструктуры. Часть города осталась без электроснабжения, на месте работают спасатели и энергетики.

Общество • 3 декабря, 03:23 • 81156 просмотра

Армия рф попала по жилому дому в Тернополе дроном "Герань" - ОВА

В результате атаки российского беспилотника "Герань" на жилой дом в Тернополе погиб мужчина, трое ранены. Жена погибшего находится в тяжелом состоянии, оценивается пригодность дома для дальнейшей эксплуатации.

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Последствия атаки дрона в Тернополе: один человек погиб, 3 человека пострадали и зафиксированы масштабные разрушения

В результате вражеской атаки на Тернопольщине погиб один человек, трое ранены, эвакуировано около сотни жителей. Повреждены здания и 20 автомобилей, на месте работают спасатели.

Общество • 2 декабря, 05:25 • 80840 просмотра

В Тернополе в результате атаки дрона на жилой дом есть погибшие

Вражеский дрон атаковал жилой дом в Тернополе, в результате чего погиб один человек и есть раненые. На месте происшествия продолжается тушение пожара и эвакуация жителей.

Общество • 2 декабря, 00:39 • 106081 просмотра