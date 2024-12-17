OpenAI разоблачает Илона Маска: технологический миллиардер хотел «абсолютного контроля» над ChatGPT

Маск и Альтман, некогда союзники и партнеры, стали явными соперниками в игре интриг вокруг отношения к ИИ.

Передает УНН со ссылкой на El Periodico и Yahoo! Finance.

Между Илоном Маском (миллиардер, основатель компаний «SpaceX», Neuralink и др.) и Сэмом Альтманом (генеральный директор лаборатории исследования искусственного интеллекта OpenAI) обостряется юридическая вражда.

Стартап по искусственному интеллекту недавно опубликовал серию электронных писем, которые показывают, что технический магнат пытался превратить исследовательскую лабораторию в коммерческую компанию, и имел целью достичь «абсолютного контроля».

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В свою очередь, Маск, который сейчас руководит конкурирующей компанией по разработке искусственного интеллекта под названием xAI, пытается убедить федерального судью вынести запрет, который не позволит создателю чат-бота ChatGPT превратиться в коммерческую компанию.

На прошлой неделе Альтман, OpenAI и ее крупнейший спонсор Microsoft, который также является ответчиком по делу, ответили на просьбу Маска о срочном вмешательстве судьи, назвав его обвинения «лживыми».

Он (Маск) не имеет законных оснований для блокирования конвертации OpenAI для получения прибыли - говорится в заявлении.

Справочно

В марте 2019 года OpenAI изменила свою структуру, чтобы иметь двух руководителей - неприбыльного и с ограниченной прибылью. В ноябре 2022 года компания запустила рынок ChatGPT, произведя революцию на рынке и дав старт инвестиционной лихорадке в ИИ, которая охватила технологических гигантов и страны по всему миру.

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В марте 2023 года Илон Маск подписал письмо с призывом приостановить на шесть месяцев развертывание новых инструментов ИИ, намекая на «большие риски для человечества». Через четыре месяца он объявил о запуске xAI, своей собственной компании искусственного интеллекта. В мае прошлого года xAI собрал 6 миллиардов долларов, чтобы попытаться конкурировать с ChatGPT.

Тем временем OpenAI и Microsoft (MSFT) обсуждают, как разделить добычу выскочки искусственного интеллекта, когда и если OpenAI станет коммерческой компанией.

OpenAI и Microsoft наняли инвестиционные банки с Уолл-стрит Goldman Sachs (GS) и Morgan Stanley (MS) для консультирования в этих дискуссиях.

Также важно отметить, что OpenAI закрыла раунд финансирования на сумму 6,6 миллиарда долларов, оценив себя в 157 миллиардов долларов.

Дополнение

Коммерческий поворот OpenAI вызвал турбулентность внутри компании, напоминает El Periodico. В сентябре тогдашний директор Мира Мурати и двое других менеджеров покинули OpenAI на фоне реструктуризации в компании, которая «предоставила приоритет экономическим выгодам», в частности содействию привлечению инвесторов. Изменение курса может быть непосредственно выгодным Сэму Альтману, поскольку он продолжает накапливать больше власти и может получить 7% долю в компании.

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