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Athena стартовала к Луне: новый модуль от SpaceX с инновационной станцией связи

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Невероятное ограбление на криптобирже Bybit: миллиарды были украдены через взлом безопасного кошелька - экспертиза

Невероятное ограбление на криптобирже Bybit: миллиарды были украдены через взлом безопасного кошелька - экспертиза

Криптобиржа Bybit опубликовала результаты экспертизы взлома на сумму 1,46 млрд долларов. ФБР подтвердило причастность северокорейской хакерской группировки Lazarus Group к атаке через скомпрометированный Safe-кошелек.

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Nvidia резко нарастила продажи в четвертом квартале из-за спроса на ИИ-чипы

Nvidia резко нарастила продажи в четвертом квартале из-за спроса на ИИ-чипы

Nvidia сообщила о выручке в 39,3 млрд долларов в четвертом квартале, что на 78% больше чем в прошлом году. Компания ожидает дальнейший рост продаж до 43 млрд долларов в первом квартале 2026 финансового года.

Экономика • 27 февраля, 06:48 • 28630 просмотра
Развивает скорость до 450 км/ч: в Китае тестируют новый сверхскоростной поезд

Развивает скорость до 450 км/ч: в Китае тестируют новый сверхскоростной поезд

China Railway начала испытания нового поезда CR450, способного развивать скорость до 450 км/ч. Модель отличается улучшенной энергоэффективностью, комфортом и безопасностью по сравнению с предшественником CR400.

Новости Мира • 27 февраля, 04:32 • 29260 просмотра
«Киев Цифровой» запустил карту доступности объектов

«Киев Цифровой» запустил карту доступности объектов

В приложении «Киев Цифровой» появилась онлайн-карту доступности объектов с информацией о безбарьерности входа и другие удобства. На карте уже обозначено более 1200 объектов, и их количество будет расти.

Киев • 26 февраля, 15:19 • 33557 просмотра
Люди в высокотехнологичных странах спят дольше и лучше, но есть нюанс - исследование

Люди в высокотехнологичных странах спят дольше и лучше, но есть нюанс - исследование

Люди в высокотехнологичных странах спят на 45 минут дольше и имеют на 14% лучшую эффективность сна. Однако это приводит к нарушению естественных циркадных ритмов, что может вызвать проблемы со здоровьем.

Здоровье • 26 февраля, 08:22 • 26223 просмотра
В Украине появился новый вид спорта с использованием дронов и роботов

В Украине появился новый вид спорта с использованием дронов и роботов

Минмолодежьспорта официально признало военно-технологический спорт неолимпийским видом спорта в Украине. Соревнования будут проводиться в четырех направлениях с использованием дронов и роботизированных комплексов.

спорт • 26 февраля, 08:21 • 21694 просмотра
рф атакуют Сумы новыми дронами - они малозаметны и тихие

рф атакуют Сумы новыми дронами - они малозаметны и тихие

Россия применяет новый тип малозаметных беспилотников для атак на Сумы, которые уже повлекли гибель одного человека. Дроны имеют двухъярусные крылья, толкающий винт и боевую часть 3 кг.

Общество • 26 февраля, 03:46 • 111157 просмотра
Польша вскоре предоставит Украине еще 5 тысяч Starlink

Польша вскоре предоставит Украине еще 5 тысяч Starlink

Польша заказала дополнительные 5000 терминалов Starlink для Украины и оплачивает их абонплату. Сейчас в Украине уже работает 25 тысяч таких устройств, большинство из которых финансируются иностранными партнерами.

Война • 26 февраля, 02:59 • 29909 просмотра
Хакеры атакуют украинских нотариусов, чтобы получить доступ к госреестрам Украины

Хакеры атакуют украинских нотариусов, чтобы получить доступ к госреестрам Украины

Киберпреступники рассылают фишинговые письма нотариусам для получения удаленного доступа к их компьютерам. CERT-UA обнаружила пораженные компьютеры в шести регионах Украины.

Криминал и ЧП • 25 февраля, 22:04 • 25604 просмотра
Украинский insurtech выходит на европейский уровень: UKASKO в составе делегации АУБ в Брюсселе

Украинский insurtech выходит на европейский уровень: UKASKO в составе делегации АУБ в Брюсселе

Представители UKASKO приняли участие во встречах с европейскими чиновниками и финансовыми институтами в Брюсселе. Делегация обсудила вопросы цифровой трансформации и внедрения insurtech-решений в финансовом секторе.

Экономика • 25 февраля, 17:18 • 24890 просмотра
Tesla обновит программное обеспечение автопилота в Китае: планируется добавить систему помощи водителю - Reuters

Tesla обновит программное обеспечение автопилота в Китае: планируется добавить систему помощи водителю - Reuters

Tesla планирует выпустить обновление программного обеспечения автопилота для китайских пользователей с функциями для городских дорог. Новая версия будет упрощенной по сравнению с американской из-за особенностей китайских дорог.

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Украина показала партнерам новые военные разработки: от FPV на оптоволокне до речных дронов

Украина показала партнерам новые военные разработки: от FPV на оптоволокне до речных дронов

Президент Зеленский представил партнерам новые разработки украинского ОПК, включая FPV-дроны на оптоволокне и роботизированные платформы. За три года войны оборонная промышленность значительно развилась и планирует увеличить производство дронов.

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Угрожает ли астероид 2024 YR4 Земле: окончательные расчеты

Угрожает ли астероид 2024 YR4 Земле: окончательные расчеты

NASA подтвердила, что астероид 2024 YR4 не угрожает Земле в ближайшие 100 лет. Существует лишь 1,7% вероятности его столкновения с Луной, а в марте объект будет исследовать телескоп Джеймса Уэбба.

Новости Мира • 25 февраля, 09:44 • 29198 просмотра
Huawei удваивает выпуск чипов ИИ: ключевой шаг в борьбе за технологическую независимость Китая

Huawei удваивает выпуск чипов ИИ: ключевой шаг в борьбе за технологическую независимость Китая

Китайская Huawei увеличила выход качественных чипов Ascend 910C с 20% до 40% за год, сделав производство прибыльным. Компания планирует изготовить 100 000 процессоров 910C в этом году, бросая вызов доминированию Nvidia на рынке.

Новости Мира • 25 февраля, 09:31 • 29842 просмотра
Биткоин обвалился до 6-недельного минимума: какова причина

Биткоин обвалился до 6-недельного минимума: какова причина

Биткоин достиг 6-недельного минимума из-за заявления Трампа о новых тарифах и хакерской атаки на биржу Bybit с потерей $1,5 млрд. Криптовалютный рынок демонстрирует общее падение, включая Ethereum, XRP и другие альткоины.

Экономика • 25 февраля, 08:36 • 30459 просмотра
Хакеры из КНДР похитили $1,5 млрд с дубайской криптобиржи во время перевода активов

Хакеры из КНДР похитили $1,5 млрд с дубайской криптобиржи во время перевода активов

Криптобиржа Bybit потеряла $1,5 млрд из-за хакерской атаки во время перемещения Ethereum между кошельками. По данным Arkham Intelligence, за взломом стоит северокорейская группа Lazarus.

Новости Мира • 24 февраля, 16:22 • 24940 просмотра
Apple готовит масштабный прорыв в США: что стоит за инвестициями в $500 млрд

Apple готовит масштабный прорыв в США: что стоит за инвестициями в $500 млрд

Apple объявила о масштабных инвестициях в США на сумму $500 млрд в течение следующих 4 лет. Компания откроет новую фабрику серверов в Техасе и создаст 20 000 новых рабочих мест.

Новости Мира • 24 февраля, 14:45 • 22749 просмотра
В Украине появится уникальный полигон для тестирования ИИ в разминировании

В Украине появится уникальный полигон для тестирования ИИ в разминировании

Минобороны создаст специальный полигон для испытания новейших технологий разминирования, включая решения на базе искусственного интеллекта. На объекте будут формировать банк инновационных решений и координационную платформу по гуманитарному разминированию.

Война • 24 февраля, 14:05 • 24203 просмотра