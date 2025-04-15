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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Трамп погрожує Ірану військовою операцією через ядерну програму

Трамп заявив про готовність застосувати військову силу проти Ірану, якщо той не припинить ядерну програму. США та Іран планують переговори в Омані.

Новини Світу • 10 квітня, 07:44 • 9916 перегляди

Іранське ЗМІ про заяву Трампа щодо переговорів з Тегераном: Це психологічна гра, а не дипломатія

Іранське ЗМІ спростовує слова Трампа про заплановані переговори між США та Іраном, називаючи це інформаційним тиском. Тегеран готовий до діалогу лише через посередників.

Новини Світу • 7 квітня, 23:03 • 3907 перегляди

Іран привів збройні сили в бойову готовність через загрозу атаки США - Reuters

Аятолла Алі Хаменеї наказав привести армію в стан підвищеної бойової готовності. Тегеран не хоче прямих переговорів щодо ядерної програми, але готовий до діалогу за посередництва Оману.

Політика • 6 квітня, 19:57 • 10721 перегляди

Українські моряки повернулися додому після року полону в єменських хуситів

В Одесі відбулася зустріч звільнених українських моряків з екіпажу Galaxy Leader, які провели понад рік у полоні хуситів. Звільнення стало можливим завдяки спільним зусиллям українських спецслужб, дипломатів та міжнародних партнерів.

Суспільство • 25 січня, 20:51 • 37351 перегляди

США встановили жорсткий дедлайн для Індії щодо російських нафтових танкерів

США вимагає від Індії розвантажити російські танкери з нафтою до 27 лютого та завершити фінансові операції до 12 березня. Індія, найбільший покупець російської нафти, шукає нових постачальників серед країн ОПЕК, США та інших.

Економіка • 25 січня, 16:57 • 91847 перегляди

Єменські хусити звільнили екіпаж захопленого у 2023 році судна: серед членів команди українці

Єменські повстанці-хусити звільнили 25 членів екіпажу судна Galaxy Leader, серед яких були українці. Звільнення відбулося за посередництва Оману як частина угоди про припинення вогню в Секторі Гази.

Новини Світу • 22 січня, 21:57 • 33545 перегляди

Глави МЗС України та Оману обговорили Формулу миру та питання зміцнення торговельних звʼязків на базі спільної комісії

Міністри закордонних справ України та Оману обговорили Формулу миру та свободу мореплавства. Сторони домовились про створення міжурядової комісії для зміцнення торговельних зв'язків та розширення культурно-гуманітарної співпраці.

Політика • 23 жовтня, 16:18 • 21045 перегляди

Україна пропонує створити продовольчий хаб в Омані

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував створити продовольчий хаб в Омані для виходу української продукції на ринки східної Африки. Сторони обговорили розвиток відносин у сферах торгівлі, інвестицій та енергетики.

Економіка • 23 жовтня, 10:29 • 17969 перегляди

Сибіга після Туреччини продовжить турне арабськими країнами та Африкою: що відомо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Оман, Анголу, Єгипет та ПАР 23-28 жовтня. Мета візитів - просування Формули миру, розвиток політичного діалогу та економічної співпраці.

Політика • 23 жовтня, 05:59 • 16375 перегляди

В очікуванні помсти Ізраїлю: Іран заявив про припинення непрямих переговорів зі США

Іран припинив непрямі переговори зі США в Омані через напруженість з Ізраїлем. Міністр закордонних справ Ірану заявив, що переговори не відновляться, доки не буде подолано поточну кризу.

Новини Світу • 14 жовтня, 13:49 • 14291 перегляди

Попередження Ірану та "Хезболлі": Пентагон направляє на Близький Схід атомний підводний човен

Пентагон посилює військову присутність на Близькому Сході, відправляючи атомний підводний човен USS Georgia та авіаносець USS Abraham Lincoln. Це реакція на зростання напруженості в регіоні.

Новини Світу • 12 серпня, 10:53 • 23163 перегляди

Швеція та Іран здійснили обмін полоненими за посередництва Оману

Швеція та Іран обмінялися ув'язненими за посередництва Оману: Швеція звільнила колишнього іранського чиновника, а Іран відпустив двох затриманих шведів.

Політика • 16 червня, 00:04 • 109202 перегляди

ОПЕК+ продовжила скорочення видобутку нафти до 2025 року

Країни ОПЕК + домовилися продовжити більшу частину своїх скорочень видобутку нафти до 2025 року, поступово згортаючи їх, щоб підтримати ринок на тлі повільного зростання світового попиту.

Економіка • 2 червня, 19:50 • 53979 перегляди

США та Іран провели непрямі переговори

Іран і США провели непрямі переговори в Омані, щоб обговорити шляхи уникнення ескалації регіональних атак.

Новини Світу • 19 травня, 13:49 • 37658 перегляди

російські нафтопродукти застрягли в морі через репресії Південної Кореї

Понад два мільйони барелів російських нафтопродуктів застрягли в танкерах біля берегів Оману через репресії Південної Кореї проти прямого імпорту з рф.

Економіка • 7 травня, 03:20 • 30605 перегляди

Скасовані авіарейси та затоплені вулиці в Дубаї: масштабні зливи накрили ОАЕ

Сильні зливи спричинили локальні повені, порушивши роботу аеропорту Дубая, найбільш завантаженого міжнародними рейсами. Через негоду у Дубаї тимчасово закрили школи, а робітників перевели на віддалений режим. На всій території ОАЕ оголосили помаранчевий рівень тривоги.

Новини Світу • 16 квітня, 16:18 • 19716 перегляди

Україна не має послів у 30 країнах. У МЗС оприлюднили перелік

Посада Надзвичайного і Повноважного Посла залишається вакантною у 30 українських посольствах у різних країнах, зокрема, у Великій Британії, білорусі, Гані та інших, повідомляє департамент управління персоналом Міністерства закордонних справ.

Політика • 9 квітня, 16:27 • 87570 перегляди

Спільні морські навчання Ірану, Китаю і росії розпочнуться 12 березня

Спільні військово-морські навчання за участю Ірану, Китаю та росії, що розпочнуться 12 березня, спрямовані на "зміцнення регіональної безпеки" та сприяння багатосторонньому співробітництву.

Новини Світу • 11 березня, 13:43 • 23877 перегляди