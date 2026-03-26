Трамп розкритикував НАТО і сказав, що США "пам’ятатимуть" їхню реакцію щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що відмова НАТО співпрацювати з американськими військовими операціями в Ірані стала "випробуванням" для альянсу безпеки, і що він "запам’ятає" їхню реакцію, посиливши свою критику блоку. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Ось чому я так розчарований у НАТО. Тому що це було випробування для НАТО. Ми це запам’ятаємо - сказав Трамп у четвер під час засідання Кабінету міністрів у Білому домі.

Пізніше під час того ж заходу Трамп знову повернувся до цієї теми, підкресливши своє обурення, заявивши, що просив союзників по НАТО допомогти відновити судноплавство через Ормузьку протоку — ключовий енергетичний шлях, який значною мірою був заблокований під час війни.

Вони не хотіли втручатися, і я вважаю, що це дорого їм обійдеться - сказав він.

Як зазначає видання Трамп дедалі більше висловлює невдоволення альянсом після того, як держави-члени відхилили його вимоги направити військові кораблі для забезпечення безпеки протоки. Цей критично важливий морський шлях транспортує близько 20% світових поставок нафти й газу, а війна спричинила різке зростання цін на паливо.

Президент давно критикує НАТО, неодноразово ставлячи під сумнів його актуальність і закликаючи союзників збільшити оборонні витрати до 5% від валового внутрішнього продукту. Війна з Іраном лише посилила ці напруження - підкреслює видання.

У четвер Трамп неодноразово демонстрував своє невдоволення альянсом, назвавши НАТО "паперовим тигром", який запропонував допомогу у близькосхідному конфлікті лише після того, як США "знищили" Іран.

Трамп також окремо розкритикував Велику Британію за те, що вона запропонувала відправити авіаносці значно пізніше, ніж, за його словами, вони були потрібні США.

"Не турбуйтеся. Нам це не потрібно", — сказав Трамп, передаючи свою відповідь британському уряду, і назвав британські авіаносці "іграшками порівняно з тим, що є у нас".

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазнав особливо жорсткої критики з боку Трампа після того, як спочатку відхилив прохання президента дозволити США використовувати військові бази країни для ударів по Ірану. Згодом уряд Британії дозволив використання баз для "обмежених оборонних дій".

У четвер Трамп також згадав військову базу на острові Дієго-Гарсія в архіпелазі Чагос в Індійському океані. Президент США неодноразово критикував угоду уряду Великої Британії щодо передачі суверенітету над островом і подальшої оренди військової бази.

Усе почалося з острова — острова, який корінне населення вимагало забрати у вашої країни, і з якоїсь причини ви на це погодилися. Коли нам був потрібен цей острів, щоб посадити той чудовий бомбардувальник B-2, нам сказали, що ми не можемо ним користуватися і маємо летіти назад у Міссурі — це 17 годин польоту замість кількох годин, і я сказав: "Ви що, жартуєте - сказав Трамп.

"Вони зробили велику помилку", — додав він.

Коментарі, зроблені в четвер, стали ще одним ударом по зусиллях Стармера використати тісні зв’язки своєї країни зі США та особисті відносини з президентом, щоб утримати США в узгодженій позиції з європейськими союзниками щодо торгівлі та оборони, зокрема підтримки України.

"Я думаю, що він приємна людина, але він зробив щось шокуюче. Він не хотів нам допомогти", — сказав Трамп.

