Трамп заявив про готовність застосувати військову силу проти Ірану, якщо той не припинить ядерну програму. США та Іран планують переговори в Омані.
Іранське ЗМІ спростовує слова Трампа про заплановані переговори між США та Іраном, називаючи це інформаційним тиском. Тегеран готовий до діалогу лише через посередників.
Аятолла Алі Хаменеї наказав привести армію в стан підвищеної бойової готовності. Тегеран не хоче прямих переговорів щодо ядерної програми, але готовий до діалогу за посередництва Оману.
В Одесі відбулася зустріч звільнених українських моряків з екіпажу Galaxy Leader, які провели понад рік у полоні хуситів. Звільнення стало можливим завдяки спільним зусиллям українських спецслужб, дипломатів та міжнародних партнерів.
США вимагає від Індії розвантажити російські танкери з нафтою до 27 лютого та завершити фінансові операції до 12 березня. Індія, найбільший покупець російської нафти, шукає нових постачальників серед країн ОПЕК, США та інших.
Єменські повстанці-хусити звільнили 25 членів екіпажу судна Galaxy Leader, серед яких були українці. Звільнення відбулося за посередництва Оману як частина угоди про припинення вогню в Секторі Гази.
Міністри закордонних справ України та Оману обговорили Формулу миру та свободу мореплавства. Сторони домовились про створення міжурядової комісії для зміцнення торговельних зв'язків та розширення культурно-гуманітарної співпраці.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував створити продовольчий хаб в Омані для виходу української продукції на ринки східної Африки. Сторони обговорили розвиток відносин у сферах торгівлі, інвестицій та енергетики.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Оман, Анголу, Єгипет та ПАР 23-28 жовтня. Мета візитів - просування Формули миру, розвиток політичного діалогу та економічної співпраці.
Іран припинив непрямі переговори зі США в Омані через напруженість з Ізраїлем. Міністр закордонних справ Ірану заявив, що переговори не відновляться, доки не буде подолано поточну кризу.
Пентагон посилює військову присутність на Близькому Сході, відправляючи атомний підводний човен USS Georgia та авіаносець USS Abraham Lincoln. Це реакція на зростання напруженості в регіоні.
Швеція та Іран обмінялися ув'язненими за посередництва Оману: Швеція звільнила колишнього іранського чиновника, а Іран відпустив двох затриманих шведів.
Країни ОПЕК + домовилися продовжити більшу частину своїх скорочень видобутку нафти до 2025 року, поступово згортаючи їх, щоб підтримати ринок на тлі повільного зростання світового попиту.
Іран і США провели непрямі переговори в Омані, щоб обговорити шляхи уникнення ескалації регіональних атак.
Понад два мільйони барелів російських нафтопродуктів застрягли в танкерах біля берегів Оману через репресії Південної Кореї проти прямого імпорту з рф.
Сильні зливи спричинили локальні повені, порушивши роботу аеропорту Дубая, найбільш завантаженого міжнародними рейсами. Через негоду у Дубаї тимчасово закрили школи, а робітників перевели на віддалений режим. На всій території ОАЕ оголосили помаранчевий рівень тривоги.
Посада Надзвичайного і Повноважного Посла залишається вакантною у 30 українських посольствах у різних країнах, зокрема, у Великій Британії, білорусі, Гані та інших, повідомляє департамент управління персоналом Міністерства закордонних справ.
Спільні військово-морські навчання за участю Ірану, Китаю та росії, що розпочнуться 12 березня, спрямовані на "зміцнення регіональної безпеки" та сприяння багатосторонньому співробітництву.