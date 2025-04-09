Ярослав Железняк

Владимир Зеленский заявил, что США постоянно меняют условия соглашения о полезных ископаемых. Он подчеркнул необходимость детального изучения соглашения юристами.
США предложили Украине соглашение, позволяющее добычу всех ископаемых на ее территории. Управлять соглашением будут 5 человек, 3 из которых от США с правом вето, без гарантий безопасности.
ВР приняла законопроект №12310 об уголовной ответственности за преступления против культурного наследия, в частности незаконные раскопки и повреждение объектов.
Рада приняла законопроект №12124, который усовершенствует предоставление социальных услуг, в частности, нормирует возможность их дистанционного предоставления. Также будет уточнена ответственность за нарушения.
Рада приняла изменения в закон о госслужбе. Время работы на должностях глав военных администраций будет засчитываться в госслужбу, что влияет на оплату труда чиновников.
Рада поддержала законопроект №9549, упрощающий получение земли для развертывания электронных коммуникационных сетей. Это ускорит развитие 4G, 5G и восстановление связи.
Законопроект №10311, который позволял Нацгвардии применять оружие против митингующих, снят с повестки дня. МВД не смогло опровергнуть критику относительно расширения полномочий.
Владимир Зеленский подписал евроинтеграционный закон о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия.
С 2022 по 2024 год суды вынесли шесть приговоров за создание контента на OnlyFans. Пять женщин и двое мужчин признаны виновными, в основном назначены испытательные сроки.
Верховная Рада приняла законопроект №12093 о 50% скидке на штраф за несвоевременное уточнение военно-учетных данных. Это должно способствовать наполнению бюджета и актуализации данных.
Рада приняла за основу законопроект №6506-1, предусматривающий установление оклада для полицейских в размере свыше 30 тыс. гривен. Однако это не будет касаться курсантов.
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о механизме перезахоронения погибших защитников Украины. Документ предусматривает выделение 6,61 млн грн на перезахоронение около 500 погибших в 2025 году.
Верховная Рада приняла закон о новой системе оплаты труда госслужащих, который не предусматривает повышения зарплат. Законопроект направлен на внедрение прозрачной системы оплаты и ограничение надбавок.
Верховная Рада отклонила постановление, которое блокировало подписание закона о создании Высшего административного суда. Теперь документ может быть подписан спикером и направлен президенту Зеленскому.
Верховная Рада приняла законопроект о новых требованиях к рекламе. Документ запрещает дискриминационную рекламу, использование искусственного интеллекта и устанавливает ограничения на рекламу лекарств и алкоголя.
Верховная Рада приняла закон о новой системе оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Зарплата будет состоять из постоянной и переменной частей, а премии ограничены 30% годового оклада.
Депутаты не поддержали предложение вызвать Шмыгаля и Свириденко для обсуждения деталей ресурсного соглашения. Коалиция аргументировала отказ тем, что «чиновникам очень трудно сейчас».
Верховная Рада приняла закон о создании Высшего административного суда, выполнив просроченный маяк МВФ. Закон предусматривает создание двух судов и формирование Экспертного совета из 6 человек.
Верховная Рада поддержала законопроект об обязательной эвакуации населения в условиях военного положения 275 голосами. Документ предусматривает принудительную эвакуацию детей и регулирует полномочия органов власти по эвакуации.
Верховная Рада не поддержала законопроект №12260 о кредитной истории, но впервые в истории парламента отправила его на всенародное обсуждение. Документ должен был усилить защиту прав заемщиков и улучшить обмен информацией на кредитном рынке.
В декабре 2024 года украинцы пополнили игорные счета на рекордные 19,4 млрд гривен. Это значительно превышает среднемесячный показатель в 12,7 млрд грн за январь-ноябрь 2024 года.
В парламенте не планируют кадровых назначений в течение двух пленарных недель. По словам Железняка, новые назначения, включая Генпрокурора, ожидаются в феврале после инаугурации.
Парламент утвердил обновленную программу развития минерально-сырьевой базы Украины до 2030 года в рамках Ukraine Facility Plan. Программа направлена на обеспечение экономики собственными минеральными ресурсами и снижение импортозависимости.
Правоохранительный Комитет поддержал к повторному рассмотрению законопроект о реестрах №10242 с сохранением норм в отношении журналистов. В проект добавили отмену «правок Лозового», но, по словам Железняка, в «неправильной редакции».
Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект об уголовной ответственности за утечку информации из госреестров. Документ предусматривал до 8 лет лишения свободы за такие нарушения во время военного положения.
Комитет ВР по вопросам финансов поддержал правку об отмене налогообложения "задним числом" для ФЛП. Внедрение новых налогов для ФЛП перенесено с 1 октября на 1 января 2025 года.
Комитет ВР по вопросам финансов поддержал законопроект о ликвидации комиссии по регулированию азартных игр. Документ предусматривает создание нового органа и существенные ограничения рекламы азартных игр.
Бюджетный комитет ВР принял проект госбюджета ко второму чтению с важными изменениями. Расходы общего фонда составляют 3709,8 млрд грн.
В Украине насчитывается более 5000 моделей OnlyFans, которые за 2022 год заработали почти 80 млн долларов. Доходы украинских моделей на платформе выросли в 10 раз с 2020 года.
Украина рискует не получить 4 млрд евро от Евросоюза из-за несвоевременного принятия закона о сделках со следствием. Это также может поставить под угрозу выделение 35 млрд евро кредита от Совета ЕС.