Совместная позиция Украины и партнеров вынудила россию отказаться от выдвижения своей кандидатуры в Совет ИКАО, передает УНН со ссылкой на Минвосстановления.

Во время 43-й внеочередной сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО) россия не выдвинула свою кандидатуру в состав Совета организации. Этому предшествовала совместная работа Украины, США и европейских партнеров, которые четко дали понять: государству-агрессору нет места в руководящих органах международной авиации — говорится в сообщении.

Украина последовательно подчеркивает недопустимость присутствия россии в руководстве ИКАО из-за систематических нарушений ею Чикагской конвенции о международной гражданской авиации.

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В частности, речь идет об эксплуатации воздушных судов без действующих сертификатов летной годности и несанкционированном вмешательстве в работу навигационных систем, что создает угрозы для безопасности международных авиаперевозок.

Мы рады видеть среди руководства Совета ИКАО представителей Эфиопии, Омана, Индонезии и Турции — государств, которые ответственно относятся к гражданской авиации. Вместе с тем уместно отметить, что российская федерация, как страна, пренебрежительно относящаяся к человеческим жизням и разрушающая доверие к глобальным институтам, уже который год подряд не участвует в руководстве международной авиацией — отметил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.

В ведомстве добавили, что на полях Ассамблеи украинская делегация также провела ряд встреч с представителями Европейского Союза, Великобритании и США. Совместная позиция партнеров в очередной раз подтвердила: нарушения международного права не могут оставаться без последствий, а государство-агрессор не может претендовать на влияние в глобальной авиационной системе.

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