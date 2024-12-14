ChatGPT заговорил голосом Санты

Технологическая компания OpenAI объявила, что пользователи ChatGPT теперь могут поговорить с симулированной версией Санта-Клауса через голосовой режим программы. Об этом сообщает компания OpenAI в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Разработчики добавили его голос и личность как предустановленную опцию в расширенный голосовой режим ChatGPT.

Пользователи могут получить доступ к Санте, нажав на иконку снежинки рядом с панелью подсказок или через настройки голоса.

Функция работает в мобильных приложениях для iOS и Android, на сайте chatgpt.com, а также в приложениях OpenAI для Windows и MacOS.

В OpenAI также сообщили, что компания сбросит лимиты использования расширенного голосового режима для каждого пользователя один раз в качестве подарка. Поэтому даже если вы исчерпали свое время в расширенном голосовом режиме, у вас будет шанс поговорить с Сантой.

Голосовая опция с Сантой будет доступна пользователям по всему миру до начала января, в том числе и украинцам.

Напомним,

OpenAI расширила функционал ChatGPT, добавив голосовой чат для веб-версии. Новая функция, доступная для подписчиков Plus, Enterprise, Teams и Edu, использует GPT-4 для создания естественных разговоров.