Нефть подорожчала после нового заявления Ирана

$45.500.0951.080.26
ukenru
10:42 • 2712 просмотра
РФ ударила по территории лицея в Киевской области, где в укрытии находился 171 ребенок
08:44 • 19872 просмотра
В Абу-Даби начинается второй день переговоров Украины, США и рф
Эксклюзив
06:41 • 33065 просмотра
"Беременная не должна доказывать, что ей плохо": акушер-гинеколог Дмитрий Говсеев — о симптомах, которые нельзя игнорировать во время беременности
06:35 • 19012 просмотра
Инфляция выросла до 11% - сильнее всего подешевели яйца, подорожали коммунальные услуги и топливоPhoto
11 ноября, 04:28 • 22306 просмотра
Украина надеется испытать противобаллистическую систему Freyja уже этой зимой — Зеленский
10 ноября, 23:48 • 28697 просмотра
Палата представителей США провалила попытку объявить импичмент Питу Хегсету
10 ноября, 22:46 • 24459 просмотра
"Смог бы я простить путина в последний день своей жизни? Нет" — Зеленский
10 ноября, 20:50 • 22977 просмотра
В Абу-Даби обсуждался вопрос масштабного обмена 1000 на 1000 или 1500 на 1500 — Зеленский
10 ноября, 19:15 • 43624 просмотра
Штукатуры обошли айтишников: какие специалисты могут зарабатывать более 60 тысяч гривен в УкраинеPhoto
10 ноября, 18:47 • 21285 просмотра
11 ноября в Украине графики будут действовать круглосуточно — сколько придется сидеть без света
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Дроны атаковали крупнейший нефтяной терминал России в Усть-Луге — СМИVideo11 ноября, 01:52 • 16668 просмотра
В ЕС стало меньше украинцев со статусом беженца: данные EurostatPhoto11 ноября, 02:23 • 19056 просмотра
В ДТЭК объяснили, почему свет пропадает сразу после включения11 ноября, 02:54 • 16718 просмотра
Британия создаёт военно-морской альянс десяти стран против рф — The Guardian11 ноября, 03:25 • 7512 просмотра
Отца Меган Маркл вновь взяли под арест после снятия браслета06:59 • 13945 просмотра
публикации
"Беременная не должна доказывать, что ей плохо": акушер-гинеколог Дмитрий Говсеев — о симптомах, которые нельзя игнорировать во время беременности
Эксклюзив
06:41 • 33066 просмотра
Штукатуры обошли айтишников: какие специалисты могут зарабатывать более 60 тысяч гривен в УкраинеPhoto10 ноября, 19:15 • 43626 просмотра
Лига наций: сможет ли Украина в Белфасте взять реванш у Северной ИрландииPhotoVideo10 ноября, 17:46 • 36799 просмотра
Рада готовит изменения в налогообложение: кто из украинцев будет платить больше и что будет с НДС для бизнеса Photo10 ноября, 16:06 • 33694 просмотра
Курс под полным контролем — экономист спрогнозировал, стоит ли ждать резких скачков валюты
Эксклюзив
10 ноября, 16:00 • 35894 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Кипер
Рустем Умеров
Меган Маркл
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Европа
Германия
Реклама
УНН Lite
Отца Меган Маркл вновь взяли под арест после снятия браслета06:59 • 14263 просмотра
Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и рискует оказаться под стражей10 ноября, 21:01 • 22219 просмотра
«Просто два ютубера, які расслабляются» — Холанд учил MrBeast медитацииPhotoVideo10 ноября, 19:56 • 19729 просмотра
Пёс Патрон стал отцом и показал первые фото малышейVideo10 ноября, 18:22 • 20396 просмотра
Меган Маркл впервые появилась на публике после ареста отца, но отказалась от выступления10 ноября, 16:28 • 20094 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Saab JAS 39 Gripen
Financial Times
Кх-59

Нефть подорожчала после нового заявления Ирана

Киев • УНН

 • 1522 просмотра

Нефть выросла примерно на 1% после заявлений Ирана о ядерных материалах и атаках на суда в Ормузском проливе. Brent достигла $92,77.

Нефть подорожчала после нового заявления Ирана

Цены на нефть 11 ноября выросли примерно на 1% по сравнению с двухмесячными минимумами на предыдущей сессии после заявления главы иранской службы безопасности о том, что Тегеран не допустит вывоза из страны ни одной части обогащённого ядерного материала. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Вашингтон заявил, что ядерные вопросы должны быть частью любых первоначальных переговоров с Тегераном, направленных на прекращение американо-израильской войны против Ирана.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,28 доллара, или на 1,4%, до 92,77 доллара за баррель в 09:34 по Гринвичу (11:34 по Киеву). Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 76 центов, или на 0,9%, до 86,80 доллара.

На предыдущей торговой сессии цены на нефть сначала упали более чем на 3 доллара за баррель после того, как американские официальные лица преуменьшили необходимость дальнейших военных ударов по Ирану. Позже цены частично компенсировали потери после того, как иранский представитель службы безопасности заявил, что никаких переговоров между двумя сторонами не ведётся.

"Цены на нефть поддерживаются угасающими надеждами на быструю деэскалацию", — сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

По данным Вашингтонского института ближневосточной политики, после 37 атак на суда в октябре, что является самым высоким показателем за месяц с начала войны, в Ормузском проливе практически нет признаков снижения количества атак.

"Наблюдается рост количества атак на суда на судоходных путях Персидского залива на фоне неопределённости дипломатических переговоров", — сказала Джун Го, старший аналитик Sparta Commodities.

Она добавила, что ключевым фактором для рынка является то, пойдёт ли Иран навстречу требованиям США для достижения дипломатического соглашения.

Танкер был атакован к северо-востоку от Лимы в Омане, сообщило во вторник, 10 ноября, британское агентство UKMTO. Иранский Корпус стражей исламской революции отдельно заявил во вторник, что два танкера загорелись после подрыва на морских минах на "несанкционированном маршруте" в проливе.

"Даже в случае заключения соглашения увеличение потока через водный путь всё равно будет зависеть от разминирования, стоимости страхования и от того, готовы ли судовладельцы вообще рисковать", — говорится в записке LSEG Oil Research от 10 ноября.

Что касается предложения, то запасы нефти в США выросли на 9 миллионов баррелей за последнюю неделю, сообщили источники на рынке, ссылаясь на данные Американского института нефти. Официальные данные ожидаются позднее в среду.

Отдельно в рф местный губернатор сообщил, что атака беспилотника вызвала пожар в портовой зоне Усть-Луги на балтийском побережье россии, в результате чего пострадали трое рабочих.

Мощности российских нефтеперерабатывающих заводов сократились примерно на 30% с конца октября после возобновления ударов беспилотников, сообщили источники в отрасли.

Во вторник в Абу-Даби состоялась первая мирная встреча российских и украинских официальных лиц с февраля на фоне того, как представители президента США Дональда Трампа начали новую кампанию по прекращению войны, пишет издание.

Нефть дорожает на фоне неопределённости относительно войны с Ираном05.11.26, 17:20 • 7504 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Взрывы
Ядерное оружие
Война в Украине
Израиль
Reuters
Абу-Даби
Дональд Трамп
Тегеран
Оман
Соединённые Штаты
Украина
Иран