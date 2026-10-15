Рада одобрила НДС на посылки стоимостью до €150
Киев • УНН
Рада приняла закон о НДС на международные онлайн-покупки независимо от стоимости. Некоммерческие посылки стоимостью до 45 евро освободят от\r\nналога.
Верховная Рада 15 октября приняла один из законопроектов, предусматривающих отмену налоговых льгот для посылок стоимостью до 150 евро через иностранные маркетплейсы, а именно — налогообложение НДС электронной торговли и международных посылок. Об этом УНН пишет со ссылкой на пресс-службу парламента.
Налогообложение международных онлайн-покупок через иностранные маркетплейсы. Верховная Рада приняла соответствующий закон (рег. №16051-1). За проголосовали 252 народных депутата
Что предусматривается
Документ вносит изменения в Налоговый кодекс Украины и предлагает ввести НДС на товары, приобретенные через иностранные маркетплейсы, независимо от их стоимости. Для онлайн-покупок стоимостью до 150 евро НДС будет начислять и уплачивать электронная платформа. Некоммерческие посылки стоимостью до 45 евро предлагается оставить без НДС.
Как сообщил депутат из налогового комитета Ярослав Железняк, "в законопроект о посылках (№16051-1) учли поправку Шуляк: НДФЛ для тех, кто сдает жилье в аренду, снижают с 18% до 5% (военный сбор 5% остается). Аргумент: "больше возможностей для выхода рынка недвижимости из тени". Комитет отклонял поправку, но после консультаций с министром финансов согласился. 255 "за"".
"Поправка по РЭР также прошла (никто не ставил на подтверждение). Поэтому это разблокирует и подписание другого законопроекта о налогообложении цифровых платформ", — также отметил Железняк.
Рада одобрила два решения для разблокирования €4 млрд от ЕС - на очереди налог на посылки до 150 евро14.10.26, 16:39 • 19182 просмотра
Этот законопроект является одним из четырех решений, необходимых для разблокирования макрофинансовой помощи ЕС по программе Ukraine Support Loan. Речь идет о 4 млрд евро.