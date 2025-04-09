Майкрософт

Amazon, Google и Microsoft увеличивают количество дата-центров в регионах, которые уже страдают от нехватки воды. Компании планируют расширять свою деятельность, что может повлиять на местное население.
Акции Apple Inc. упали до самого низкого уровня с мая 2024 года из-за опасений по поводу пошлин США и Китая. Рыночная капитализация Apple снизилась до 2,59 трлн долларов.
Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров за 2025 год. Илон Маск возглавил список с $342 млрд, опередив Цукерберга и Безоса, став самым богатым человеком в мире.
Microsoft анонсировала ИИ-агентов Researcher и Analyst для Copilot 365, использующих модели OpenAI, для исследований и анализа данных. Инструменты планируется развернуть в апреле.
Украинская ІТ-индустрия продолжает расти, увеличивая свою долю в экспорте и уплатив более 1 млрд долларов налогов. Украина экспортирует ІТ-услуги в 147 стран, среди клиентов – Microsoft, Meta, NASA и Google.
Новая система Aardvark Weather на базе искусственного интеллекта делает прогнозы погоды быстрее и с меньшими ресурсами. Она уже превосходит американские аналоги и может помочь избежать катастроф.
Польша ведет переговоры с соцсетями для защиты от кибератак на выборах. Правительство сотрудничает с Meta, Alphabet и Microsoft для прекращения попыток дезинформации.
Восемь технологических миллиардеров потеряли около $266 млрд из-за политики Трампа. Илон Маск потерял $132 млрд из-за падения акций Tesla.
12 марта отмечают Всемирный день борьбы с киберцензурой, Новый год по календарю ацтеков, Всемирная неделя знаний о мозге и другие события.
Microsoft объявила о прекращении поддержки приложения Remote Desktop для Windows с 27 мая 2025 года. Пользователям предложат перейти на новое приложение Windows с расширенными возможностями для облачных ПК.
Microsoft прекратит поддержку Skype в мае 2025 года, заменив его на Teams. Компания уже начала предупреждать пользователей Windows о предстоящем закрытии платформы и предлагает перейти на Teams.
Amazon Web Services анонсировала Ocelot - первый квантовый чип, способный снизить затраты на коррекцию ошибок до 90%. Инновационный дизайн чипа решает проблему «шума» и повышает эффективность квантовых вычислений.
В 1975 году на конференции в Асиломаре ученые разработали правила для исследований «неизведанных территорий» науки. Эти принципы саморегулирования стали основой для развития генной инженерии, нанотехнологий и ИИ.
Голландская организация подала коллективный иск против Sony от имени 3 млн пользователей PlayStation. Компанию обвиняют в завышении цен на цифровые игры до 47% из-за монопольного положения.
OpenAI отклонила предложение Илона Маска о покупке компании за 97,4 млрд долларов. Руководство компании заявило об отсутствии намерений продаваться и расценивает это как попытку дестабилизации.
Исследование Microsoft и Университета Карнеги-Меллона показало, что чрезмерное доверие к ИИ ухудшает когнитивные способности людей. В опросе 319 IT-специалистов выявлена прямая зависимость между уверенностью в ИИ и снижением критического мышления.
Золото достигло исторического максимума в $2942 за унцию на фоне изменений в торговой политике США. Рост произошел из-за покупок центробанков и поиска инвесторами «безопасной гавани».
Илон Маск с группой инвесторов сделал предложение о покупке OpenAI за 97,4 млрд долларов. Сэм Альтман отреагировал на предложение саркастическим ответом о возможности приобретения Twitter.
Макрон анонсировал масштабные частные инвестиции в сектор ИИ от Brookfield и ОАЭ. Президент продемонстрировал возможности технологии, опубликовав дипфейки со своим участием в соцсетях.
Meta разослала сотрудникам служебную записку о предстоящих увольнениях 10 февраля. Сокращение коснется 5% штата - около 3000 работников получат уведомление по электронной почте.
На Саммите по искусственному интеллекту в Париже президент Франции призвал Европу ускорить развитие ИИ. Макрон планирует увеличить количество специалистов по ИИ до 100 тысяч к 2030 году и сделать Францию лидером в этой сфере.
Биткоин снизился на 1,6% до $96 723,5 на фоне заявления Трампа о новых тарифах и глобальной нестабильности. Альткоины понесли еще большие потери: Эфир упал на 5,4%, XRP - на 7,1%.
Технологические гиганты планируют увеличить капитальные расходы на инфраструктуру ИИ на 55% по сравнению с 2024 годом. Meta, Microsoft и Alphabet ожидают, что инвестиции окупятся в долгосрочной перспективе, несмотря на сомнения инвесторов.
Президент США подписал указ о создании государственного инвестиционного фонда в течение 12 месяцев. Фонд может быть использован для приобретения TikTok и других национальных проектов.
Билл Гейтс сообщил, что пожертвовал более 100 миллиардов долларов через свой благотворительный фонд. Основатель Microsoft планирует отдать большую часть своего состояния, оставив детям «не такую уж и огромную» сумму.
Сэм Альтман признал, что китайский чат-бот DeepSeek ослабил лидерство OpenAI в области ИИ. Компания планирует пересмотреть свою политику в отношении открытого кода и раскрытия информации о «процессе мышления» моделей.
Администрация Конгресса США ограничила использование DeepSeek из-за угрозы безопасности. Сотрудникам запрещено устанавливать китайский чат-бот на официальные устройства.
Итальянский регулятор Garante заблокировал доступ к китайскому ИИ-приложению DeepSeek из-за угрозы персональным данным. Компания отказалась предоставить информацию об использовании данных, заявив, что не работает в Италии.
Эксперты сравнивают текущий инвестиционный спад в сфере ИИ с кризисом телекоммуникационных компаний 2000 года. Китайский стартап DeepSeek и падение стоимости Nvidia на $600 млрд указывают на возможные риски чрезмерных инвестиций.
Microsoft обнаружила подозрительную активность в отношении API OpenAI со стороны китайского стартапа DeepSeek. Компании расследуют возможное несанкционированное использование данных для разработки конкурентной AI-модели R1.