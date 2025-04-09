Ярослав Железняк

В Украине более пяти тысяч моделей OnlyFans в 2022 году заработали почти 80 млн долларов в Украине

В Украине насчитывается более 5000 моделей OnlyFans, которые за 2022 год заработали почти 80 млн долларов. Доходы украинских моделей на платформе выросли в 10 раз с 2020 года.