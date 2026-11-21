В Польше военнослужащие из 11 стран принимают участие в масштабных учениях, во время которых отрабатывают возможное развертывание международных сил в Украине после окончания войны. Одновременно вблизи полигона польское воздушное пространство нарушили предположительно российские ракеты и реактивный беспилотник. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Учения проходят на полигоне Нова-Демба с 9 ноября и продлятся 2 недели. В них задействовали около 2800 военнослужащих.

Участники проверяют готовность к развертыванию в Украине, стабилизации ситуации после войны и помощи в восстановлении украинской армии.

Инициативу возглавляют Франция и Великобритания в рамках "Коалиции желающих". Она действует вне структур НАТО.

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20 ноября вблизи района проведения учений на территорию Польши упали 2 российские ракеты и, вероятно, беспилотник.

Премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что москва намеренно приурочила инцидент к военным маневрам. Такую оценку поддержали представители Великобритании и Франции.

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Министр обороны Великобритании Вес Стритинг подчеркнул, что действия путина важнее его заявлений.

В учениях принимают участие военнослужащие Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Литвы, Нидерландов, Испании, Швеции и Великобритании. Польша обеспечивает логистику, а Турция присоединилась дистанционно из Стамбула.

Европейские страны стремятся продемонстрировать готовность обеспечивать безопасность Украины после окончания войны и помогать в восстановлении ее оборонных возможностей.

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