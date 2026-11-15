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Россия пропустит молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде — заявление IIHF

Киев • УНН

 • 3306 просмотра

Канада не допустит российских спортсменов и чиновников к участию в турнире из-за войны против Украины. Норвегию вернули в состав участников.

Россия пропустит молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде — заявление IIHF
REUTERS/Arnd Wiegmann

Россия пропустит молодёжный чемпионат мира 2027 года из-за ограничений на въезд, введённых правительством Канады. Об этом в воскресенье сообщила Международная федерация хоккея (IIHF), передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

В IIHF отметили, что рассматривали альтернативные варианты, но решили оставить Канаду страной-хозяйкой. Турнир пройдёт с 26 декабря по 5 января в городах Эдмонтон и Ред-Дир.

Ссылаясь на войну России против Украины, государственный секретарь Канады по вопросам спорта Адам ван Куверден заявил агентству Reuters в среду, что Канада будет отказывать во въезде российским и белорусским спортсменам и официальным лицам, прибывающим для участия в соревнованиях, — даже тем, у кого есть действующие визы.

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IIHF отстранила команды обеих стран в 2022 году, после того как Москва начала вторжение с территории России и Беларуси. Однако в прошлом месяце Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что федерация должна вернуть российские команды к участию в пяти чемпионатах.

Молодёжный чемпионат мира стал первым из пяти турниров, которых касается решение суда от 30 октября. В IIHF заявили, что не согласны с этим решением, но выполнят его.

Добавим

Ранее премьер-министр (в контексте заявления — представитель правительства) Марк Карни отмечал, что Канада не позволит российским спортсменам выступать за свою страну на канадской земле. Некоторые восприняли это как намёк на возможность их участия в статусе нейтральных атлетов.

Ван Куверден уточнил, что Канада допускает участие только отдельных спортсменов в нейтральном статусе, что исключает такую возможность для сборной России как команды.

Федерация хоккея России назвала решение IIHF "неприемлемым и незаконным" и заявила, что обратится в Международный олимпийский комитет для разрешения ситуации.

"Решение IIHF было принято исключительно по политическим причинам", — говорится в заявлении.

"Отстранение сборной России нарушает фундаментальные правовые принципы, идеалы олимпизма, принцип недискриминации, равенство среди спортсменов, а также целостность международных турниров".

Норвежская хоккейная ассоциация сообщила, что её молодёжную сборную (U-20) вернули в состав участников. Ранее ей сообщили, что она должна уступить место России, поскольку имела самый низкий рейтинг среди всех команд турнира. "Мы очень рады за игроков, тренеров и всех, кто связан с норвежским хоккеем, ведь они завоевали это место, добившись повышения в классе в прошлом году", — отметил генеральный секретарь ассоциации Петтер Сальстен.

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"Команда ждала этого целый год, но последний месяц провела в состоянии неопределённости".

В Норвегии сообщили, что предтурнирный тренировочный сбор и матчи в Канаде состоятся согласно плану.

Возможное возвращение России в международный хоккей вызвало угрозы бойкота накануне мужского чемпионата мира, который должен состояться в следующем году в Германии.

Австрия, Чехия, Дания, Финляндия, Латвия, Норвегия и Швеция заявили, что откажутся играть против России. Один из спонсоров уже разорвал сотрудничество, а другие предупредили, что могут поступить так же, если Россия примет участие в соревнованиях.

Федерация хоккея Германии призвала Международную федерацию хоккея (IIHF) внести ясность в вопрос проведения мужского чемпионата мира.

"Нам нужна определённость для планирования домашнего чемпионата мира в мае — как для команд, так и для болельщиков и всех партнёров, — заявил глава федерации Франк Лутц. — Поэтому мы требуем от IIHF немедленных разъяснений".

Ранее в этом месяце президент России Владимир Путин заявил, что страны, выступающие против решений, позволяющих России вернуться в международный спорт, нарушают права российских спортсменов и демократические институты.

Антонина Туманова

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