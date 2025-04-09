Иранское СМИ опровергает слова Трампа о запланированных переговорах между США и Ираном, называя это информационным давлением. Тегеран готов к диалогу только через посредников.
Аятолла Али Хаменеи приказал привести армию в состояние повышенной боевой готовности. Тегеран не хочет прямых переговоров по ядерной программе, но готов к диалогу при посредничестве Омана.
В Одессе состоялась встреча освобожденных украинских моряков из экипажа Galaxy Leader, которые провели более года в плену хуситов. Освобождение стало возможным благодаря совместным усилиям украинских спецслужб, дипломатов и международных партнеров.
США требует от Индии разгрузить российские танкеры с нефтью до 27 февраля и завершить финансовые операции до 12 марта. Индия, крупнейший покупатель российской нефти, ищет новых поставщиков среди стран ОПЕК, США и других.
Йеменские повстанцы-хуситы освободили 25 членов экипажа судна Galaxy Leader, среди которых были украинцы. Освобождение произошло при посредничестве Омана как часть соглашения о прекращении огня в Секторе Газа.
Министры иностранных дел Украины и Омана обсудили Формулу мира и свободу мореплавания. Стороны договорились о создании межправительственной комиссии для укрепления торговых связей и расширения культурно-гуманитарного сотрудничества.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил создать продовольственный хаб в Омане для выхода украинской продукции на рынки восточной Африки. Стороны обсудили развитие отношений в сферах торговли, инвестиций и энергетики.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит Оман, Анголу, Египет и ЮАР 23-28 октября. Цель визитов - продвижение Формулы мира, развитие политического диалога и экономического сотрудничества.
Иран прекратил непрямые переговоры с США в Омане из-за напряженности с Израилем. Министр иностранных дел Ирана заявил, что переговоры не возобновятся, пока не будет преодолен текущий кризис.
Пентагон усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке, отправляя атомную подводную лодку USS Georgia и авианосец USS Abraham Lincoln. Это реакция на рост напряженности в регионе.
Швеция и Иран обменялись заключенными при посредничестве Омана: Швеция освободила бывшего иранского чиновника, а Иран отпустил двух задержанных шведов.
Страны ОПЕК + договорились продлить большую часть своих сокращений добычи нефти до 2025 года, постепенно сворачивая их, чтобы поддержать рынок на фоне медленного роста мирового спроса.
Иран и США провели непрямые переговоры в Омане, чтобы обсудить пути избежания эскалации региональных атак.
Более двух миллионов баррелей российских нефтепродуктов застряли в танкерах у берегов Омана из-за репрессий Южной Кореи против прямого импорта из рф.
Сильные ливни вызвали локальные наводнения, нарушив работу аэропорта Дубая, наиболее загруженного международными рейсами. Из-за непогоды в Дубае временно закрыли школы, а рабочих перевели на удаленный режим. На всей территории ОАЭ объявили оранжевый уровень тревоги.
Должность Чрезвычайного и Полномочного Посла остается вакантной в 30 украинских посольствах в разных странах, в частности, в Великобритании, беларуси, Гане и других, сообщает департамент управления персоналом Министерства иностранных дел.
Совместные военно-морские учения с участием Ирана, Китая и россии, которые начнутся 12 марта, направлены на "укрепление региональной безопасности" и содействие многостороннему сотрудничеству.