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Маск предлагает приобрести OpenAI за рекордные 97,4 млрд долларов: что происходит

Маск предлагает приобрести OpenAI за рекордные 97,4 млрд долларов: что происходит

Киев  •  УНН

 • 6835 просмотра

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Илон Маск с группой инвесторов сделал предложение о покупке OpenAI за 97,4 млрд долларов. Сэм Альтман отреагировал на предложение саркастическим ответом о возможности приобретения Twitter.

Илон Маск и группа инвесторов сделали предложение о приобретении OpenAI за 97,4 миллиарда долларов, что может существенно повлиять на будущее искусственного интеллекта. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Маск, который имеет давний конфликт с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом, ранее подал ряд судебных исков против компании, обвиняя ее в том, что она отклонилась от своей первоначальной некоммерческой миссии.

OpenAI действует в рамках сложной корпоративной структуры: ее контролирует некоммерческая организация, которая управляет коммерческой компанией OpenAI LP. Под руководством Альтмана компания превратилась в гиганта стоимостью около 100 миллиардов долларов, что вызвало споры относительно ее изначальных принципов и коммерческих амбиций.

Предложенное приобретение Маска, о котором впервые сообщило Wall Street Journal, может дать ему контроль над конкурентом его собственной компании X.AI. Юристы, представляющие инвесторов, настаивают на необходимости возвращения OpenAI к открытому коду и приоритету безопасности, в отличие от нынешней коммерческой стратегии.

Альтман в ответ саркастически отметил в соцсети X, что взамен компания могла бы приобрести Twitter за 9,74 миллиарда долларов. Это еще больше обострило напряженность между сторонами, которая длится с момента ухода Маска из OpenAI в 2018 году. Маск ранее пытался убедить соучредителей позволить Tesla приобрести компанию, что не увенчалось успехом.

Инвесторы OpenAI, среди которых Microsoft и Thrive Capital, ожидают роста прибыли, что могло повлиять на решение Альтмана ускорить коммерциализацию технологий компании.

OpenAI разоблачает Илона Маска: технологический миллиардер хотел «абсолютного контроля» над ChatGPT17.12.24, 14:56 • 14656 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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