Великобритания

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

Элтон Джон рассказал об ухудшении зрения из-за инфекции глаза. Он больше не может видеть, как его сыновья играют в регби и футбол, что огорчает музыканта.