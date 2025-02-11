Маск предлагает приобрести OpenAI за рекордные 97,4 млрд долларов: что происходит
Киев • УНН
Илон Маск с группой инвесторов сделал предложение о покупке OpenAI за 97,4 млрд долларов. Сэм Альтман отреагировал на предложение саркастическим ответом о возможности приобретения Twitter.
Илон Маск и группа инвесторов сделали предложение о приобретении OpenAI за 97,4 миллиарда долларов, что может существенно повлиять на будущее искусственного интеллекта. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
Маск, который имеет давний конфликт с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом, ранее подал ряд судебных исков против компании, обвиняя ее в том, что она отклонилась от своей первоначальной некоммерческой миссии.
OpenAI действует в рамках сложной корпоративной структуры: ее контролирует некоммерческая организация, которая управляет коммерческой компанией OpenAI LP. Под руководством Альтмана компания превратилась в гиганта стоимостью около 100 миллиардов долларов, что вызвало споры относительно ее изначальных принципов и коммерческих амбиций.
Предложенное приобретение Маска, о котором впервые сообщило Wall Street Journal, может дать ему контроль над конкурентом его собственной компании X.AI. Юристы, представляющие инвесторов, настаивают на необходимости возвращения OpenAI к открытому коду и приоритету безопасности, в отличие от нынешней коммерческой стратегии.
Альтман в ответ саркастически отметил в соцсети X, что взамен компания могла бы приобрести Twitter за 9,74 миллиарда долларов. Это еще больше обострило напряженность между сторонами, которая длится с момента ухода Маска из OpenAI в 2018 году. Маск ранее пытался убедить соучредителей позволить Tesla приобрести компанию, что не увенчалось успехом.
Инвесторы OpenAI, среди которых Microsoft и Thrive Capital, ожидают роста прибыли, что могло повлиять на решение Альтмана ускорить коммерциализацию технологий компании.
OpenAI разоблачает Илона Маска: технологический миллиардер хотел «абсолютного контроля» над ChatGPT17.12.24, 14:56 • 14656 просмотров