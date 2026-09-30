Інцидент на борту Flydubai: ЗМІ дізналися, що один пілот мав оманське походження, інший - еміратське

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Пілот, підозрюваний в інциденті з літаком Flydubai, що летів до аеропорту Бен-Гуріон, має оманське походження. Інший пілот – еміратське. Про це повідомляє Ynet, пише УНН.

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"Особа, підозрювана у спробі розбити літак Flydubai, що летів до аеропорту Бен-Гуріон, є другим пілотом з Оману. Після того, як літак здійснив аварійну посадку в Саудівській Аравії, його було передано саудівській владі для допиту, в якому також бере участь Ізраїль", - ідеться у публікації Ynet.

Інший пілот, за даними Ynet, має "еміратське" походження.

Згідно з непідтвердженими повідомленнями в івритомовних ЗМІ, як пише The Times of Israel, "саудівська влада розслідує на місці справу другого пілота, походження з Оману, після того, як він нібито поранив ножем капітана, походження з Еміратів, і намагався розбити літак".

Водночас розглядаються й інші варіанти, зокрема епізод з психічним здоров'ям, який не мав націоналістичного характеру.

Офіційної заяви щодо обставин інциденту від ізраїльської, саудівської чи еміратської влади поки що не було, зауважує The Times of Israel.

Channel 12 та Ynet повідомляють, що в Ізраїлі зростає думка, що надзвичайна ситуація на борту рейсу flydubai з Дубая до Тель-Авіва була спробою теракту, хоча остаточно це стверджувати досі не можна. Літак приземлився в Саудівській Аравії після жорстокої сварки в кабіні пілотів. За даними Channel 12, в Ізраїлі зараз ведеться інтенсивне обговорення щодо цього рейсу.

The Times of Israel також пише, що, як повідомляє Channel 12, на борту літака flydubai, який здійснив екстрену посадку в Саудівській Аравії, була друга команда пілотів у цивільному одязі. За даними видання, це пасажири, які завадили одному з пілотів захопити управління літаком.

Високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив виданню, що "якби пілотів не було в літаку, інцидент міг би закінчитися повторенням теракту 11 вересня 2001 року або інциденту із заручниками в Ентеббе 1976 року".

Це повідомлення не підтверджено.

За даними новинного видання Walla, пілот, щодо якого ведеться розслідування, є громадянином Оману.

ЗМІ опублікували відео, нібито зняте з літака flydubai під час його посадки в Саудівській Аравії, на якому видно пасажирів, які святкують, плескають у долоні та співають, коли літак здійснює посадку після конфлікту в кабіні пілотів.

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