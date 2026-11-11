Нафта подорожчала після нової заяви Ірану

Ціни на нафту 11 листопада зросли приблизно на 1%, порівняно з двомісячними мінімумами на попередній сесії після заяви голови іранської служби безпеки про те, що Тегеран не допустить вивезення з країни жодної частки збагаченого ядерного матеріалу. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Вашингтон заявив, що ядерні питання мають бути частиною будь-яких початкових переговорів із Тегераном, спрямованих на припинення американсько-ізраїльської війни проти Ірану.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,28 долара, або на 1,4%, до 92,77 долара за барель о 09:34 за Гринвічем (11:34 за Києвом). Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 76 центів, або на 0,9%, до 86,80 доларів.

На попередній торговій сесії ціни на нафту спочатку впали більш ніж на 3 долари за барель після того, як американські офіційні особи применшили необхідність подальших військових ударів по Ірану. Пізніше ціни частково компенсували втрати після того, як іранський представник служби безпеки заявив, що жодних переговорів між двома сторонами не ведеться.

"Ціни на нафту підтримуються згасаючими надіями на швидку деескалацію", - сказав аналітик UBS Джованні Стауново.

За даними Вашингтонського інституту близькосхідної політики, після 37 атак на судна у жовтні, що є найвищим показником за місяць з початку війни, в Ормузькій протоці практично немає ознак зниження кількості атак.

"Спостерігається зростання кількості атак на судна в судноплавних шляхах Перської затоки на тлі невизначеності дипломатичних переговорів", - сказала Джун Го, старший аналітик Sparta Commodities.

Вона додала, що ключовим фактором для ринку є те, чи Іран йтиме назустріч вимогам США для досягнення дипломатичної угоди.

Танкер був атакований на північний схід від Ліми в Омані, повідомило у вівторок, 10 листопада, британське агентство UKMTO. Іранський Корпус вартових ісламської революції окремо заявив у вівторок, що два танкери спалахнули після наїзду на морські міни на "несанкціонованому маршруті" у протоці.

"Навіть у разі укладання угоди збільшення потоку через водний шлях все одно залежатиме від розмінування, вартості страхування і від того, чи готові судновласники взагалі ризикувати", - ідеться в записці LSEG Oil Research від 10 листопада.

Щодо пропозиції, то запаси нафти в США зросли на 9 мільйонів барелів за останній тиждень, повідомили ринкові джерела, посилаючись на дані Американського інституту нафти. Офіційні дані очікуються пізніше у середу.

Окремо у рф місцевий губернатор повідомив, що атака безпілотника викликала пожежу в портовій зоні Усть-Луги на балтійському узбережжі росії, внаслідок чого постраждали троє робітників.

Потужності російських нафтопереробних заводів скоротилися приблизно на 30% з кінця жовтня після поновлення ударів безпілотників, повідомили джерела в галузі.

У вівторок в Абу-Дабі відбулася перша мирна зустріч російських та українських офіційних осіб з лютого, на тлі того, як представники президента США Дональда Трампа розпочали нову кампанію з припинення війни, пише видання.

Нафта дорожчає на тлі невизначеності щодо війни з Іраном