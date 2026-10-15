Рада cхвалила ПДВ на посилки до €150

Верховна Рада 15 жовтня ухвалила один з законопроєктів для скасування податкових пільг для посилок до 150 євро через іноземні маркетплейси, а саме - оподаткування ПДВ електронної торгівлі та міжнародних посилок. Про це УНН пише з посиланням на пресслужбу парламенту.

Оподаткування міжнародних онлайн-покупок через іноземні маркетплейси. Верховна Рада прийняла відповідний закон (реєстр. №16051-1). За проголосували 252 народні депутати - повідомили у ВР.

Що передбачається

Документ вносить зміни до Податкового кодексу України та пропонує запровадити ПДВ на товари, придбані через іноземні маркетплейси, незалежно від їх вартості. Для онлайн-покупок вартістю до 150 євро ПДВ нараховуватиме та сплачуватиме електронна платформа. Некомерційні посилки вартістю до 45 євро пропонується залишити без ПДВ.

Як повідомив нардеп з податкового комітету Ярослав Железняк, "у законопроєкт про посилки (№16051-1) врахували правку Шуляк: ПДФО для тих, хто здає в оренду житло, знижують з 18% до 5% (військовий збір 5% лишається). Аргумент: "більше можливостей для виходу ринку нерухомості з тіні". Комітет правку відхиляв, але після консультацій з міністром фінансів погодився. 255 "за"".

"Правка по РЕР-ам пройшла також (ніхто не ставив на підтвердження). Тому це розблокує і підписання іншого законопроекту про оподаткування цифрових платформ", - зазначив також Железняк.

Рада схвалила два рішення для розблокування €4 млрд від ЄС - на черзі податок на посилки до 150 євро

Цей законопроєкт є одним із чотирьох рішень, необхідних для розблокування макрофінансової допомоги ЄС за програмою Ukraine Support Loan. Ідеться про 4 млрд євро.