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Нічна атака на Київ: двоє поранених, спалахнули пожежі

Київ • УНН

 • 4412 перегляди

Унаслідок атаки на Київ 30 вересня постраждали двоє людей, одну жінку госпіталізували. Пожежі виникли у трьох районах столиці.

Нічна атака на Київ: двоє поранених, спалахнули пожежі

Внаслідок атаки на Київ у ніч на середу, 30 вересня, поранень зазнали щонайменше дві людини. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

"Наразі двоє постраждалих внаслідок атаки ворога. Одну поранену жінку медики госпіталізували", - констатував Кличко.

Він також уточнив подробиці наслідків ворожих ударів по районах столиці.

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Вадим Хлюдзинський

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