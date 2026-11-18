Сборную России по футболу не допустили к участию в отборочном турнире чемпионата Европы 2028 года. Это следует из официального письма генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса, направленного членам организации, сообщает УНН.

Детали

В документе приведён список из 54 национальных ассоциаций, которые примут участие в жеребьёвке квалификации Евро-2028. Сборной РФ в этом списке нет.

УЕФА также сохранил традиционные ограничения по политическим мотивам. Так, в одну группу во время жеребьёвки не смогут попасть Украина и Беларусь, Армения и Азербайджан, Испания и Гибралтар, Косово и Сербия, Косово и Босния и Герцеговина.

Церемония жеребьёвки состоится 6 декабря в Белфасте. По её итогам команды распределят по 12 отборочным группам — по четыре или пять сборных в каждой.

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Матчи группового этапа квалификации к Евро-2028 продлятся с марта по ноябрь 2027 года, а стыковые поединки запланированы на март 2028-го. Прямые путёвки на чемпионат получат 12 победителей групп и восемь лучших команд, которые займут вторые места.

Финальная часть чемпионата Европы стартует 9 июня 2028 года и пройдёт на стадионах Великобритании и Ирландии.

Напомним

Сборная Украины по футболу сохранила прописку в Лиге B Лиги наций УЕФА. Об этом стало известно после заключительного матча группового этапа розыгрыша 2026/27, в котором «сине-жёлтые» в словацком Кошице обыграли команду Грузии со счётом 1:0.

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