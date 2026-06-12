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Прокуратура в Тернополе открыла производство из-за нарушения прав граждан в ТЦК

Киев • УНН

 • 1530 просмотра

Прокуратура открыла уголовное производство из-за нарушения прав и незаконного содержания лиц в ТЦК Тернополя. Пятерых мужчин, не подлежавших призыву, уже отпустили.

Прокуратура в Тернополе открыла производство из-за нарушения прав граждан в ТЦК

Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона открыла уголовное производство после жалоб на нарушение прав граждан в ТЦК. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как отметили в прокуратуре, основанием стали результаты мониторингового визита представителей Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Тернопольский районный и городской ТЦК и СП, а также материалы, предоставленные Военной службой правопорядка.

Согласно обнародованной информации, во время визита в помещении ТЦК находились около 28 человек. 17 из них письменно сообщили о возможных нарушениях своих прав. Также установлено, что среди лиц, находившихся в ТЦК, были граждане, которые, по предварительным данным, не подлежали мобилизации. В частности, мужчина с пожизненной инвалидностью II группы с детства, лица с психическими расстройствами, а также граждане, фактически достигшие предельного возраста пребывания на воинском учете. По результатам проверки пять таких лиц были освобождены

- говорится в сообщении.

Контекст

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в Тернопольском районном и городском ТЦК и СП долгое время удерживают людей с психическими расстройствами и инвалидностью. Он добавил: благодаря вмешательству его представителей в Тернопольской области были освобождены 5 человек, не подлежавших мобилизации.

Напомним

Военная контрразведка Службы безопасности и ГБР разоблачили трех руководителей районных ТЦК Тернопольской области на фальсификации показателей мобилизации в западных областях Украины.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Мобилизация
ТЦК и СП
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины
Тернополь