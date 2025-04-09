Bloomberg L.P.

Правительство Индии одобрило закупку 26 истребителей морского базирования Rafale во Франции. Соглашение предусматривает также обслуживание 36 истребителей, приобретенных Индией в 2016 году.
Евросоюз одобрил пошлины на товары из США в ответ на американские тарифы на сталь и алюминий. Эти меры усилят торговую войну между ЕС и США, затронув экспорт обеих сторон.
Китай сократил экспорт автомобилей в рф почти на 50% из-за ожидания россиянами возвращения иностранных брендов. Теперь главные направления экспорта – Мексика и ОАЭ.
Кабмин выделил средства на консультационные услуги для подготовки проекта соглашения с США о полезных ископаемых. Министерства экономики и юстиции должны привлечь консультантов до 15 апреля 2025 года.
Аналитики Goldman Sachs Group Inc. прогнозируют падение цены на нефть Brent до чуть ниже 40 долларов за баррель к концу 2026 года. Это связано с замедлением роста ВВП и отказом от сокращения добычи ОПЕК+.
Украинская делегация посетит США 11-12 апреля для переговоров по соглашению о полезных ископаемых. Визит является продолжением онлайн-переговоров между Вашингтоном и Киевом.
Марк Карни заявил, что тарифы Трампа вредят экономике США и миру. Канада готова защитить себя, снижая торговые барьеры и налаживая связи с другими странами.
В москве состоятся экспертные переговоры между россией, Китаем и Ираном по ядерной программе Ирана. Трехсторонняя встреча обсудит аспекты, связанные с ядерной проблемой.
Китай усиливает контроль над экспортом редкоземельных металлов в ответ на пошлины США, что может повлиять на мировые поставки. Ограничения касаются семи видов металлов.
Биткоин упал на 8% из-за пошлин Трампа, потеряв почти всю прибыль после выборов. Ethereum, XRP и Solana также понесли значительные потери, а мировые рынки обвалились.
Европейские союзники и Канада призвали россию срочно ответить на предложение США о прекращении огня в Украине, которое Киев уже принял. Давление должно подтолкнуть рф к деэскалации.
Руководитель "Энергоатома" Петр Котин сообщил, что два энергоблока находятся на ремонте, а семь других работают на полной мощности. Продолжается подготовка к следующему отопительному сезону.
Министры обороны стран ЕС обсудили в Варшаве планы предоставления Украине 2 миллионов артиллерийских боеприпасов в этом году. Это является приоритетом и реальной задачей для европейских союзников.
Франция и Германия настаивают на агрессивном ответе ЕС на новые тарифы США, рассматривая нацеливание на американские технологии и услуги для защиты интересов Евросоюза.
Администрация Трампа вводит 25% пошлину на импорт пива и пустые алюминиевые банки с 4 апреля. Это решение затронет импорт пива на $7,5 млрд, где лидирует Мексика.
Трамп планирует масштабные ограничения торговли, что может перевернуть мировую систему. Экономисты предупреждают о рисках рецессии и роста инфляции из-за новых пошлин.
Roblox Corp объявила о новых инструментах для родительского контроля за общением детей в игре. Родители смогут выбирать безопасные игры и ограничивать контакты их детей.
Правительство Греции планирует потратить более 20 миллиардов евро на укрепление обороноспособности страны до 2037 года. Эти инвестиции являются ответом на российскую агрессию против Украины.
Суд Европейского союза отклонил иски российского миллиардера Геннадия Тимченко и его жены об отмене санкций. Супруги пытались снять обязательства отчитываться об активах в ЕС.
Европейские цены на газ стабильны, около 42 евро за мегаватт-час, трейдеры оценивают изменения в поставках и влияние прохладной весны. Европа пополняет хранилища после зимы, нуждаясь в большем количестве топлива.
Ван И заявил, что США должны отменить пошлины на китайские товары, прежде чем обсуждать роль Пекина в фентаниловом кризисе. Китай готов к равноправным консультациям.
Украинские облигации показали худшие результаты, упав почти на 2 цента. Инвесторы опасаются относительно перспектив мирного соглашения и продолжения помощи от США.
2 апреля в США вступают в силу новые пошлины, инициированные Трампом, которые могут привести к глобальной торговой войне. Пошлины в 15% коснутся стран с наибольшим торговым дефицитом.
Рынок реагирует на неоднозначные заявления Трампа относительно возможных санкций против российской нефти. Цена Brent упала до $72 за баррель после его слов.
США создают новое командование для военных действий в Японии. Это делается для усиления оборонной координации и поддержки союзников в регионе на фоне растущей угрозы со стороны Китая.
Европейские виноделы столкнулись с проблемами из-за падения спроса и угрозы пошлин от Трампа. Прекращение поставок уже стоит компаниям 100 миллионов евро в неделю.
Трамп введет 25% тарифы на импорт авто, что ударит по европейским производителям. Porsche и Mercedes могут потерять миллиарды евро прибыли из-за новых пошлин США.
После саммита в Париже Макрон намерен проинформировать Трампа о европейской поддержке Украины и потребовать от россии обязательств по прекращению огня. Обсуждается возможность размещения европейских войск.
Высокопоставленный чиновник Китая Дин Сюэсян призвал к расширению сотрудничества и выступил против протекционизма, намекая на дестабилизацию торговых отношений со стороны США. Китай стремится привлечь инвестиции.
Петер Сийярто совершил 13-й визит в Москву с начала полномасштабной российской агрессии против Украины. Чиновники ЕС удивлены частыми контактами венгерского министра с Кремлем.