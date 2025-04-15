В очікуванні помсти Ізраїлю: Іран заявив про припинення непрямих переговорів зі США

Іран припинив непрямі переговори зі США в Омані через напруженість з Ізраїлем. Міністр закордонних справ Ірану заявив, що переговори не відновляться, доки не буде подолано поточну кризу.