Великобритания

Во время визита в Италию королеве Камилле подарили пиццу "Маргарита" в честь 20-й годовщины ее свадьбы с королем Чарльзом. Король Чарльз выступил в итальянском парламенте.
Коалиционное соглашение в Германии подчеркивает, что отношения с США остаются крайне важными. Германия стремится к тесному сотрудничеству с Северной Америкой, Канадой и Великобританией.
Популяция скумбрии в северо-восточной Атлантике стремительно сокращается из-за превышения квот на вылов. Эксперты призывают искать альтернативные варианты морепродуктов.
Алексей Крутых выиграл турнир M25 в Анталье, победив узбекистанца в финале. Вадим Урсу стал чемпионом турнира M15 в Шарм-эш-Шейхе, одолев британца в трех сетах.
Руководитель ОП Ермак обсудил с советником премьер-министра Британии Пауэллом вопросы безопасности и мирного урегулирования в Украине. Обсудили реализацию соглашений Зеленского и Стармера.
На заседании Совбеза ООН страны осудили атаку рф на Кривой Рог, в результате которой погибли дети. Представитель рф обвинил Украину, но большинство стран поддержали Украину.
Цены на подержанные Tesla в США упали на 7% в годовом исчислении в марте, в Великобритании падение составило 15%. Снижение происходит на фоне подозрений о вреде бренду из-за действий Трампа.
Meta внедряет "подростковые аккаунты" с усиленными средствами защиты в Facebook и Messenger. Это стало ответом на критику по поводу недостаточной защиты молодежи в соцсетях.
В Колумбии нашли чемодан с расчлененным телом Алессандро Коатти. Власти предлагают 10 тысяч фунтов за информацию, которая поможет найти убийцу.
10 апреля состоится встреча "коалиции желающих" по размещению войск в Украине. 11 апреля на Рамштайне обсудят ПВО и производство оружия.
Исследования показали, что общение с домашними животными оказывает психологический эффект, аналогичный браку. Наличие любимца повышает удовлетворенность жизнью, как и встречи с друзьями.
Принц Гарри прибыл в Лондон для апелляции относительно уровня охраны. Его приезд совпал с государственным визитом короля Чарльза III и королевы Камиллы в Рим.
Экс-главнокомандующий ВСУ рассказал о создании штаба в Германии, где совместно с партнерами планировались контрнаступления и определялись потребности в оружии для украинской армии.
Премьер Канады заявил, что присоединение к размещению контингента в Украине зависит от обстоятельств.
По данным Copernicus, март 2025 года стал самым теплым в Европе с 1940 года, средняя температура превысила норму на 2,41°C. Арктический морской лед достиг рекордно низкого уровня.
Зоопарки Украины стали пристанищем для животных из горячих точек. Эвакуация, лечение и международная помощь – ключевые аспекты защиты животных.
Из-за политики Трампа туристы отменяют поездки в США. Канада, Австралия, Европа меняют направления путешествий из-за ухудшения гуманитарной политики.
Международные резервы Украины выросли на 5,6% в марте, достигнув 42,4 млрд долл. США. Увеличение резервов обусловлено значительными поступлениями от партнеров и уменьшением продажи валюты НБУ.
Правительство Великобритании планирует закрыть сотни государственных учреждений для реформирования госаппарата и сокращения расходов. Реформы не коснутся тех кванго, которые надзирают за работой правительства.
Франция и Британия готовят план по привлечению различных компонентов для Украины после войны. Он предусматривает восстановление ВСУ, безопасное небо, море и границу для развития страны.
Министр обороны Финляндии призвал НАТО иметь четкий план действий в случае вывода войск США из Европы, чтобы избежать окна возможностей для агрессии России. Он подчеркнул координацию с инициативами ЕС.
Болгарская полиция подозревается в причастности к контрабанде сигарет на сумму более 6 миллионов евро. В скандале также может быть замешан политик Делян Паевский.
С ноября 2024 года темпы продвижения российских войск в Украине неуклонно снижаются. В марте 2025 года россияне захватили 143 кв. км, в ноябре 2024 года – 730 кв. км.
Министры финансов ЕС обсудят создание совместного фонда EDM, который будет покупать оборонное оборудование. В фонд смогут входить страны, как Великобритания, Украина и Норвегия.
В ООН предупреждают, что сокращение бюджетов помощи может свести на нет прогресс в уменьшении смертности женщин во время беременности и родов. Сворачивание услуг уже фиксируется во многих странах.
Министры иностранных дел стран G7 выразили обеспокоенность из-за провокационных действий Китая вокруг Тайваня. Они призвали к миру и стабильности в Тайваньском проливе.
Британские военные обнаружили скрытые датчики РФ в морях вокруг Британии. Вероятно, их использовали для шпионажа за атомными подводными лодками.
В Белом доме заявили, что США не включили Россию в список стран с новыми пошлинами из-за переговоров с Москвой и Киевом. Трамп решил не смешивать эти вопросы.
Элтон Джон рассказал об ухудшении зрения из-за инфекции глаза. Он больше не может видеть, как его сыновья играют в регби и футбол, что огорчает музыканта.
В британском графстве Дарем расследуют обстоятельства стрельбы. В результате инцидента погиб 50-летний мужчина, которого нашли застреленным на месте происшествия.