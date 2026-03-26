Трамп раскритиковал НАТО и сказал, что США "будут помнить" их реакцию по Ирану

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Президент США назвал альянс бумажным тигром из-за позиции по Ормузскому проливу. Он также выразил недовольство Британией из-за ограничений на базы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказ НАТО сотрудничать с американскими военными операциями в Иране стал "испытанием" для альянса безопасности, и что он "запомнит" их реакцию, усилив свою критику блока. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Вот почему я так разочарован в НАТО. Потому что это было испытание для НАТО. Мы это запомним

- сказал Трамп в четверг во время заседания Кабинета министров в Белом доме.

Позже во время того же мероприятия Трамп снова вернулся к этой теме, подчеркнув свое возмущение, заявив, что просил союзников по НАТО помочь восстановить судоходство через Ормузский пролив — ключевой энергетический путь, который в значительной степени был заблокирован во время войны.

Они не хотели вмешиваться, и я считаю, что это дорого им обойдется

- сказал он.

Как отмечает издание, Трамп все больше выражает недовольство альянсом после того, как государства-члены отклонили его требования направить военные корабли для обеспечения безопасности пролива. Этот критически важный морской путь транспортирует около 20% мировых поставок нефти и газа, а война вызвала резкий рост цен на топливо.

Президент давно критикует НАТО, неоднократно ставя под сомнение его актуальность и призывая союзников увеличить оборонные расходы до 5% от валового внутреннего продукта. Война с Ираном лишь усилила эти напряжения

- подчеркивает издание.

В четверг Трамп неоднократно демонстрировал свое недовольство альянсом, назвав НАТО "бумажным тигром", который предложил помощь в ближневосточном конфликте лишь после того, как США "уничтожили" Иран.

Рютте не стал комментировать возможное перенаправление США вооружения из Украины на Ближний Восток - поступления продолжаются26.03.26, 17:10 • 3892 просмотра

Трамп также отдельно раскритиковал Великобританию за то, что она предложила отправить авианосцы значительно позже, чем, по его словам, они были нужны США.

"Не беспокойтесь. Нам это не нужно", — сказал Трамп, передавая свой ответ британскому правительству, и назвал британские авианосцы "игрушками по сравнению с тем, что есть у нас".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подвергся особенно жесткой критике со стороны Трампа после того, как сначала отклонил просьбу президента разрешить США использовать военные базы страны для ударов по Ирану. Впоследствии правительство Великобритании разрешило использование баз для "ограниченных оборонительных действий".

В четверг Трамп также упомянул военную базу на острове Диего-Гарсия в архипелаге Чагос в Индийском океане. Президент США неоднократно критиковал соглашение правительства Великобритании о передаче суверенитета над островом и последующей аренде военной базы.

Все началось с острова — острова, который коренное население требовало забрать у вашей страны, и по какой-то причине вы на это согласились. Когда нам был нужен этот остров, чтобы посадить тот замечательный бомбардировщик B-2, нам сказали, что мы не можем им пользоваться и должны лететь обратно в Миссури — это 17 часов полета вместо нескольких часов, и я сказал: "Вы что, шутите

- сказал Трамп.

"Они совершили большую ошибку", — добавил он.

Комментарии, сделанные в четверг, стали еще одним ударом по усилиям Стармера использовать тесные связи своей страны с США и личные отношения с президентом, чтобы удержать США в согласованной позиции с европейскими союзниками по торговле и обороне, в частности поддержке Украины.

"Я думаю, что он приятный человек, но он сделал что-то шокирующее. Он не хотел нам помочь", — сказал Трамп.

