Владислав Косіняк-Камиш

F-16 готові у разі загрози: у Польщі відреагували на проліт ракети рф та демарш російського посла

У Польщі відреагували на те, що російська ракета порушила польський повітряний простір. У країні попереджають, що винищувачі F-16 і системи протиракетної оборони Польщі приведені в бойову готовність на випадок подальших загроз, а також розкритикували відмову російського посла пояснити "ракетний" інцидент.