Польща відмовилася перекидати системи Patriot на Близький Схід після звернення США

14:32 • 5688 перегляди
ЄС готує нові правила для українців після 2027 року – захист можуть обмежити
Ексклюзив
12:52 • 13441 перегляди
В Офісі Генпрокурора підтвердили, що спрямували до Ізраїлю запит на екстрадицію Міндіча
12:21 • 16633 перегляди
"Гарної новини" немає: Каллас заявила про відсутність наразі рішення щодо кредиту у €90 млрд для України
11:48 • 16592 перегляди
Середня зарплата в Україні зросла на 1% за місяць: хто і де заробляє найбільшеPhoto
Ексклюзив
30 березня, 17:17 • 35231 перегляди
З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
30 березня, 15:29 • 123347 перегляди
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент
Ексклюзив
30 березня, 13:48 • 62337 перегляди
"П’ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
Ексклюзив
30 березня, 12:43 • 62294 перегляди
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
30 березня, 10:47 • 61061 перегляди
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
30 березня, 10:19 • 45145 перегляди
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
Популярнi новини
Від мексиканського хліба до фінського пудингу - Великодня випічка у різних країнах світуPhoto31 березня, 07:42 • 53545 перегляди
Нетаньягу намагається "всидіти на двох стільцях" між рф та Іраном - Зеленський31 березня, 08:25 • 30133 перегляди
Головнокомандувач ЗСУ назвав головну військову мету України на 2026 рік31 березня, 09:10 • 29573 перегляди
Чим відрізняється Coca-Cola від Pepsi - склад, рецептура та "секретні" інгредієнти улюблених напоїв Photo11:05 • 25124 перегляди
Золотий унітаз виставили у Вашингтоні, висміюючи декор Трампа на тлі ремонту у Білому доміPhotoVideo11:59 • 13134 перегляди
Публікації
Чим відрізняється Coca-Cola від Pepsi - склад, рецептура та "секретні" інгредієнти улюблених напоїв Photo11:05 • 25342 перегляди
Від мексиканського хліба до фінського пудингу - Великодня випічка у різних країнах світуPhoto31 березня, 07:42 • 53726 перегляди
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент30 березня, 15:29 • 123349 перегляди
В Україні з 1 квітня стартує нерестова заборона - що зміниться для рибалокPhoto30 березня, 14:18 • 64804 перегляди
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 30 березня, 11:40 • 76997 перегляди
Польща відмовилася перекидати системи Patriot на Близький Схід після звернення США

Київ • УНН

 • 1326 перегляди

Міністр оборони Польщі заявив про відмову передати ППО Patriot на запит США. Захист польського неба та східного флангу НАТО залишається пріоритетом.

Польща відмовилася перекидати системи Patriot на Близький Схід після звернення США

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що країна не планує переміщувати свої батареї Patriot на Близький Схід. Попри запити США, захист східного флангу НАТО залишається абсолютним пріоритетом для Варшави. Про це він заявив у соцмережі Х, пише УНН.

Наші батареї Patriot та їхнє озброєння використовуються для захисту польського неба та східного флангу НАТО. У цьому плані нічого не змінюється, і ми не плануємо їх нікуди передислокувати! Наші союзники знають і розуміють, наскільки важливі наші місії. Безпека Польщі є абсолютним пріоритетом

- йдеться у повідомленні.

Доповнення

Як повідомляла газета Rzeczpospolita Сполучені Штати Америки попросили Польщу перекинути одну з ракетних батарей Patriot та деякі ракети PAC-3 MSE на Близький Схід.

Вашингтон неофіційно звернувся до Варшави з проханням розглянути можливість передачі на Близький Схід однієї з двох батарей систем ППО Patriot та ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE, які вже були доставлені до Польщі та є власністю польської армії.

Армія Польщі має дві батареї системи Patriot, куди входять 16 пускових установок. Вони досягли повної оперативної готовності наприкінці 2025 року.

Обладнання дозволяє знищувати ворожі ракети або літаки з відстані до 100 км. Пускові установки можуть, серед іншого, стріляти ракетами PAC-3 MSE, яких було замовлено приблизно 200 за контрактом, підписаним у 2019 році. Більшість з них вже перебувають в Польщі.

Поставки наступних шести батарей, контракти на які уклали восени 2023 року, мають прибути у 2027 році. Загалом було замовлено приблизно 600 ракет PAC-3, але поставки ще не розпочалися.

Трамп розкритикував НАТО і сказав, що США "пам’ятатимуть" їхню реакцію щодо Ірану26.03.26, 20:40 • 6745 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
НАТО
MIM-104 Patriot
Варшава
Владислав Косіняк-Камиш
Сполучені Штати Америки
Польща