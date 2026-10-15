Рада одобрила НДС на посылки стоимостью до €150

Верховная Рада 15 октября приняла один из законопроектов, предусматривающих отмену налоговых льгот для посылок стоимостью до 150 евро через иностранные маркетплейсы, а именно — налогообложение НДС электронной торговли и международных посылок. Об этом УНН пишет со ссылкой на пресс-службу парламента.

Налогообложение международных онлайн-покупок через иностранные маркетплейсы. Верховная Рада приняла соответствующий закон (рег. №16051-1). За проголосовали 252 народных депутата - сообщили в ВР.

Что предусматривается

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс Украины и предлагает ввести НДС на товары, приобретенные через иностранные маркетплейсы, независимо от их стоимости. Для онлайн-покупок стоимостью до 150 евро НДС будет начислять и уплачивать электронная платформа. Некоммерческие посылки стоимостью до 45 евро предлагается оставить без НДС.

Как сообщил депутат из налогового комитета Ярослав Железняк, "в законопроект о посылках (№16051-1) учли поправку Шуляк: НДФЛ для тех, кто сдает жилье в аренду, снижают с 18% до 5% (военный сбор 5% остается). Аргумент: "больше возможностей для выхода рынка недвижимости из тени". Комитет отклонял поправку, но после консультаций с министром финансов согласился. 255 "за"".

"Поправка по РЭР также прошла (никто не ставил на подтверждение). Поэтому это разблокирует и подписание другого законопроекта о налогообложении цифровых платформ", — также отметил Железняк.

Рада одобрила два решения для разблокирования €4 млрд от ЕС - на очереди налог на посылки до 150 евро

Этот законопроект является одним из четырех решений, необходимых для разблокирования макрофинансовой помощи ЕС по программе Ukraine Support Loan. Речь идет о 4 млрд евро.