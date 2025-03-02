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В Украине появится уникальный полигон для тестирования ИИ в разминировании
Blue Ghost от Firefly Aerospace успешно приземлился на Луну - это второй случай в истории коммерческих модулей
Посадочный модуль Blue Ghost от Firefly Aerospace успешно сел на Луну и прислал первые снимки. Аппарат несет 10 научных инструментов NASA для исследования лунного грунта в Mare Crisium.
Трамп проведет первый саммит по криптовалютам в Белом доме
Дональд Трамп проведет саммит по цифровым активам с участием ведущих криптоинвесторов и предпринимателей. Мероприятие состоится на фоне падения крипторынка и снижения биткоина на 22% от исторического максимума.
Украина значительно увеличила количество новых образцов вооружения: 90% - отечественного производства
Минобороны допустило к эксплуатации более 100 новых образцов вооружения, из которых 90% - украинского производства. Среди новинок - беспилотники, системы РЭБ и средства РХБЗ.
OpenAI представила новую модель GPT-4.5 с улучшенным "эмоциональным интеллектом"
OpenAI выпустила новую языковую модель GPT-4. 5, которая является самой большой и лучшей для чата на данный момент. Модель получила улучшенную способность распознавать шаблоны и меньше подвержена галлюцинациям, доступ к ней сначала получат разработчики и владельцы ChatGPT Pro.
«Конец эпохи": Microsoft прекращает поддержку платформы Skype в мае 2025 года
Microsoft прекратит поддержку Skype в мае 2025 года, заменив его на Teams. Компания уже начала предупреждать пользователей Windows о предстоящем закрытии платформы и предлагает перейти на Teams.
ObmenAT24, WhiteBIT и Binance – издание "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" назвало лидеров криптовалютного рынка
ObmenAT24, WhiteBIT и Binance получили признание за формирование экосистемы цифровых активов и инновационные финансовые решения.
Комиссия по ценным бумагам США заявляет, что мемкоины не являются финансовыми ценными бумагами
SEC объявила, что мемкоины не считаются ценными бумагами из-за отсутствия генерации дохода. Комиссия классифицирует их как предметы коллекционирования, используемые для развлечений и социального взаимодействия.
Meta готовит отдельное ИИ-приложение, которое бросит вызов ChatGPT - СМИ
Meta планирует запустить автономное ИИ-приложение во втором квартале года. Компания также рассматривает возможность введения платной подписки по примеру OpenAI.
Blue Origin готовит исторический полет: кто войдет в первый женский экипаж за 62 года
Джефф Безос объявил о запуске ракеты Blue Origin с полностью женским экипажем из шести человек, включая Кэти Перри и его невесту. Это будет первый такой полет после Валентины Терешковой в 1963 году.
Amazon представила Ocelot - революционный квантовый чип, который может изменить будущее вычислений
Amazon Web Services анонсировала Ocelot - первый квантовый чип, способный снизить затраты на коррекцию ошибок до 90%. Инновационный дизайн чипа решает проблему «шума» и повышает эффективность квантовых вычислений.
Starlink Маска в очереди на сделку с FAA по модернизации системы управления воздушным движением США
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США планирует использовать систему Starlink для модернизации сетей управления воздушным движением. Компания Маска уже установила оборудование в двух учреждениях FAA и претендует на контракт стоимостью $2 млрд.
Athena стартовала к Луне: новый модуль от SpaceX с инновационной станцией связи
Лунный посадочный модуль Athena от Intuitive Machines успешно стартовал на ракете Falcon 9. Аппарат совершит посадку на Луну 6 марта и проведет тестирование грунта возле Южного полюса.
Невероятное ограбление на криптобирже Bybit: миллиарды были украдены через взлом безопасного кошелька - экспертиза
Криптобиржа Bybit опубликовала результаты экспертизы взлома на сумму 1,46 млрд долларов. ФБР подтвердило причастность северокорейской хакерской группировки Lazarus Group к атаке через скомпрометированный Safe-кошелек.
Nvidia резко нарастила продажи в четвертом квартале из-за спроса на ИИ-чипы
Nvidia сообщила о выручке в 39,3 млрд долларов в четвертом квартале, что на 78% больше чем в прошлом году. Компания ожидает дальнейший рост продаж до 43 млрд долларов в первом квартале 2026 финансового года.
Развивает скорость до 450 км/ч: в Китае тестируют новый сверхскоростной поезд
China Railway начала испытания нового поезда CR450, способного развивать скорость до 450 км/ч. Модель отличается улучшенной энергоэффективностью, комфортом и безопасностью по сравнению с предшественником CR400.
«Киев Цифровой» запустил карту доступности объектов
В приложении «Киев Цифровой» появилась онлайн-карту доступности объектов с информацией о безбарьерности входа и другие удобства. На карте уже обозначено более 1200 объектов, и их количество будет расти.
Люди в высокотехнологичных странах спят дольше и лучше, но есть нюанс - исследование
Люди в высокотехнологичных странах спят на 45 минут дольше и имеют на 14% лучшую эффективность сна. Однако это приводит к нарушению естественных циркадных ритмов, что может вызвать проблемы со здоровьем.
В Украине появился новый вид спорта с использованием дронов и роботов
Минмолодежьспорта официально признало военно-технологический спорт неолимпийским видом спорта в Украине. Соревнования будут проводиться в четырех направлениях с использованием дронов и роботизированных комплексов.
рф атакуют Сумы новыми дронами - они малозаметны и тихие
Россия применяет новый тип малозаметных беспилотников для атак на Сумы, которые уже повлекли гибель одного человека. Дроны имеют двухъярусные крылья, толкающий винт и боевую часть 3 кг.
Польша вскоре предоставит Украине еще 5 тысяч Starlink
Польша заказала дополнительные 5000 терминалов Starlink для Украины и оплачивает их абонплату. Сейчас в Украине уже работает 25 тысяч таких устройств, большинство из которых финансируются иностранными партнерами.
Хакеры атакуют украинских нотариусов, чтобы получить доступ к госреестрам Украины
Киберпреступники рассылают фишинговые письма нотариусам для получения удаленного доступа к их компьютерам. CERT-UA обнаружила пораженные компьютеры в шести регионах Украины.
Украинский insurtech выходит на европейский уровень: UKASKO в составе делегации АУБ в Брюсселе
Представители UKASKO приняли участие во встречах с европейскими чиновниками и финансовыми институтами в Брюсселе. Делегация обсудила вопросы цифровой трансформации и внедрения insurtech-решений в финансовом секторе.
Tesla обновит программное обеспечение автопилота в Китае: планируется добавить систему помощи водителю - Reuters
Tesla планирует выпустить обновление программного обеспечения автопилота для китайских пользователей с функциями для городских дорог. Новая версия будет упрощенной по сравнению с американской из-за особенностей китайских дорог.
Украина показала партнерам новые военные разработки: от FPV на оптоволокне до речных дронов
Президент Зеленский представил партнерам новые разработки украинского ОПК, включая FPV-дроны на оптоволокне и роботизированные платформы. За три года войны оборонная промышленность значительно развилась и планирует увеличить производство дронов.
Угрожает ли астероид 2024 YR4 Земле: окончательные расчеты
NASA подтвердила, что астероид 2024 YR4 не угрожает Земле в ближайшие 100 лет. Существует лишь 1,7% вероятности его столкновения с Луной, а в марте объект будет исследовать телескоп Джеймса Уэбба.
Huawei удваивает выпуск чипов ИИ: ключевой шаг в борьбе за технологическую независимость Китая
Китайская Huawei увеличила выход качественных чипов Ascend 910C с 20% до 40% за год, сделав производство прибыльным. Компания планирует изготовить 100 000 процессоров 910C в этом году, бросая вызов доминированию Nvidia на рынке.
Биткоин обвалился до 6-недельного минимума: какова причина
Биткоин достиг 6-недельного минимума из-за заявления Трампа о новых тарифах и хакерской атаки на биржу Bybit с потерей $1,5 млрд. Криптовалютный рынок демонстрирует общее падение, включая Ethereum, XRP и другие альткоины.
Хакеры из КНДР похитили $1,5 млрд с дубайской криптобиржи во время перевода активов
Криптобиржа Bybit потеряла $1,5 млрд из-за хакерской атаки во время перемещения Ethereum между кошельками. По данным Arkham Intelligence, за взломом стоит северокорейская группа Lazarus.
Apple готовит масштабный прорыв в США: что стоит за инвестициями в $500 млрд
Apple объявила о масштабных инвестициях в США на сумму $500 млрд в течение следующих 4 лет. Компания откроет новую фабрику серверов в Техасе и создаст 20 000 новых рабочих мест.
В Украине появится уникальный полигон для тестирования ИИ в разминировании
Минобороны создаст специальный полигон для испытания новейших технологий разминирования, включая решения на базе искусственного интеллекта. На объекте будут формировать банк инновационных решений и координационную платформу по гуманитарному разминированию.