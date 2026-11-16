Как изменились цены на нефть после атаки Ирана на Бахрейн

Мировые цены на нефть стабилизировались после двух недель падения на фоне нового обострения на Ближнем Востоке. После атаки Ирана на американскую военную базу в Бахрейне нефть Brent торгуется по $95,53 за баррель, а WTI — по $88,46. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По состоянию на утро 16 ноября фьючерсы на Brent с поставкой в январе подешевели на 0,3%, тогда как цена американской WTI почти не изменилась.

Накануне Иран атаковал беспилотниками американскую вертолетную базу в Бахрейне. Кроме того, иранские государственные СМИ сообщили о 5 судах, которые якобы подорвались на минах и загорелись в течение 48 часов.

Что влияет на мировые цены на нефть

По оценке Международного энергетического агентства, мировое предложение нефти впервые с начала войны превысило спрос. В текущем квартале избыток может достичь 2 млн баррелей в сутки.

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В то же время ситуация на рынке топлива остается напряженной. Атаки на нефтеперерабатывающие заводы и перебои с поставками поддерживают высокие цены на дизельное топливо.

Аналитики отмечают, что приближение зимы может дополнительно усилить спрос на дизель, который используют, в частности, для отопления.

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