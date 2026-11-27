REUTERS/Dado Ruvic

В пятницу компания OpenAI подала иск против Apple, обвинив технологического гиганта в краже коммерческих тайн, а также в попытках помешать поставщикам оборудования сотрудничать с OpenAI в разработке её будущих устройств. Это стало ответом на иск, который ранее подала Apple, обвинив OpenAI в переманивании своих сотрудников для получения доступа к технологиям компании, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В пятницу разработчик ChatGPT подал встречный иск в федеральный суд Калифорнии, заявив, что кадровая политика Apple направлена на то, чтобы "удержать" сотрудников и не дать им работать над технологиями конкурентов.

В судебных документах, поданных в пятницу, OpenAI отмечает, что разрабатывает персональные электронные устройства на базе искусственного интеллекта, которые могут "составить конкуренцию Apple на территории, которую сама Apple считает своей".

Согласно материалам дела, Apple получила конфиденциальную информацию, вновь наняв бывшего сотрудника, который проработал в OpenAI шесть месяцев. За это время он получил доступ к конкретным данным о новом устройстве, а также к дорожной карте OpenAI в отношении будущих аппаратных продуктов.

"С учётом хронологии событий выглядит так, что кража этих документов могла быть настоящей причиной, по которой он вообще устроился в OpenAI", — утверждает компания.

Apple и OpenAI не предоставили оперативных комментариев на запрос агентства Reuters.

Напряжённость между двумя технологическими гигантами растёт на фоне всё более ожесточённой гонки в сфере разработки продуктов с искусственным интеллектом, что усиливает конкуренцию за талантливых специалистов и уникальные технологии.

Добавим

Ранее, в июле этого года, Apple подала иск против OpenAI и своих бывших сотрудников — Тан Тана (Tang Tan) и Чан Лю (Chang Liu), обвинив их в присвоении коммерческих тайн. По утверждению Apple, это было сделано для того, чтобы помочь владельцу ChatGPT выйти на рынок потребительской электроники. Тан Тан, который проработал в Apple 24 года и занимал должность вице-президента по дизайну продуктов (в частности, iPhone и Apple Watch), был одним из основателей компании io Products, которую OpenAI приобрела в 2025 году.

OpenAI и упомянутые сотрудники отвергли эти обвинения. Они заявили, что иск Apple основан на несанкционированном отслеживании личных сообщений Чан Лю уже после того, как он прекратил работать в Apple. Адвокаты Тана и Лю пока не ответили на просьбу о комментарии. В пятничном судебном документе компания OpenAI раскритиковала Apple за то, что та поощряет сотрудников выполнять рабочие задачи на их личных устройствах и в личных учётных записях Apple, а впоследствии препятствует им должным образом разграничить рабочие и личные данные при увольнении для перехода на новую работу.

По утверждению OpenAI, Apple продолжает получать доступ к личным устройствам и учётным записям бывших сотрудников даже после того, как те покидают компанию. Это позволяет Apple "следить за увольняющимися сотрудниками и создавать для них ловушки", когда они переходят к конкурентам.

В OpenAI также сообщили, что на сегодняшний день из Apple в OpenAI перешли 400 сотрудников, и теперь Apple пытается запугать других работников, чтобы удержать их от перехода в другие технологические компании.