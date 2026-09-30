Нічна атака на Київ: двоє поранених, спалахнули пожежі
Київ • УНН
Унаслідок атаки на Київ 30 вересня постраждали двоє людей, одну жінку госпіталізували. Пожежі виникли у трьох районах столиці.
Внаслідок атаки на Київ у ніч на середу, 30 вересня, поранень зазнали щонайменше дві людини. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.
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"Наразі двоє постраждалих внаслідок атаки ворога. Одну поранену жінку медики госпіталізували", - констатував Кличко.
Він також уточнив подробиці наслідків ворожих ударів по районах столиці.
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Тим часом Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу реактивного БпЛА, який прямує повз Димер у напрямку Вишгорода/Києва.
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