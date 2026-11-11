Нефть подорожчала после нового заявления Ирана

Цены на нефть 11 ноября выросли примерно на 1% по сравнению с двухмесячными минимумами на предыдущей сессии после заявления главы иранской службы безопасности о том, что Тегеран не допустит вывоза из страны ни одной части обогащённого ядерного материала. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Вашингтон заявил, что ядерные вопросы должны быть частью любых первоначальных переговоров с Тегераном, направленных на прекращение американо-израильской войны против Ирана.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,28 доллара, или на 1,4%, до 92,77 доллара за баррель в 09:34 по Гринвичу (11:34 по Киеву). Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 76 центов, или на 0,9%, до 86,80 доллара.

На предыдущей торговой сессии цены на нефть сначала упали более чем на 3 доллара за баррель после того, как американские официальные лица преуменьшили необходимость дальнейших военных ударов по Ирану. Позже цены частично компенсировали потери после того, как иранский представитель службы безопасности заявил, что никаких переговоров между двумя сторонами не ведётся.

"Цены на нефть поддерживаются угасающими надеждами на быструю деэскалацию", — сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

По данным Вашингтонского института ближневосточной политики, после 37 атак на суда в октябре, что является самым высоким показателем за месяц с начала войны, в Ормузском проливе практически нет признаков снижения количества атак.

"Наблюдается рост количества атак на суда на судоходных путях Персидского залива на фоне неопределённости дипломатических переговоров", — сказала Джун Го, старший аналитик Sparta Commodities.

Она добавила, что ключевым фактором для рынка является то, пойдёт ли Иран навстречу требованиям США для достижения дипломатического соглашения.

Танкер был атакован к северо-востоку от Лимы в Омане, сообщило во вторник, 10 ноября, британское агентство UKMTO. Иранский Корпус стражей исламской революции отдельно заявил во вторник, что два танкера загорелись после подрыва на морских минах на "несанкционированном маршруте" в проливе.

"Даже в случае заключения соглашения увеличение потока через водный путь всё равно будет зависеть от разминирования, стоимости страхования и от того, готовы ли судовладельцы вообще рисковать", — говорится в записке LSEG Oil Research от 10 ноября.

Что касается предложения, то запасы нефти в США выросли на 9 миллионов баррелей за последнюю неделю, сообщили источники на рынке, ссылаясь на данные Американского института нефти. Официальные данные ожидаются позднее в среду.

Отдельно в рф местный губернатор сообщил, что атака беспилотника вызвала пожар в портовой зоне Усть-Луги на балтийском побережье россии, в результате чего пострадали трое рабочих.

Мощности российских нефтеперерабатывающих заводов сократились примерно на 30% с конца октября после возобновления ударов беспилотников, сообщили источники в отрасли.

Во вторник в Абу-Даби состоялась первая мирная встреча российских и украинских официальных лиц с февраля на фоне того, как представители президента США Дональда Трампа начали новую кампанию по прекращению войны, пишет издание.

Нефть дорожает на фоне неопределённости относительно войны с Ираном