Украине и Финляндии необходимо перейти от традиционной модели военной помощи к полноценному оборонно-промышленному партнерству. Речь идет о создании совместных предприятий, развертывании производства украинского вооружения на финской территории, ускорении оборонных закупок и развитии новых возможностей в сфере противовоздушной и когнитивной обороны. Именно эти направления стали ключевыми во время Open Arms Fest Ukraine в Хельсинки, где представители правительств, военные, политики и производители вооружений обсудили, как украинский боевой опыт может укрепить безопасность всей Европы, пишет УНН.

Украина уже не только получатель помощи, но и поставщик оборонных технологий

За почти пять лет полномасштабной войны Украина сформировала одну из самых динамичных оборонно-промышленных экосистем Европы. Сегодня она объединяет более 2000 компаний и более 300 тысяч специалистов, а ее производственный потенциал в 2026 году оценивается более чем в 55 млрд евро.

Как подчеркнула заместитель министра обороны Украины Анна Гвоздяр, дальнейшее развитие отрасли требует не только финансирования, но и интеграции украинских производителей в европейские промышленные цепочки.

"Я считаю, что наше сотрудничество с Финляндией – хороший пример того, как должны развиваться европейские оборонные партнерства: от помощи к совместному производству и долгосрочному промышленному сотрудничеству", – заявила она.

Финляндия уже предоставила Украине 35 пакетов военной помощи общей стоимостью около 3,6 млрд евро. Кроме того, страна реализует программу поддержки оборонной промышленности объемом 660 млн евро, а также приняла решение о выделении 300 млн евро, в частности для развития совместного производства.

В то же время сотрудничество двух стран постепенно меняет характер. Если раньше главной задачей было обеспечение Украины необходимым вооружением, то теперь стороны все больше сосредотачиваются на совместных технологиях, производственных мощностях и долгосрочных оборонных возможностях.

Для Финляндии это возможность получить доступ к технологиям, проверенным в боевых условиях, а для Украины – привлечь дополнительные инвестиции, получить необходимые компоненты и защищенные площадки для производства вооружения.

Совместные предприятия в Финляндии: от политических договоренностей к производству

Один из главных инструментов нового партнерства – соглашение Drone Deal, подписанное президентами Украины и Финляндии 23 сентября в Нью-Йорке. Оно открывает возможности для совместного производства беспилотников, морских дронов, перехватчиков и наземных роботизированных комплексов непосредственно на территории Финляндии.

По словам чрезвычайного и полномочного посла Украины в Финляндской Республике Михаила Выдойника, несколько компаний уже подписали меморандумы о запуске совместного производства. Однако теперь необходимо перейти к практической реализации договоренностей.

"Нам нужно ускорить создание совместных предприятий, а также искать новые партнерства", – подчеркнул посол.

Отдельным вопросом остается финансирование. Среди возможных источников назывались инициативы Drone Deal и Build with Ukraine, а также европейская программа SAFE. По оценкам участников конференции, по меньшей мере 50 млн евро потенциально могут быть привлечены для реализации совместных украинско-финских проектов.

В условиях войны для Украины крайне важно размещать часть производства за рубежом, отметила представительница масштабного украинского волонтерского проекта, обучающего военнослужащих и гражданских работать с БПЛА и другими оборонными технологиями Victory Drones с позывным Real.

"Одна из вещей, которую также упоминал наш министр обороны, – совместные предприятия, совместное производство. Есть проект Build with Ukraine, к которому можно присоединиться, потому что имеет смысл иметь производство за пределами Украины. Так безопаснее для производственных мощностей. Сейчас очень трудно найти подходящие помещения в Украине по соображениям безопасности", – объяснила она.

В то же время принципиально важно, чтобы производство за рубежом не означало для Украины утрату технологий и специалистов. Исследовательница Финского института международных отношений Тюне Карьялайнен предостерегла от риска оттока украинских специалистов в европейские компании.

Европе необходимо научиться закупать оружие быстрее

Еще одним важным вопросом стала скорость принятия решений. Война, развязанная россией против Украины, продемонстрировала, что даже самое современное вооружение может быстро утратить эффективность, если производители не адаптируют его к изменениям на поле боя.

Украинская модель предусматривает постоянный обмен информацией между военными, инженерами и производителями. Благодаря этому цикл совершенствования технологий и вооружения занимает недели, а не годы.

Вместе с тем, по словам заместителя начальника штаба по вопросам вооружения и логистики Сил обороны Финляндии Яри Микконена, европейские процедуры закупок слишком длительны.

"Наше законодательство и правила, касающиеся закупок, достаточно сложны, и подготовка закупок занимает слишком много времени и так далее. Поэтому мы не готовы к быстрым закупкам, и это то, что нам следует улучшить", – подчеркнул он.

Проблема заключается не только в длительности тендеров. Процедуры закупок ориентированы на приобретение проверенных систем с длительным жизненным циклом. Однако современная война требует постоянного тестирования новых решений, быстрых изменений конструкции и масштабирования производства.

Поэтому совместные украинско-финские предприятия должны стать не просто площадками для изготовления вооружения, а частью единой системы разработки, испытаний и закупок.

Когнитивная оборона: новое измерение общей безопасности

Отдельное внимание участники конференции уделили угрозам, выходящим за пределы поля боя.

Россия использует информационно-психологические операции (ИПсО), пропаганду и кибератаки, пытаясь влиять на общества и политические решения европейских государств.

По данным начальника Департамента стратегических коммуникаций Министерства обороны Украины Александра Гаина, кремль тратит около 1,7 млрд долларов на государственные СМИ и пропаганду.

"И мы убеждены, что Финляндия ежедневно сталкивается с этим давлением. На это указывают даже отчеты Центра передового опыта по противодействию гибридным угрозам, расположенного в Финляндии. Чтобы эффективнее действовать в когнитивной среде и рационально использовать имеющиеся ресурсы, Министерство обороны Украины развивает свои когнитивные способности", – отметил он.

Гаин анонсировал создание в Украине центра когнитивной войны, который будет координировать использование кибер- и коммуникационных средств различных подразделений в составе Сил обороны. По его словам, как и в случае с беспилотными системами, Украина развивает этот сектор через государственно-гражданско-частное партнерство и сейчас формирует рынок, привлекая стейкхолдеров из частного сектора и экспертного сообщества.

"Таким образом, центр когнитивной войны позволит партнерам, странам-партнерам и другим стейкхолдерам, а также их соответствующим агентствам интегрироваться в операции в пределах, допускаемых их политиками и оперативными возможностями", – отметил Гаин.

Для Финляндии, где расположен Центр передового опыта по противодействию гибридным угрозам, такое направление сотрудничества может иметь особое значение.

Заместитель главы делегации Финляндии в Парламентской ассамблее НАТО, депутат парламента Финляндии, бывший председатель Комитета по вопросам обороны Юкка Копра признал необходимость усиления национальной системы когнитивной безопасности.

"И я скажу, что это также ключевая сфера: нам следует изучать то, что происходит в Украине в этой области, потому что в Финляндии мы очень не подготовлены к этому", – подчеркнул он.

По словам финского депутата, еще в 2023 году обсуждалась идея создания в Финляндии специального агентства психологической или когнитивной обороны, однако тогда она не получила необходимой политической поддержки.

Общая ответственность за безопасность Европы

Главный вывод дискуссий в Хельсинки заключается в том, что Украина постепенно меняет свою роль в европейской системе безопасности. Она остается государством, нуждающимся в военной поддержке. Вместе с тем мы становимся партнером, способным делиться уникальными технологиями, боевым опытом и новыми подходами в ОПК.

Для Финляндии сотрудничество с Украиной означает возможность быстрее модернизировать собственные вооруженные силы, адаптировать промышленность к угрозам и повысить собственную устойчивость.

Для Украины — это возможность получить дополнительные производственные мощности, инвестиции и глубже интегрироваться в европейскую архитектуру безопасности.