В Польше почти 3 тысячи военнослужащих из 11 стран готовятся к возможной миссии в Украине после войны
Киев • УНН
Военнослужащие 11 стран отрабатывают в Польше развертывание сил в Украине после войны. Во время учений на польскую территорию упали российские ракеты.
В Польше военнослужащие из 11 стран принимают участие в масштабных учениях, во время которых отрабатывают возможное развертывание международных сил в Украине после окончания войны. Одновременно вблизи полигона польское воздушное пространство нарушили предположительно российские ракеты и реактивный беспилотник. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Учения проходят на полигоне Нова-Демба с 9 ноября и продлятся 2 недели. В них задействовали около 2800 военнослужащих.
Участники проверяют готовность к развертыванию в Украине, стабилизации ситуации после войны и помощи в восстановлении украинской армии.
Инициативу возглавляют Франция и Великобритания в рамках "Коалиции желающих". Она действует вне структур НАТО.
россия могла устроить провокацию во время учений
20 ноября вблизи района проведения учений на территорию Польши упали 2 российские ракеты и, вероятно, беспилотник.
Премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что москва намеренно приурочила инцидент к военным маневрам. Такую оценку поддержали представители Великобритании и Франции.
В Польше после атаки рф на Украину обнаружили обломки в нескольких местах20.11.26, 10:47 • 25546 просмотров
Министр обороны Великобритании Вес Стритинг подчеркнул, что действия путина важнее его заявлений.
В учениях принимают участие военнослужащие Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Литвы, Нидерландов, Испании, Швеции и Великобритании. Польша обеспечивает логистику, а Турция присоединилась дистанционно из Стамбула.
Европейские страны стремятся продемонстрировать готовность обеспечивать безопасность Украины после окончания войны и помогать в восстановлении ее оборонных возможностей.
Неопознанный объект упал на востоке Польши во время атаки рф на Украину - Туск отреагировал20.11.26, 09:18 • 30124 просмотра