Польща відмовилася перекидати системи Patriot на Близький Схід після звернення США

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що країна не планує переміщувати свої батареї Patriot на Близький Схід. Попри запити США, захист східного флангу НАТО залишається абсолютним пріоритетом для Варшави. Про це він заявив у соцмережі Х, пише УНН.

Наші батареї Patriot та їхнє озброєння використовуються для захисту польського неба та східного флангу НАТО. У цьому плані нічого не змінюється, і ми не плануємо їх нікуди передислокувати! Наші союзники знають і розуміють, наскільки важливі наші місії. Безпека Польщі є абсолютним пріоритетом - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Як повідомляла газета Rzeczpospolita Сполучені Штати Америки попросили Польщу перекинути одну з ракетних батарей Patriot та деякі ракети PAC-3 MSE на Близький Схід.

Вашингтон неофіційно звернувся до Варшави з проханням розглянути можливість передачі на Близький Схід однієї з двох батарей систем ППО Patriot та ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE, які вже були доставлені до Польщі та є власністю польської армії.

Армія Польщі має дві батареї системи Patriot, куди входять 16 пускових установок. Вони досягли повної оперативної готовності наприкінці 2025 року.

Обладнання дозволяє знищувати ворожі ракети або літаки з відстані до 100 км. Пускові установки можуть, серед іншого, стріляти ракетами PAC-3 MSE, яких було замовлено приблизно 200 за контрактом, підписаним у 2019 році. Більшість з них вже перебувають в Польщі.

Поставки наступних шести батарей, контракти на які уклали восени 2023 року, мають прибути у 2027 році. Загалом було замовлено приблизно 600 ракет PAC-3, але поставки ще не розпочалися.

Трамп розкритикував НАТО і сказав, що США "пам’ятатимуть" їхню реакцію щодо Ірану