Хакеры проникли в основную облачную платформу Военно-воздушных сил (ВВС) США. Этот инцидент может поставить под угрозу значительный объем конфиденциальных данных, касающихся тактических вопросов, личного состава и логистики. Об этом пишет Reuters со ссылкой на трех человек, осведомленных о ситуации, передает УНН.

Детали

По словам двух собеседников, факт несанкционированного доступа к платформе Cloud One был выявлен в течение последнего месяца во время работ по обновлению системы; это привело к сбоям в ее работе. Агентству Reuters пока не удалось установить, кто стоит за атакой, определить полный масштаб проникновения или выяснить, были ли похищены какие-либо данные.

В комментарии для Reuters представители ВВС США заявили, что ведомство "не дает комментариев относительно состояния безопасности, уязвимостей или оперативного статуса конкретных сетей и систем. Мы постоянно принимаем необходимые меры для защиты информации, систем и оперативных возможностей Министерства (ВВС)".

Добавим

Издание отмечает, что платформа Cloud One, разработка которой началась в 2017 году, задумывалась как единый центр для удовлетворения ИТ-потребностей ВВС США. Она объединяет ресурсы четырех операторов — Microsoft, Amazon, Oracle и Alphabet — и обеспечивает работу многочисленных программных приложений, в частности тех, которые используются для управления данными о личном составе, начисления денежного довольствия, а также для логистики и технического обслуживания.

Среди них — облачная система командования и управления ВВС, которая аккумулирует данные с радаров противовоздушной обороны и других источников по всей Северной Америке, а также интегрированная система учета боеприпасов (Theater Integrated Combat Munitions System), отслеживающая наличие бомб и ракет на более чем 200 объектах ВВС США по всему миру.

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Компания SAIC была генеральным подрядчиком проекта Cloud One до 2025 года, после чего эти функции перешли к компании Leidos. В SAIC не ответили на запрос о комментарии, а в Leidos посоветовали обратиться непосредственно к ВВС США.

По словам двух источников, Cloud One является одной из крупнейших облачных платформ американских военных.

"Проникновение в такую систему — это очень серьезное событие", — отметил один из источников.

Как сообщил один из собеседников, для оценки нанесенного ущерба было привлечено Киберкомандование (Cyber ​​Command) — подразделение вооруженных сил США, отвечающее за кибероперации.

В Киберкомандовании не ответили на запросы о комментарии. МАСШТАБЫ СБОЕВ

Выявление взлома привело к ряду сбоев. Два источника, а также еще один человек, осведомленный о ситуации, сообщили, что работы по переносу внутренних служебных приложений (back-office applications) в облачную среду Cloud One — что является давним приоритетом для военных — были приостановлены.

Обновление приложений, уже работающих в Cloud One, было заблокировано. Из-за этого персонал Военно-воздушных сил потерял возможность устанавливать исправления именно в тот момент, когда в технологической отрасли была выявлена новая волна серьезных уязвимостей в программном обеспечении. Пятый источник отметил, что у некоторых пользователей были отменены права администратора.

Все пятеро собеседников предоставили информацию на условиях анонимности.

Один из источников сообщил, что злоумышленники воспользовались уязвимостью в программном обеспечении, чтобы получить доступ к "плоскости управления" (control plane). Этот собеседник сравнил такой доступ с "универсальным пультом управления": теоретически злоумышленники могли проверять техническое состояние военных самолетов или отслеживать перемещение запчастей (хотя достоверно неизвестно, делали ли они это в данном случае).

Агентству Reuters не удалось установить, какую именно уязвимость использовали хакеры.

Что еще стоит знать

Сообщение об этом взломе появилось на фоне растущей обеспокоенности по поводу кибератак с применением искусственного интеллекта (ИИ). Для облачных сетей это особенно серьезная угроза, поскольку модели ИИ способны очень быстро выявлять слабые места на больших участках цифровой инфраструктуры.

Правительство США уже занимается устранением последствий как минимум шести других киберинцидентов, о которых стало известно в последнее время. Среди них — два инцидента в ФБР, взлом данных Пентагона, утечка информации о сотрудниках Министерства внутренней безопасности, атака, затронувшая как минимум два разведывательных ведомства, а также взлом в Министерстве финансов.

Платформа Cloud One уже давно находится в центре внимания хакеров.

В комментарии 2023 года, опубликованном в интернет-издании FedScoop, руководство Cloud One заявило о «100-процентном успехе» в отражении, по их словам, «ошеломляющего» количества попыток проникновения в систему.

«В вопросах безопасности нет места ошибкам», — заявило руководство Cloud One.